نتنياهو على سكاي نيوز
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“شاهد” نتنياهو يُلقي السلام على الإماراتيين مباشرة عبر “سكاي نيوز” وهذا ما قاله في حب ابن زايد

كتب وطن
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استضافت قناة “” الإماراتية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي ، في ظهور حصري ولأول مرة، لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على قناة إماراتية.

 

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن اتفاقية تطبيع العلاقات والسلام المزعوم بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، وبرعاية أمريكية يوم الخميس الماضي.

 

وبدأ نتنياهو حديثه بـ”السلام عليكم”، ليضيف بعدها بأن الاتفاق مع الإمارات مهم للغاية، كوّن الإمارات بطلة في ريادة الأعمال، على حد قوله.

 

وأكد نتنياهو أن الاتفاقية مع الإمارات ستستهم في إرساء السلام، لافتا إلى أن كثيرين في العالم العربي يدعمون هذه الخطوة.

 

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تطور الإمارات في قطاعات كثيرة سيدعم التعاون المشترك، مضيفاً: “نحن ندفع بالسلام إلى الأمام بهذه الاتفاقية”.

 

ونوّه نتنياهو على أن هناك تحول كبير في مواقف الدول العربية من إسرائيل، وقال: “توسيع دائرة السلام هي أولويتنا في الوقت الحالي”

 

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بغضب مع مقابلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر القناة الإماراتية، بعد أيام من عملية الخيانة العظمى، التي أقدم عليها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بخيانة العرب والمسلمين، بقضيتهم الأولى، وتوقيع السلام والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

 

 

ومن التعليقات حول الاستضافة حديث الناشط “كريم جودة” والذي قال بأن ما فعلته سكاي نيوز هو “سقوط في وحل القذارة” على حد تعبيره.

 

 

ويُشار إلى أن  وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، كان قد أجرى حوارا صحفيا مع موقع “والا” الإسرائيلي، هو الأول من نوعه للوزير مع الإعلام الإسرائيلي.

 

وكان رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصف الاتفاق بأنه يوم تاريخي، مشيرا إلى أنه يؤرخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

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