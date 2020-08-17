صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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“شالوم من الامارات لشعب إسرائيل الشقيق”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الاماراتي “الذليل” لإثبات ولائه لعيال زايد!

كتب وطن
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رحب مواطن إماراتي بالاتفاق المثير للجدل بين دولته والكيان الإسرائيلي، على طريقته الخاصة على أنغام النشيد الوطني الاسرائيلي “هتيكڤا – الأمل”.

 

وظهر الإماراتي بفيديو رصدته “وطن”، وهو يضع قالب كيك صُنع على شكل علم ، ووُضع تحته أيقونات صغيرة لعلم إلى جانب القهوة العربية المشهورة في ، وعلى أنغام النشيد الوطني الإسرائيلي، مُعلقاً: “شالوم من # لشعب # الشقيق”.

 

 

وأثار المقطع سخرية المغردين، لما آل إليه الشعب الإماراتي من خضوع وذل برعاية أبناء آل ، فكتب أحد المتابعين: “التبعية حتى في التورتة ؟ ليش علم من فوق وعلم الامارات من تحت”.

 

 

واختصرت مُغردة كلامها بجملة واحدة معبرة: “شكرا من القدس”.

 

 

وسخر آخر قائلاً: “تافهين، الله يهني سعيد بسعيدة”.

 

 

وأمعن مُغرد يضع علم إسرائيل بجانب اسمه في إذلال الإماراتي قائلاً: “نعم اخضع يا عربي يا ذليل. اخضع لاسرائيل الكبرى”.

 

 

 

 

 

وكانت صفحة “إسرائيل بالعربية” قد نشرت على تويتر مقطع فيديو يوثق رسائل لمستوطنين إسرائيليين إلى الشعب الإماراتي.

 

ووثق المقطع حديث عدد من المستوطنين منهم من تحدث بالعبرية ومنهم بالعربية، مطلقين رسائل دعوة للمواطنين الإماراتيين بالقدوم لزيارة “إسرائيل”، ومعبرين عن مباركتهم لاتفاق السلام بين “إسرائيل والإمارات، برسالة نصها: “نبارك الخطوة بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وبنستناكم في إسرائيل، انتم مدعوين لتل أبيب وحيفا والقدس”.

 

 

كما قالت مستوطنة أخرى: “نبارك هذه الخطوة وأهلا بكم في الأرض المقدسة، فرحنا كثيراً لخبر توقيع الاتفاقية وأهلا بكم”.

 

وتسبب المقطع بردود أفعال عديدة غاضبة من هذه “الوقاحة” التي وصلت بالإسرائيليين، باختراقهم المجتمعات العربية بكل هذه الجرأة، وتعاملهم وكأنهم كياناً عادياً مسالماً، قام بالود والحب، ولم يقم على جراحات شعب عربي مسلم تم قتله وتهجيره وسرقه ممتلكاته ومقدساته.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي عهد أبو ظبي ورئيس حكومة الاحتلال بينيامين نتنياهو، أعلنوا مساء الخميس المنصرم 13 من أغسطس 2020، توقيع اتفاقية سلام بين كل من الإمارات والكيان الإسرائيلي، يتخللها تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

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