ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

ضاحي خلفان سَكِرَ حتّى الثمالة وقال: إسرائيل “أرض عربية” وفكرة رميها في البحر كلام فارغ!

كتب وطن
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فجرت تغريدة كتبها ، نائب قائد شرطة دبي، وببغاء عيال زايد على الاجتماعي، موجة غضب واسعة، بعدما زعم أن أرض عربية، في محاولة منه لتجميل اتفاق الاماراتي الإسرائيلي.

 

وقال خلفان الذي أثارت تغريدة سخرية واسعة من تفكير “المطبلين” للاتفاق- حسب ما رصدت “وطن” على تويتر، ( دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الارض العربية.. حتى لو قسمتها السياسة ..فان التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود).

 

وأضاف خلفان المعروف عنه بـ”المحقق كونان” الاماراتي، أن فكرة رمي اسرائيل في البحر من زمان قلنا لكم هذا الكلام فارغا.. وفكرة اسرائيل هو من الفرات الى النيل كلام فارغ… اجعلوا الارض واحدة وإن اختلفت الاديان.. اجعلوا البشر اصدقاء.. وان كانت من قبل اججت مشاعرها بالكراهية…زمان قلت لكم اليهود عيال عمنا ..والبعض زعل “.

 

وانبرى خلفان خلال الايام الماضية، للدفاع عن اتفاق التطبيع الاماراتي الاسرائيلي والتطبيل لولاة نعمته في أبوظبي، كما حال الكثيرين من “المطبلين” في ، الذين شنوا هجوماً واسعاً على القيادة الفلسطينية التي عارضت اتفاق العار الخياني.

 

وفي سلسلة تغريدات جديدة قال خلفان إن اسرائيل دولة قامت لتبقى والحفاظ على امنها مسؤولية الجميع، وفلسطين دولة يجب ان تقوم لتبقى وقيامها مسؤولية الجميع.!

 

وفجرت تغريدة ضاحي خلفان موجة غضب واسعة، واعتبر رواد تويتر التغريدات محاولة من خلفان لتبرير التطبيع لإسرائيل.

 

وبعد أن أعلنت وإسرائيل، الخميس 13 أغسطس/آب 2020، في بيان مشترك، أنهما توصلتا إلى اتفاق وصفتاه بـ”التاريخي”؛ سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر تغريدات سابقة لمسؤولين إماراتيين عن التطبيع وعن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في .

 

مستخدمو تويتر قاموا بنشر تغريدة قديمة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال فيها قبل سنوات إن بلاده ملتزمة كل الالتزام بالقضية الفلسطينية ولن تسلك طريق التطبيع، ليقوموا بمقارنتها مع تغريداته الجديدة حول تطبيع أبوظبي العلاقات مع إسرائيل والذي وصفه قرقاش بالقرار الشجاع.

 

إذ قال أنور قرقاش عن “اتفاقية السلام” بين الإمارات وإسرائيل: “الإمارات وبمبادرة شجاعة توظف قرارها المباشر بالعلاقات الاعتيادية (تطبيع العلاقات) مع إسرائيل للمحافظة على فرص حل الدولتين”.

 

لتتلقى التغريدة القديمة وابلاً من التعليقات التي راح المستخدمون يتساءلون بها عن موقفه الآن من التطبيع مع تل أبيب.

 

اتفاق التطبيع..

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

 

يأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

 

فيما قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

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