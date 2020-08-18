أقوى رد من الفكر الكويتي عبدالله النفيسي على “صبي” ترامب بعد تطاوله على الكويت بسبب رفضها الانبطاح كعيال زايد

رد المفكر الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي، على هجوم المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنير، على الكويت، وذلك بسبب موقفها من التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ما دام كوشنر يقول بأن موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين (غير بنّاء) معنى ذلك أننا في الكويت على الخط السليم، وأنا شخصياً أتمنى أن يكون موقف الكويت (هدّام) وفق مقياس كوشنر لا ريختر”.

ما دام كوشنر يقول بأن موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين ( غير بنّاء ) معنى ذلك أننا في الكويت على الخط السليم . أنا شخصياً أتمنى أن يكون موقف الكويت ( هدّام ) وفق مقياس كوشنر لا ريختر . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 18, 2020

التغريدة لاقت استحساناً من المفكر الكويتي المعروف بمناهضته للتطبيع العربي مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، مؤكدين أن موقف الكويت من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي مشرف.

العيال كبرت يادكتور ،وبكره ميحد حمد شغال في تل ابيب 🤣 — د.سالم الهاجري (@hajri_qatar) August 18, 2020

-الكويت دائماً تكسب محبة العرب جميعاً -وهذا يثبت ان الدول ليس بحجم مساحتها بل بعقولها وأرداتها وقيمتها -الكويت دائماً تتجاوز الخلافات الصغيرة وتنظر للمستقبل البعيد ،وهذه سمة الدولة الحقيقية ،وليس مزارع كوشنر — تيم داوود (@teimdt) August 18, 2020

كويت 🇰🇼 الخير مواقفها واضحة وضوح الشمس ومشرفة لكل عربي ومسلم تحياتنا للكويت🇰🇼 حكومة وشعباً pic.twitter.com/SgS7z2Vv2I — J.Alraba 🇾🇪 (@Jama113) August 18, 2020

#الديمقراطية في الكويت هي السبب الرئيسي و #المضاد_الحيوي الذي أبعد شبح التطبيع عن هذا البلد أيا كان طبيعة ونسبة وشكل هذه الديمقراطية وكيف تشكلت وتكونت — Amjad Alsmadi (@Alsmadi198333) August 18, 2020

نحنُ الكُويتيين ، شعبُ حُر وسيّد قرارتِه

فلسطين أرضٌ أسلاميه عربيه ولنا بِها رمزيه وقُدسيه ، قضيتُنا أرضٌ مُحتله ولآجلِها ننزل الميادينَ والشوارع وبصوتٍ عالي : فلسطين الأمه العربيه ستعود حُرةً أبيه

فلسطين الأمه العربيه ستعود حُرةً أبيه #القدس قضيتنا #الكويت — م . جراح الشمري (@twwe85) August 18, 2020

وفي هجوم أمريكي صريح على الكويت لموقفها الرافض التطبيع الإماراتي؛ ‏صرّح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن موقف الكويت المؤيد للقضية الفلسطينية “غير بنّاء”، بعد وصفه في تصريحات سابقة الاتفاق بين الكيان الإسرائيلي والإمارات بأنه “أذاب الجليد بين البلدين”، وأنه يأمل بأن يرى دولاً أخرى تقوم بنفس الأمر الذي قامت به الإمارات.

وأكد “كوشنر” خلال تصريحات له، أنه لا يوجد ضغوطات أميركية على الكويت ودوّل مجلس التعاون الخليجي لإقامة علاقات مع إسرائيل، مع تشديده على رغبة بلاده لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والمضي قدما بالمنطقة إلى الأمام، على حد قوله.

وقال كوشنر: “لا نريد للشرق الأوسط ان يكون متجمدا في صراع الماضي، مشيرا إلى الدفع بمزيد من التقدم في الشرق الأوسط، مبينا أن القادة في العالم العربي يريدون لهذا الصراع أن يحل”.

وتابع في محاولة للإيقاع بين الشعبين الكويتي والفلسطيني: “الدول تفعل ما ترى في مصلحتها، فعندما تم غزو الكويت من العراق، الفلسطينيون دعموا صدام، وهناك رؤية متشددة للغاية من جانب الفلسطينيين الآن، وما نراه في المنطقة هو في مصلحة الكثير من الدول من وجهة النظر الاقتصادية”.

ورأى محللون أن هذا التصريح تحديدا هو محاولة خبيثة من المستشار الأمريكي، بأن يدس العسل بالسم ويضرب الثقة بين الشعبين الكويتي والفلسطيني، بتذكيرهم بتاريخ ولى وكان له ظروفه التي تم تجاوزها ولم تؤثر على طبيعة العلاقة بين الشعبين.

وأضاف صهر ترامب:” ينبغي أن تتوفر الثقة المتبادلة مع الولايات المتحدة الأميركية حتى يمكننا المساعدة، والشعب الفلسطيني سوف يدرك أن حياته سوف تكون أفضل إذا كان هناك حد لهذا الصراع”.

وحول إمكانية أن يتوافر تعاون سعودي أميركي حول السلام في الشرق الأوسط، قال كوشنر بأنه أجرى العديد من النقاشات مع ولي العهد السعودي في هذا الصدد، والملك سلمان لديه مكانة في قلب الشعب الفلسطيني، وما قاله له بأنهم “بالإشارة للسعوديين، لا يحبوا أن تظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويريدون أن يكون للفلسطينيين فرص اقتصادية.

وفي تأُثير الاتفاق الأخير على وضع إيران في المنطقة، زعم كوشنر أن إسرائيل ظلت كبش فداء لفترة طويلة وان الناس أدركت ذلك، وتابع على ضرورة أن تتخذ إيران قرارا لوقف محاولات تصدير الإرهاب وان يكون التركيز على المستقبل”.

وأضاف: “لذلك من المهم للغاية على كل دول المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل الآن، لان الجماعات الإرهابية تستمر وكلما انضمت العديد من الدول سيُصبِح الأمر أكثر صعوبة على إيران، وإذا استمرت هذه الصعوبة سيكون أفضل لتجاراتها واستثماراتها وسوف يحسّن حياة الفلسطينيين”.

وكانت مصادر حكومية مطلعة جدَّدت أمس الأول التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغيّر.

وقالت المصادر لـ صحيفة “القبس” الكويتية، بأن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل.

ويأتي الموقف الكويتي متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن عن توقيع اتفاقية تطبيع ثنائي بين الإمارات والكيان الإسرائيلي يوم الخميس الماضي 13 أغسطس/آب 2020، والتي وصفها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان بأنها اتفاقية تاريخية، ويوم تاريخي من أجل دولة “إسرائيل”.