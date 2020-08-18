نتنياهو يُطلق ابن زايد بعد “ليلة الدخلة” ويرفض شراء أبوظبي مقاتلات “إف-35” من أمريكا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، معارضتها لبيع الولايات المتحدة الأمريكية لطائرات من طراز إف 35، للإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد عدة أيام من إعلان اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي بالرعاية الأمريكية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح صحفي رصدته “وطن”، إن اتفاق السلام مع الإمارات الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، لم يتضمن أي موافقة من جانب إسرائيل على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف مكتب نتنياهو: “منذ البداية رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز أف-35 وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أياً كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع إسرائيل”.

اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات لم تشمل أي موافقة إسرائيلية على أي صفقة لبيع أسلحة أمريكية إلى الإمارات. منذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز أف-35 وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة ايا كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع إسرائيل. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 18, 2020

وتابع: “اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة لا يتضمن أي بند في هذا الشأن، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها ستضمن دائمًا حصول إسرائيل على الميزة النوعية”.

إتفاقية السلام مع الإمارات لا تشمل أي بند يتناول هذا الشأن والولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها ستحرص دائما على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي. https://t.co/GIvaclNaQA — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 18, 2020

وأضاف: “في 3 أغسطس/آب، بتوجيه من رئيس الوزراء، التقى السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأكد صراحة معارضة إسرائيل لبيع إف-35 وأنظمة أسلحة متطورة أخرى إلى أي دولة في الشرق الأوسط”.

الجدير ذكره، أن إسرائيل بدأت في العام 2016 بتسلّم طائرات من طراز اف 35 أو “الشبح”، من الولايات المتحدة.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن عن توقيع اتفاقية تطبيع ثنائي بين الإمارات والكيان الإسرائيلي يوم الخميس الماضي 13 أغسطس/آب 2020، والتي وصفها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان بأنها اتفاقية تاريخية، ويوم تاريخي من أجل دولة “إسرائيل”.