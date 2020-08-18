البرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي
Imageالهدهد

الكويت شرف العرب.. 37 نائباً كويتياً أصابوا “دلوع” ترامب بالجنون بعد أن أصدروا هذا البيان وجلطوا الخونة معه

كتب وطن
0

جلط نواب ، مستشار الرئيس الامريكي ، بما أصدروه من بيان بعد أقل من 24 ساعة على هجومه على لرفضها التطبيع مع ، مؤكدين على دعمهم لموقف القيادة السياسية الشجاع والثابت تجاه المسجد ومدينة والحقوق الفلسطينية المغتصبة.

 

جاء ذلك، وفق ما رصدت “وطن”، في بيان صحفي أصدره النواب الكويتيين الـ”37″، داعيين إلى تأكيد موقف البلاد الثابت المناهض للتطبيع مع إسرائيل.

 

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.

 

وكانت مصادر حكومية مطلعة جدَّدت أمس الأول التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغيّر.

 

وقالت المصادر لـ صحيفة “القبس” الكويتية، بأن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل.

 

ولاحقاً في هجوم أمريكي صريح على الكويت لموقفها الرافض ؛ ‏صرّح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن موقف الكويت المؤيد للقضية الفلسطينية “غير بنّاء”، بعد وصفه في تصريحات سابقة الاتفاق بين الكيان الإسرائيلي والإمارات بأنه “أذاب الجليد بين البلدين”، وأنه يأمل بأن يرى دولاً أخرى تقوم بنفس الأمر الذي قامت به .

 

وأكد “كوشنر” خلال تصريحات له، أنه لا يوجد ضغوطات أميركية على الكويت ودوّل مجلس التعاون الخليجي لإقامة علاقات مع إسرائيل، مع تشديده على رغبة بلاده لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والمضي قدما بالمنطقة إلى الأمام، على حد قوله.

 

وقال كوشنر: “لا نريد للشرق الأوسط ان يكون متجمدا في صراع الماضي، مشيرا إلى الدفع بمزيد من التقدم في الشرق الأوسط، مبينا أن القادة في العالم العربي يريدون لهذا الصراع أن يحل”.

 

وتابع في محاولة للإيقاع بين الشعبين الكويتي والفلسطيني: “الدول تفعل ما ترى في مصلحتها، فعندما تم غزو الكويت من العراق، الفلسطينيون دعموا صدام، وهناك رؤية متشددة للغاية من جانب الفلسطينيين الآن، وما نراه في المنطقة هو في مصلحة الكثير من الدول من وجهة النظر الاقتصادية”.

 

ورأى محللون أن هذا التصريح تحديدا هو محاولة خبيثة من المستشار الأمريكي، بأن يدس العسل بالسم ويضرب الثقة بين الشعبين الكويتي والفلسطيني، بتذكيرهم بتاريخ ولى وكان له ظروفه التي تم تجاوزها ولم تؤثر على طبيعة العلاقة بين الشعبين.

 

وأضاف صهر ترامب:” ينبغي أن تتوفر الثقة المتبادلة مع الأميركية حتى يمكننا المساعدة، والشعب الفلسطيني سوف يدرك أن حياته سوف تكون أفضل إذا كان هناك حد لهذا الصراع”.

 

وحول إمكانية أن يتوافر تعاون سعودي أميركي حول السلام في الشرق الأوسط، قال كوشنر بأنه أجرى العديد من النقاشات مع ولي العهد السعودي في هذا الصدد، والملك سلمان لديه مكانة في قلب الشعب الفلسطيني، وما قاله له بأنهم “بالإشارة للسعوديين، لا يحبوا أن تظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويريدون أن يكون للفلسطينيين فرص اقتصادية.

 

وفي تأُثير الاتفاق الأخير على وضع إيران في المنطقة، زعم كوشنر أن إسرائيل ظلت كبش فداء لفترة طويلة وان الناس أدركت ذلك، وتابع على ضرورة أن تتخذ إيران قرارا لوقف محاولات تصدير الإرهاب وان يكون التركيز على المستقبل”.

 

وأضاف: “لذلك من المهم للغاية على كل دول المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل الآن، لان الجماعات الإرهابية تستمر وكلما انضمت العديد من الدول سيُصبِح الأمر أكثر صعوبة على إيران، وإذا استمرت هذه الصعوبة سيكون أفضل لتجاراتها واستثماراتها وسوف يحسّن حياة الفلسطينيين”.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أقوى رد من الفكر الكويتي عبدالله النفيسي على “صبي” ترامب بعد تطاوله على…

حياتنا

لاول مرّة .. “شهاب ملح الانستغرام”: هذا ما حدث لي داخل سيارة سوداء مُظللة…

حياتنا

“ستسمعون صيحة فإذا سمعتموها فاسجدوا”.. إمام كويتي يُحدد يوم القيامة…

الهدهد

ببغاء عيال زايد أنور قرقاش يطالب بشطب مصطلحي “النكبة والنكسة” من التاريخ…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.