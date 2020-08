هل خافت أن يظهر ما تحت الفستان؟.. “شاهد” ميلانيا ترامب تُبعد يد زوجها عنها وتحرجه أمام الكاميرات

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مع مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، يوثق لقطة لميلانيا ترمب، وهي ترفض مسك يد زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أثناء هبوطهما من الطائرة، حين وصولهما للعاصمة الأمريكية واشنطن قادمين من ولاية نيوجيرسي.

وبحسب المقطع المتداول، حين فشل ترمب 74 عاماً، في مسك يد زوجته، قام بربت ظهرها أثناء الهبوط من سلم الطائرة.

This Florida divorce lawyer will handle your divorce for free @FLOTUS pic.twitter.com/vt2VJztMaA

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) August 17, 2020