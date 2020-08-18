موقع إماراتي يلمز يوسف بن علوي بتقرير خبيث.. لهذا السبب أطاح به السلطان هيثم بعد 23 عاما في الخارجية

نشر موقع “إرم نيوز” الإماراتي تقريرا خبيثا حاول فيه شيطنة وزير الخارجية العُماني السابق يوسف بن علوي، الذي أنهيت خدمته اليوم بمرسوم من السلطان هيثم بن طارق بعد 23 عاما في قيادة خارجية السلطنة.

الموقع الإماراتي الذي يدار من قبل مخابرات أبوظبي ويتعمد دائما نشر المزاعم والفبركات ضد سلطنة عمان، زعم في تقريره الذي جاء بعنوان “ما أسباب إقالة يوسف بن علوي؟” أن السلطان هيثم أقدم على هذه الخطوة لتغيير السياسة الخارجية للسلطنة التي ارتبطت بنهج الوزير بن علوي.

وتابع الموقع محاولا إظهار وجود خلاف داخل البلاط العُماني وانقسان في الموقف:”لا سيما بعد انتشار تسجيلات منسوبة له قبل فترة، اتهم على إثرها بالكيد لدول خليجية رفقة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.”

واستند الموقع الإماراتي في تقريره “الخبيث” إلى أراء شخصية لمغردين وكتاب لا تعبر عن سياسة دول أبدا ولا يبنى عليها حكم، إلا أن القائمين على الموقع المخابراتي كعادتهم همهم إحداث بلبلة وشيطنة السلطنة حتى ولو بالكذب والافتراء.

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وتحدث كاتب التقرير عن تسريبات “خيمة القذافي” محاولا ربط إقالة يوسف بن علوي بها، وقال:”وقبل أشهر، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مسرب من محادثة جرت بين بن علوي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار لغطا وضجة واسعة في الأوساط الخليجية، خاصة أنه تضمن ما بدا انحيازا لإيران ونظرة مستقبلية قاتمة إزاء السعودية.”

وسبق أن علّق رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، على التسريبات الشهيرة المنسوبة للزعيم الليبي معمر القذافي، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

التسريبات التي استخدمها الإعلام السعودي الرسمي وغير الرسمي بشكل متكرر خلال الأزمة الحالية، قال حمد بن جاسم إن جزءا منها كان صحيحا.

وقال في مقابلة مع تلفزيون قطر في 2017، إن القذافي “تكلّم مع الإماراتيين والسعوديين قبل أن يتكلم معنا”.

وتابع بأن القذافي كان يطلب من الأمير حمد أن ينشر أشرطة ضد السعودية عبر “الجزيرة”، إلا أن الأمير رفض نشرها.

وأضاف: “كنا نضحك عندما يعرض خططه لاجتياح السعودية بخمسين سيارة”.

الجديد في تصريحات حمد بن جاسم، قوله إن الدوحة أبلغت الرياض حينها بما دار بين الأمير حمد بن جاسم والقذافي، متابعا: “أخبرناهم بأننا مضطرون لمسايرته؛ لأن هناك موضوعا ماليا معه”.

وأردف قائلا: “أبلغت الملك عبدالله أننا أطلعنا مسؤولين سعوديين في السابق عن خطط القذافي ضد السعودية، وتفهم الموضوع، وأغلق في حينه”.

يشار إلى أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، أصدر مساء اليوم الثلاثاء، مرسوما بإقالة وزير الخارجية، يوسف بن علوي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في بيان منشور عبر موقعها الرسمي إنه تم تعيين بدر البوسعيدي، وزيرا للخارجية، بدلا من يوسف بن علوي.

وفي بداية حياته انتقل بن علوي إلى الكويت، حيث عمل لصالح العديد من الشركات والدوائر الحكومية الكويتية، قبل أن يستدعيه السلطان قابوس في أغسطس عام 1970 بعد شهر من توليه السلطة، حيث عينه عضوا في اللجنة العمانية للنوايا الحسنة الموفدة إلى العواصم العربية في العام 1971.

ثم عين لاحقا في السفارة العمانية في بيروت، حيث ترقّى إلى منصب سفير في يوليو من العام 1973.

وفي العام 1974، تم تعيينه نائبا للأمين العام لوزارة الخارجية، وتولى رئاسة الخارجية لسلطنة عمان منذ عام 1997.