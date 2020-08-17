هذا مصير الوافد المصري “الحشّاش” الذي اقتحم مسجداً في الكويت وتعرّى بداخله بفعلٍ فاضحٍ!

كشف مصدر أمني كويتي مصير الوافد المصري الذي اقتحم أحد المساجد في احدى مناطق محافظة مبارك الكبير بالكويت وهو متعاطٍ للمخدرات وتعرّى بداخله من كامل ملابسه.

وقال المصدر لصحيفة «الأنباء» إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ستقوم بإحالة الوافد وهو في العقد الثالث إلى الإبعاد الإداري على خلفية تعاطيه المواد المخدرة وهو ما دفعه لارتكاب فعل فاضح داخل المسجد .

وقال المصدر إن ان بلاغا ورد الي عمليات الداخلية بتجرد وافد من ملابسه داخل مسجد، حيث انتقلت دوريات من مبارك الكبير وألقت القبض على الوافد والذي تبين انه واقع تحت تأثير المواد المخدرة.