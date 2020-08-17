“فيديو” مقزز.. “لم يصبر على شهوته” فلجأ لهذا الأمر الشاذ وأصبحت فضيحته “بجلاجل” بسبب أطفال الحي!

صُدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قادم من مدينة أنطاليا التركية، يوثق ما أقدم عليه رجل تركي مسن يبلغ من العمر 71 عاماً، باغتصاب كلب، بعد استدراجه لمنزله.

وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام تركية، فإن الحادثة وقعت مساء أمس الأحد في حي فقير في شارع 1802 في منطقة “أيانوغلو” التي تتبع منطقة “كييز”.

واشتبه أطفال الحي في المدعو “ه.ي” والذي كان يأخذ باستمرار “كلبة” مع اثنين من جرائها إلى منزله، وبدأ الأطفال في متابعة الرجل المسن.

وفي المرة الأخيرة حين قام الرجل بأخذ الكلبة إلى منزله، تسلّق الأطفال الجدار الخاص بالمنزل، وراقبوه، وشاهدوا أن الرجل يقوم باغتصابها، فما كان منهم إلا أن بادروا بتوثيق الحدث عبر مقطع فيديو مصوّر على هواتفهم، وقاموا بإبلاغ الشرطة.

وعلى الفور وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، واعتقلت الرجل المنحرف، واقتادته إلى مركز شرطة فارساك شهيت أوغور كوكان.

ومن ناحيته صرّح أريف يانك ، رئيس إحدى الجمعيات في أنطاليا ، إنهم علموا أن HY المنحرف كان يكسب رزقه من خلال جمع الورق وأنهم أخذوا الكلب إلى الملجأ وسلموه ، قائلين إنهم سيتابعون الحادث ويجب محاسبة H.Y.

وأضاف قائلاً: “سيتم اتخاذ الإجراء وفقاً لقانون حقوق الحيوان والقانون الجنائي ، حيث يعتبر الاتصال الجنسي مع الحيوانات جريمة ، ويجب ألا نكتفي بالغرامات ، ونطالب بالمحاسبة “.

ويُشار إلى أنه وقعت حادثة مشابهة الشهر الماضي حيث أقدم رجل ستيني من منطقة “سامان داغ” في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، على الاعتداء على أحد كلاب الشوارع جنسياً.