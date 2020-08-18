يوسف بن علوي
الهدهد

“#شكرا_يوسف_بن_علوي” يزلزل تويتر السلطنة.. الوزير العربي الوحيد الذي شكره الشعب وأثنى عليه بعد رحيله

كتب وطن
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أطلقت مغردون عمانيون حملة تضامن وشكر لوزير الخارجية العماني “” بعد قرار السلطان إنهاء مهامه كوزير للخارجية العمانية، وتعيين “” خلفاً له، بعد عقود من قيادة خارجية السلطنة بعهد السلطان الراحل قابوس.

 

وتصدر وسم “#شكرا_يوسف_بن_علوي”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة خلال وقت قياسي، في تعبير من العمانيين عن امتنانهم تجاه الخدمات التي قدمها بن علوي للسلطنة، خلال فترة عمله كوزير للخارجية.

 

وقال أحد المغردين مشيدا بتاريخ “بن علوي” وما قدمه للسلطنة: “الوزير الوحيد اللي الشعب يشكره في لأنه يتمتع بكاريزما مختلفة، ولأنهُ قدم الجميل للوطن، ولا ننسى بعض الوزراء كذلك الذين سعوا وجاهدوا من أجل الوطن”.

 

وكتب ناشط آخر: “كفيت ووفيت كنت أحد مؤسسي نهضة عمان مع والدنا السلطان قابوس -طيب الله ثراه- ستظل رمزاً للسلام وسيتذكرك تاريخ عمان إلى الأبد #شكرا_يوسف_بن_علوي”.

 

من جانبه اعتبر الكاتب العُماني البارز موسى الفرعي، ما حدث من تغيير جذري بالهيكل الإداري للدولة مرحلةٌ من مراحل التغيير اعتادتها عُمان على مدى الزمان، مضيفا:”وساريةُ عمان سترتفعُ بنا جميعاً، كُلنا عُمان وعُمان دائماً تأتي أولاً و لا احدَ في هذا الوطن ثانياً.”

 

وعن المراسم الجريئة التي أعلنها السلطان هيثم اليوم، الثلاثاء، كتب الأكاديمي العماني الدكتور حيدر اللواتي مشيدا بهذه الخطوة:”#السلطان_هيثم يصدر ٢٨ مرسوما لاعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، يشمل انشاء والغاء ودمج وتثبيت وزارات وتغيير مسميات بعضها وتعيين وزرائها، خارطة تضع عُمان بكل ثبات على اول طريق نهضتها المتجددة ومسيرتها الطموحة نحو رؤيتها ٢٠٤٠، حفظ الله عمان”

 

ولم تقتصر الإشادة بالوزير بن علوي على العُمانيين فقط حيث كان للوزير العماني بصمات كبيرة في السياسة الخليجية والعربية، واصبح رمز للحكمة والدهاء السياسي عند الكثير من النشطاء العرب.

 

وفي هذا السياق كتب العقيد الأردني المتقاعد محمد علاء الدين عناسوة:”يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة #عُمان منذ عام 1997، سنة الحياة التجديد ولا يعني أن يكون التغيير لحدث ما ليتم إعفاءه من منصبه ونقول: #شكرا_يوسف_بن_علوي كفيت ووفيت ويعطيك ألف عافية الخير بإذن الله تعالى قادم لسلطنة #عُمان الشقيقة”

 

وكانت وكالة الانباء العمانية في بيان منشور لها بأنه تم تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للخارجية بدلاً من يوسف بن علوي.

 

وبحسب ما أوضحت الوكالة فقد قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء، وقضى المرسوم الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب.

 

وكان يوسف بن علوي تلقى يوم أمس اتصالاً من نظيره الإسرائيلي، جرى خلاله التطرق للتطورات الأخيرة بالمنطقة.

 

كما وتلقى العلوي أيضاً اتصالاً من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، والذي ناقش معه تبعيات الاتفاق الذي أبرمه مع الكيان الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، والذي فجّر موجة غضب عارمة تجاهه.

 

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