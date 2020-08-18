ابن عاق يعتدي على امه - تعبيريه
ابن عاق يعتدي على امه - تعبيريه
حياتنا

ابن عاق وجاحد في الكويت نسي ما ربّتهُ عليه أمه وهذا ما فعله بها واختفى!

كتب وطن
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تخلّى ابن عاق في عن كلّ القيم والمبادئ التي ربّته عليها أمه، واعتدى عليه بالضرب، واهانها قبل ان يختفي .

وأبلغت سيدة رجال الأمن في أحد المخافر بأن فلذة كبدها اعتاد الإساءة إليها، والتطاول عليها، ضرباً وسباً وتهديداً.

وفي المرة الأخيرة من مسلسل إهانته لوالدته تسبب في إصابتها بخدوش وكدمات، جراء اعتدائه عليها.

وأدلت الأم ببيانات نجلها لدى الأمن، واتضح أنه في العشرينات من عمره، ومن فئة “”.

وأفاد مصدر أمني بأنه سُجلت قضية بحق المتهم أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالاتصال به لم يرد على الهاتف، وتبين أنه متوارٍ عن الأنظار، وجار البحث عنه.

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