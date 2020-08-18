موقف تاريخي مشرف.. “شاهد” هكذا أحرج الكويتيون خونة أبوظبي بتوجيه رسمي من القيادة العليا

اعتصم عدد من المواطنين الكويتيين، اليوم الثلاثاء، أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة الكويت، للتعبير عن رفضهم للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ودعمهم لنضال الشعب الفلسطيني عقب إبرام الإمارات اتفاقية سلام مزعومة مع الاحتلال.

وقال أحد المشاركين في الوقفة خلال مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل ورصدته “وطن”: “نقف اليوم بجانب السفارة الفلسطينية بعد أخذ الإذن من وزارة الداخلية التي سمحت لنا بوقفة سلمية مع حقوق الشعب الفلسطيني، وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وتابع بأن الكويت لن تقوم على الإطلاق بعقد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكداً بأن الشعب الكويتي لن يقبل بهذا التطبيع، ويعتبر صفقة القرن هي صفعة القرن، وأن هذا رأي الشعب الكويتي والحكومة والقيادة الكويتية، وأن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على هذا الكلام.

وأضاف: “لن نخون الأقصى وهذا لأجل الشعب الكويتي والفلسطيني”.

وظهر بالمقطع أيضا مداخلة لسيدة كويتية مشاركة في الوقفة أكدت أيضاً على تمسك الشعب الكويتي بموقفه المناصر للقضية الفلسطينية، والتأكيد أيضاً على أن الكيان الإسرائيلي لن يصبح مقبولا في المنطقة”.

وتسبب المقطع بتفاعل عديد من المغردين من جنسيات مختلفة، والذين أثنوا على ما قام به المعتصمون الكويتيون، وشددوا على الموقف العربي الأصيل بدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني باسترداد حقه المغتصب لدى الكيان الإسرائيلي.

كبيرة يا كويت باميرها وشعبها الله يحفظ الكويت — to7a (@to7a4445) August 18, 2020

الله محي الشعب الكويتي — بسام سنان (@eWBlOzbDeCh9UD2) August 18, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن يوم الخميس الماضي عن تطبيع العلاقات الثنائية بين بلاده والكيان الإسرائيلي، ليفجر موجة غضب عارمة ضده من قبل الجمهور العربي والإسلامي.

وأكدت القيادة الفلسطينية بأن ما قام به بن زايد كان خيانة للشعب الفلسطيني ونضال الأمة العربية والإسلامية أمام الاحتلال.