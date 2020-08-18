لاول مرّة .. “شهاب ملح الانستغرام”: هذا ما حدث لي داخل سيارة سوداء مُظللة قبل إبعادي من الكويت!

كشف نجم السوشيال ميديا الإيراني شهاب المعروف بـ”ملح الانستغرام”، تفاصيل جديدة عن ترحيله من الكويت.

وقال شهاب بفيديو رصدته “وطن”: “سأخبركم عن السبب الحقيقي لترحيلي من الكويت، كنت قد وقعت سابقاً تعهداً في مباحث الآداب بسبب فيديو انتشر لي وأنا في سيارة مع شخص قام بتصويري دون إذني”.

وتابع شهاب: “رفعت على هذا الشخص قضية قبل أن يتم استدعائي، وحين استدعتني المباحث، وقعت على تعهد بألا يتكرر الأمر، ومنذ حينها توقفت عن التقليد وأمور عديدة”.

واستطرد شهاب: “بعد أيام، نشبت خلافات شخصية بيني وبين فتاة فقامت بتقديم شكوى وأخرجت فيديو قديم لي قبل التعهد، وتاريخه موجود على يوتيوب”.

وأوضح شهاب أن مباحث الآداب عادت واستدعته وسألته عن الفيديو، فأخبرهم بأنه قديم ونبههم إلى تاريخه، مضيفاً: “طلبوا مني جواز سفري لحجزه 3 أشهر لتحسين السلوك، لكنه كان ضائعاً، بحثت أمي عنه ووجدته وسلمته لهم، وأخبرونا أنني الساعة السادسة مساءً سيخلى سبيلي، ومضوني على تعهد آخر”.

وتابع: “فجأة الساعة السادسة، جعلوني أركب سيارة سوداء مظللة، وأحضروني مكان الإبعاد وجعلوني أبصم، وأنا أبكي وأقول لهم أنهم قالوا لوالدتي وللمحامين إخلاء سبيل”.

وأشار شهاب إلى أن السلطات أحضرت له تذكرة وقاموا بإيصاله إلى المطار، وأخذوا هاتفه وقاموا بمسح كل شيء عليه وأعطوه مبلغ 40 دينار، لكنه رفض أخذهم بحسب قوله، وسافر دون أغراضه لأنه كان محجوزاً لدى المباحث ثلاثة أيام.

وختم شهاب حديثه: “لم أستطع حتى التواصل مع والدتي لأطلب منها إحضار أغراضي، ولكنني أؤكد على احترامي للكويت وقوانينها وأناشد وزير الداخلية مراجعة ملفي وإنصافي”.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا الفيديو الخادش الذي تسبب بإلقاء القبض على شهاب، والذي يظهر فيه داخل السيارة مع صديقه، ثم يقول له: “اليوم الجاج حلو، أمانة تكفى، شوفلي خمس ديوك”، ثم يقول ألفاظاً جنسية خارجة مع إيحاءات جنسية صارخة مُخلة بالآداب.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً جديداً حول توجه “شهاب” جنسياً، واتهمه المغردون بأنه مثلي، أو “مُخنث” حسب تعبيرهم، بسبب طريقة حديثه.

ولم تكن المرة الأولى التي يتشبه بها “شهاب” بالنساء، فقط تداول مغردون مقاطع فيديو، أثارت غضبهم، وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته لتشبهه بالنساء.

وكان مصدر أمني من الداخلية الكويتية، قد أكد أن “شهاب” أحيل الى التحقيق وحُجز في النظارة، ثم أُبعد عن البلاد للصالح العام.

يُذكر أن النيابة العامة في الكويت سبق وأن أمرت بحبس شهاب لمدة عشر أيام في (دار الرعاية ) بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية في أغسطس 2019.