ضاحي خلفان سَكِرَ حتّى الثمالة وقال: إسرائيل “أرض عربية” وفكرة رميها في البحر كلام فارغ!

فجرت تغريدة كتبها ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، وببغاء عيال زايد على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة، بعدما زعم أن إسرائيل أرض عربية، في محاولة منه لتجميل اتفاق التطبيع الاماراتي الإسرائيلي.

وقال خلفان الذي أثارت تغريدة سخرية واسعة من تفكير “المطبلين” للاتفاق- حسب ما رصدت “وطن” على تويتر، ( اسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الارض العربية.. حتى لو قسمتها السياسة ..فان التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود).

اسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الارض العربية..حتى لو قسمتها السياسة ..فان التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 17, 2020

وأضاف خلفان المعروف عنه بـ”المحقق كونان” الاماراتي، أن فكرة رمي اسرائيل في البحر من زمان قلنا لكم هذا الكلام فارغا.. وفكرة اسرائيل هو من الفرات الى النيل كلام فارغ… اجعلوا الارض واحدة وإن اختلفت الاديان.. اجعلوا البشر اصدقاء.. وان كانت من قبل اججت مشاعرها بالكراهية…زمان قلت لكم اليهود عيال عمنا ..والبعض زعل “.

فكرة رمي اسرائيل في البحر..من زمان قلنا لكم هذا الكلام فارغا…وفكرة اسرائيل هو من الفرات الى النيل كلام فارغ…اجعلوا الارض واحدة وإن اختلفت الاديان..اجعلوا البشر اصدقاء..وان كانت من قبل اججت مشاعرها بالكراهية…زمان قلت لكم اليهود عيال عمنا ..والبعض زعل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 17, 2020

وانبرى خلفان خلال الايام الماضية، للدفاع عن اتفاق التطبيع الاماراتي الاسرائيلي والتطبيل لولاة نعمته في أبوظبي، كما حال الكثيرين من “المطبلين” في الامارات، الذين شنوا هجوماً واسعاً على القيادة الفلسطينية التي عارضت اتفاق العار الخياني.

وفي سلسلة تغريدات جديدة قال خلفان إن اسرائيل دولة قامت لتبقى والحفاظ على امنها مسؤولية الجميع، وفلسطين دولة يجب ان تقوم لتبقى وقيامها مسؤولية الجميع.!

اسرائيل دولة قامت لتبقى والحفاظ على امنها مسؤولية الجميع ..وفلسطين دولة يجب ان تقوم لتبقى وقيامها مسؤولية الجميع — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 18, 2020

وفجرت تغريدة ضاحي خلفان موجة غضب واسعة، واعتبر رواد تويتر التغريدات محاولة من خلفان لتبرير التطبيع لإسرائيل.

اتق الله ياضويحي اذا كان في قلبك ايمان وتخاف الله ونرجوا اليوم الاخر وتذكر ان(مايلفظ من قول الا لديه رغيب عتيد)ولا تلوي عنق الحقيقه اليهود عاشوا مع المسلمين معززين مكرمين كأهل ذمه وليسوا مغتصبين لديار المسلمين ومحتلين اراضيهم وبيوتهم. — راشد بن عرار النعيمي 🇶🇦 (@rashedalnam1) August 17, 2020

حكام الامارات حزء من الصهيونية العالمية وخطرهم لا يقل عن خطر الاحتلال الصهيوني — فيصل مدهش (@faisalmudhish) August 18, 2020

منطق اعوج…

لو لص دخل بيتك وجلس قي غرفة…

ترجع تقول خلاص امر واقع…. نعتبره جزء من سكان بيتك…

بسبب جبنك وخوفك…تتنازل عن الارض..

تنازلوا عن الجزر لايران…بداعي انكم طلاب سلام… — Jalal ahmed ali haj (@Jalalahmedalih1) August 17, 2020

اسرئيل احتلال وليس لها حقوق بلمنطقة ومن يريد ان يعلنها دولة يخليها بينه وبين نفسه وياريت مانعطي الشي اكبر من حجمه لانها طالة قصرة مصيرها الزوال لذا احترم مشاعر المسلمين وليس الفلسطينين فقط لان اي شبر من التراب العربي فهو من حق العرب جميع — احمد ال صيفي (@iii5k7k) August 17, 2020

تاريخكم السياسي والجغرافي يتفق تماما مع تاريخ وجغرافيا إسرائيل، كلاكما لقيطة في المنطقة، لا اصل لكم ولا تاريخ.

اللقطاء يهوى بعضهم بعض اقرا التاريخ جيدا يا حارس المراقص، وستعلم كم انت غريب عن الاسلام والعروبة. — أحمد عايض #اليمن (@mareb2009) August 17, 2020

وبعد أن أعلنت الإمارات وإسرائيل، الخميس 13 أغسطس/آب 2020، في بيان مشترك، أنهما توصلتا إلى اتفاق وصفتاه بـ”التاريخي”؛ سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر تغريدات سابقة لمسؤولين إماراتيين عن التطبيع وعن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

مستخدمو تويتر قاموا بنشر تغريدة قديمة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال فيها قبل سنوات إن بلاده ملتزمة كل الالتزام بالقضية الفلسطينية ولن تسلك طريق التطبيع، ليقوموا بمقارنتها مع تغريداته الجديدة حول تطبيع أبوظبي العلاقات مع إسرائيل والذي وصفه قرقاش بالقرار الشجاع.

إذ قال أنور قرقاش عن “اتفاقية السلام” بين الإمارات وإسرائيل: “الإمارات وبمبادرة شجاعة توظف قرارها المباشر بالعلاقات الاعتيادية (تطبيع العلاقات) مع إسرائيل للمحافظة على فرص حل الدولتين”.

لتتلقى التغريدة القديمة وابلاً من التعليقات التي راح المستخدمون يتساءلون بها عن موقفه الآن من التطبيع مع تل أبيب.

اتفاق التطبيع..

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

يأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

فيما قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.