طائرات إف 35
طائرات إف 35
الهدهد

نتنياهو يُطلق ابن زايد بعد “ليلة الدخلة” ويرفض شراء أبوظبي مقاتلات “إف-35” من أمريكا

كتب وطن
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أعلنت ، اليوم الثلاثاء، معارضتها لبيع الأمريكية لطائرات من طراز إف 35، للإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد عدة أيام من إعلان اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي بالرعاية الأمريكية.

 

وقال مكتب الإسرائيلي، في تصريح صحفي رصدته “وطن”، إن اتفاق السلام مع الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، لم يتضمن أي موافقة من جانب على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

 

وأضاف مكتب نتنياهو: “منذ البداية رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز أف-35 وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أياً كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع إسرائيل”.

 

وتابع: “اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة لا يتضمن أي بند في هذا الشأن، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها ستضمن دائمًا حصول إسرائيل على الميزة النوعية”.

 

وأضاف: “في 3 أغسطس/آب، بتوجيه من رئيس الوزراء، التقى السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأكد صراحة معارضة إسرائيل لبيع إف-35 وأنظمة أسلحة متطورة أخرى إلى أي دولة في الشرق الأوسط”.

 

الجدير ذكره، أن إسرائيل بدأت في العام 2016 بتسلّم طائرات من طراز اف 35 أو “الشبح”، من الولايات المتحدة.

 

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن عن توقيع اتفاقية تطبيع ثنائي بين الإمارات والكيان الإسرائيلي يوم الخميس الماضي 13 أغسطس/آب 2020، والتي وصفها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان بأنها اتفاقية تاريخية، ويوم تاريخي من أجل دولة “إسرائيل”.

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