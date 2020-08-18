“#شكرا_يوسف_بن_علوي” يزلزل تويتر السلطنة.. الوزير العربي الوحيد الذي شكره الشعب وأثنى عليه بعد رحيله

أطلقت مغردون عمانيون حملة تضامن وشكر لوزير الخارجية العماني “يوسف بن علوي” بعد قرار السلطان هيثم بن طارق إنهاء مهامه كوزير للخارجية العمانية، وتعيين “بدر البوسعيدي” خلفاً له، بعد عقود من قيادة خارجية السلطنة بعهد السلطان الراحل قابوس.

وتصدر وسم “#شكرا_يوسف_بن_علوي”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة خلال وقت قياسي، في تعبير من العمانيين عن امتنانهم تجاه الخدمات التي قدمها بن علوي للسلطنة، خلال فترة عمله كوزير للخارجية.

معالي سلاح السلام الشامل

أمضيت عمراً بأكمله محلقاً بين المنصات والمجالس

فأي شكر يوفيك حقك ؟

#شكرا_يوسف_بن_علوي pic.twitter.com/lYxz9hsYAu — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲 شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) August 18, 2020

🔴 #شكرا_يوسف_بن_علوي على كل ما قدمته لـ عُمان الغالية، فقد كنت خير من يمثلنا. pic.twitter.com/GdG1WOjnPq — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) August 18, 2020

كفيت ووفيت السيد يوسف بن علوي ال ابراهيم ، #شكرا_يوسف_بن_علوي اسد السياسة ومرجع لكل السياسيين العدول ف العالم 💐#مراسيم_سلطانية pic.twitter.com/XqGb8ZjkRz — Mazin BaAlawi (@MazinBaAlawi) August 18, 2020

وقال أحد المغردين مشيدا بتاريخ “بن علوي” وما قدمه للسلطنة: “الوزير الوحيد اللي الشعب يشكره في مواقع التواصل لأنه يتمتع بكاريزما مختلفة، ولأنهُ قدم الجميل للوطن، ولا ننسى بعض الوزراء كذلك الذين سعوا وجاهدوا من أجل الوطن”.

الوزير الوحيد اللي الشعب يشكره في مواقع التواصل لانه يتمتع بكاريزما مختلفة.

و لأنهُ قدم الجميل للوطن.

ولا ننسى بعض الوزراء كذلك الذين سعوا وجاهدوا من أجل الوطن. #شكرا_يوسف_بن_علوي ستبقى في قلوبنا. pic.twitter.com/O6RgnWa2z1 — فتى الجبل (@fataljabl) August 18, 2020

وكتب ناشط آخر: “كفيت ووفيت كنت أحد مؤسسي نهضة عمان مع والدنا السلطان قابوس -طيب الله ثراه- ستظل رمزاً للسلام وسيتذكرك تاريخ عمان إلى الأبد #شكرا_يوسف_بن_علوي”.

كفيت ووفيت

كنت أحد مؤسسي نهضة عمان مع والدنا السلطان قابوس -طيب الله ثراه-

ستظل رمزاً للسلام وسيتذكرك تاريخ عمان إلى الأبد

#شكرا_يوسف_بن_علوي pic.twitter.com/FZsafyMES6 — سليمان الرواحي (@DifferentMr) August 18, 2020

من جانبه اعتبر الكاتب العُماني البارز موسى الفرعي، ما حدث من تغيير جذري بالهيكل الإداري للدولة مرحلةٌ من مراحل التغيير اعتادتها عُمان على مدى الزمان، مضيفا:”وساريةُ عمان سترتفعُ بنا جميعاً، كُلنا عُمان وعُمان دائماً تأتي أولاً و لا احدَ في هذا الوطن ثانياً.”

إنها مرحلةٌ من مراحل التغيير اعتادتها عُمان على مدى الزمان…و ساريةُ عمان سترتفعُ بنا جميعاً…

كُلنا عُمان…و عُمان دائماً تأتي أولاً و لا احدَ في هذا الوطن ثانياً…!! — موسى الفرعي (@moosaFarei) August 18, 2020

وعن المراسم الجريئة التي أعلنها السلطان هيثم اليوم، الثلاثاء، كتب الأكاديمي العماني الدكتور حيدر اللواتي مشيدا بهذه الخطوة:”#السلطان_هيثم يصدر ٢٨ مرسوما لاعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، يشمل انشاء والغاء ودمج وتثبيت وزارات وتغيير مسميات بعضها وتعيين وزرائها، خارطة تضع عُمان بكل ثبات على اول طريق نهضتها المتجددة ومسيرتها الطموحة نحو رؤيتها ٢٠٤٠، حفظ الله عمان”

#السلطان_هيثم يصدر ٢٨ مرسوما لاعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، يشمل انشاء والغاء ودمج وتثبيت وزارات وتغيير مسميات بعضها وتعيين وزرائها، خارطة تضع عُمان بكل ثبات على اول طريق نهضتها المتجددة ومسيرتها الطموحة نحو رؤيتها ٢٠٤٠، حفظ الله عمان#مراسيم_سلطانية pic.twitter.com/J01IKfnETj — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) August 18, 2020

ولم تقتصر الإشادة بالوزير بن علوي على العُمانيين فقط حيث كان للوزير العماني بصمات كبيرة في السياسة الخليجية والعربية، واصبح رمز للحكمة والدهاء السياسي عند الكثير من النشطاء العرب.

وفي هذا السياق كتب العقيد الأردني المتقاعد محمد علاء الدين عناسوة:”يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة #عُمان منذ عام 1997، سنة الحياة التجديد ولا يعني أن يكون التغيير لحدث ما ليتم إعفاءه من منصبه ونقول: #شكرا_يوسف_بن_علوي كفيت ووفيت ويعطيك ألف عافية الخير بإذن الله تعالى قادم لسلطنة #عُمان الشقيقة”

يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة #عُمان منذ عام 1997

سنة الحياة التجديد ولا يعني أن يكون التغيير لحدث ما ليتم إعفاءه من منصبة

ونقول:#شكرا_يوسف_بن_علوي

كفيت ووفيت ويعطيك ألف عافية الخير بإذن الله تعالى قادم لسلطنة #عُمان الشقيقة بما يختاره جلالة #هيثم_بن_طارق_سلطان_عمان pic.twitter.com/B3MKwBu83D — "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) August 18, 2020

وكانت وكالة الانباء العمانية في بيان منشور لها بأنه تم تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للخارجية بدلاً من يوسف بن علوي.

#شكرا_يوسف_بن_علوي كنت خير ممثل لعمان من فجر النهضة.. حفظك الله ورعاك.. pic.twitter.com/43DwLQ8Tm1 — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) August 18, 2020

وبحسب ما أوضحت الوكالة فقد قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء، وقضى المرسوم الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب.

وكان يوسف بن علوي تلقى يوم أمس اتصالاً من نظيره الإسرائيلي، جرى خلاله التطرق للتطورات الأخيرة بالمنطقة.

كما وتلقى العلوي أيضاً اتصالاً من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، والذي ناقش معه تبعيات الاتفاق الذي أبرمه محمد بن زايد مع الكيان الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، والذي فجّر موجة غضب عارمة تجاهه.