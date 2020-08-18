“شاهد” كلمة تاريخية لن ينساها تاريخ الدبلوماسية العُمانية لـ “أستاذ السلام والمدرسة القابوسية”

في سياق حالة التفاعل من قبل المغردين العمانيين مع خبر إقالة وزير الخارجية السابق يوسف بن علوي، وتعيين بدر البوسعيدي خلفا له وفق مرسوم سلطاني صدر اليوم من قبل السلطان هيثم بن طارق، أعاد مغردون تداول مقطع فيديو يوثق مقابلة أجراها “بن علوي” خلال فترة تولية الوزارة مع إحدى القنوات الأجنبية.

وتوثق المقابلة التي أعيد تداولها حديث يوسف بن علوي مع الصحفي الأجنبي، والذي عبّر فيه عن سياسة سلطنة عمان في التعامل مع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بشكل عام، مؤكداً في حديثه بأن السلطنة تتبع نهج السلام ونشره وتعزيز أفكاره بين دول العالم.

وتابع “بن علوي” في حديثه بأن بلاده يجمعها علاقات طيبة مع جميع البلدان بالمنطقة العربية وأيضاً مع الولايات المتحدة والصين والقوى الكبرى كلها.

وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول وأثنوا على ذكاء وفطنة “بن علوي” كأحد أعمدة السياسة والدبلوماسية العمانية في عهد السلطان الراحل قابوس.

#كان محنكا سياسيا بامتياز خريج #السياسة_العمانية الهادئة والغامضة في ملامحها المتزنة والحكيمة في قرارتها#شكرآ_يوسف_بن_علوي pic.twitter.com/TKSCjhfPds — بدرية الهادي (@bmja22) August 18, 2020

كفو بن علوي دقه وحنكه بالرد وبدون اي تردد او تفكير الجواب موجود لأي سؤال ربي يحفظه — فريد الملامح (@2ggeee) August 18, 2020

كلامه يوزن بذهب ☹️❤️❤️❤️ — تيمون `love ● (@Temoon_03) August 18, 2020

وكتب أحد المغردين: “نعم أنا اشهد هذي شخصيه فذة فريدة من نوعها نسال الله التوفيق والسداد للوزير الجديد وحفظ الله عمان حكومة وشعب”.

نعم انااشهد هذي شخصيه فذه فريده من نوعها نسال الله التوفيق والسداد للوزير الجديد وحفظ الله عمان حكومة وشعب — Red Sea (@RedSea92751517) August 18, 2020

وكانت وكالة الأنباء العمانية أعلنت في بيان لها بأنه تم تعيين بدر البوسعيدي وزيراً للخارجية بدلاً من يوسف بن علوي.

وأوضحت الوكالة بأنه قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء، وقضى المرسوم السلطاني الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب، وقضى المرسوم السلطاني السادس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب.

وكان بن علوي تلقى اتصالاً من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي، عقب اتفاقية التطبيع التي أبرمها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع الكيان الإسرائيلي بالتطبيع الثنائي بينهما.

كما وتلقى بن علوي اتصالاً من جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي أكد فيها على مواقف السلطنة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.