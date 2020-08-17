قرار بطرد الوافد المصري الذي اقنتحم مسجد في الكويت وتعرى وهو متعاطٍ للمخدرات - تعبيرية
قرار بطرد الوافد المصري الذي اقنتحم مسجد في الكويت وتعرى وهو متعاطٍ للمخدرات - تعبيرية
حياتنا

هذا مصير الوافد المصري “الحشّاش” الذي اقتحم مسجداً في الكويت وتعرّى بداخله بفعلٍ فاضحٍ!

كتب وطن
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كشف مصدر أمني كويتي مصير الوافد المصري الذي اقتحم أحد المساجد في احدى مناطق محافظة بالكويت وهو متعاطٍ للمخدرات وتعرّى بداخله من كامل ملابسه.

وقال المصدر لصحيفة «الأنباء» إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ستقوم بإحالة الوافد وهو في العقد الثالث إلى الإبعاد الإداري على خلفية تعاطيه المواد المخدرة وهو ما دفعه لارتكاب فعل فاضح داخل المسجد .

وقال المصدر إن ان بلاغا ورد الي عمليات الداخلية بتجرد وافد من ملابسه داخل ، حيث انتقلت دوريات من مبارك الكبير وألقت القبض على الوافد والذي تبين انه واقع تحت تأثير المواد المخدرة.

 

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