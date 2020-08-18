يوسف بن علوي
يوسف بن علوي
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“شاهد” كلمة تاريخية لن ينساها تاريخ الدبلوماسية العُمانية لـ “أستاذ السلام والمدرسة القابوسية”

كتب وطن
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في سياق حالة التفاعل من قبل المغردين العمانيين مع خبر إقالة السابق ، وتعيين خلفا له وفق مرسوم سلطاني صدر اليوم من قبل ، أعاد مغردون تداول مقطع فيديو يوثق مقابلة أجراها “بن علوي” خلال فترة تولية الوزارة مع إحدى القنوات الأجنبية.

 

وتوثق المقابلة التي أعيد تداولها حديث يوسف بن علوي مع الصحفي الأجنبي، والذي عبّر فيه عن سياسة سلطنة عمان في التعامل مع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بشكل عام، مؤكداً في حديثه بأن السلطنة تتبع نهج السلام ونشره وتعزيز أفكاره بين دول العالم.

وتابع “بن علوي” في حديثه بأن بلاده يجمعها علاقات طيبة مع جميع البلدان بالمنطقة العربية وأيضاً مع الولايات المتحدة والصين والقوى الكبرى كلها.

 

وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول وأثنوا على ذكاء وفطنة “بن علوي” كأحد أعمدة السياسة والدبلوماسية العمانية في عهد السلطان الراحل قابوس.

 

وكتب أحد المغردين: “نعم أنا اشهد هذي شخصيه فذة فريدة من نوعها نسال الله التوفيق والسداد للوزير الجديد وحفظ الله عمان حكومة وشعب”.

 

وكانت وكالة الأنباء العمانية أعلنت في بيان لها بأنه تم تعيين بدر البوسعيدي وزيراً للخارجية بدلاً من يوسف بن علوي.

 

وأوضحت الوكالة بأنه قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء، وقضى المرسوم السلطاني الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب، وقضى المرسوم السلطاني السادس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب.

 

وكان بن علوي تلقى اتصالاً من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي، عقب اتفاقية التي أبرمها ولي عهد أبو ظبي مع الكيان الإسرائيلي بالتطبيع الثنائي بينهما.

 

كما وتلقى بن علوي اتصالاً من جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي أكد فيها على مواقف السلطنة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

 

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