“شالوم من الامارات لشعب إسرائيل الشقيق”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الاماراتي “الذليل” لإثبات ولائه لعيال زايد!

رحب مواطن إماراتي بالاتفاق المثير للجدل بين دولته والكيان الإسرائيلي، على طريقته الخاصة على أنغام النشيد الوطني الاسرائيلي “هتيكڤا – الأمل”.

وظهر الإماراتي بفيديو رصدته “وطن”، وهو يضع قالب كيك صُنع على شكل علم إسرائيل، ووُضع تحته أيقونات صغيرة لعلم الإمارات إلى جانب القهوة العربية المشهورة في الإمارات، وعلى أنغام النشيد الوطني الإسرائيلي، مُعلقاً: “شالوم من #الامارات لشعب #إسرائيل الشقيق”.

وأثار المقطع سخرية المغردين، لما آل إليه الشعب الإماراتي من خضوع وذل برعاية أبناء آل زايد، فكتب أحد المتابعين: “التبعية حتى في التورتة ؟ ليش علم اسرائيل من فوق وعلم الامارات من تحت”.

التبعية حتى في التورتة ؟ ليش علم اسرائيل

من فوق وعلم الامارات من تحت 🤣🤣🤣🤣 — عابر سبيل 👤✊ (@1OQzKSs3ufgr9GT) August 16, 2020

واختصرت مُغردة كلامها بجملة واحدة معبرة: “شكرا من القدس”.

شكرا من القدس….. 🙂 — Einati90 (@einati90) August 16, 2020

وسخر آخر قائلاً: “تافهين، الله يهني سعيد بسعيدة”.

تافهين،

الله يهني سعيد بسعيدة — Nasser ♒ (@AlghamdiNasser) August 16, 2020

وأمعن مُغرد يضع علم إسرائيل بجانب اسمه في إذلال الإماراتي قائلاً: “نعم اخضع يا عربي يا ذليل. اخضع لاسرائيل الكبرى”.

نعم اخضع يا عربي يا ذليل.

اخضع لاسرائيل الكبرى. — 🇮🇱 Yuri 🇮🇱 (@magnetooooo) August 16, 2020

سووود الله وجييهكم يالخدامات .. الاماراتيين كلهم خدامات وشويه هنود 😅 — الاااااروزد (@MrFantoora) August 17, 2020

الرسول محمد اكبر عدوا له هو اليهود فانتوا مين عشان تصالحهوهم؟ بلدي فلسصطين بيموت ونتوا قاعدين تحتفلوا حسبي الله عليكوم — لينا (@gl3XyxPmoRqQqt8) August 16, 2020

وكانت صفحة “إسرائيل بالعربية” قد نشرت على تويتر مقطع فيديو يوثق رسائل لمستوطنين إسرائيليين إلى الشعب الإماراتي.

ووثق المقطع حديث عدد من المستوطنين منهم من تحدث بالعبرية ومنهم بالعربية، مطلقين رسائل دعوة للمواطنين الإماراتيين بالقدوم لزيارة “إسرائيل”، ومعبرين عن مباركتهم لاتفاق السلام بين “إسرائيل والإمارات، برسالة نصها: “نبارك الخطوة بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وبنستناكم في إسرائيل، انتم مدعوين لتل أبيب وحيفا والقدس”.

شاهدوا ردود فعل الإسرائيليين بعد الإعلان عن اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/tozxJAs7Mv — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 15, 2020

كما قالت مستوطنة أخرى: “نبارك هذه الخطوة وأهلا بكم في الأرض المقدسة، فرحنا كثيراً لخبر توقيع الاتفاقية وأهلا بكم”.

وتسبب المقطع بردود أفعال عديدة غاضبة من هذه “الوقاحة” التي وصلت بالإسرائيليين، باختراقهم المجتمعات العربية بكل هذه الجرأة، وتعاملهم وكأنهم كياناً عادياً مسالماً، قام بالود والحب، ولم يقم على جراحات شعب عربي مسلم تم قتله وتهجيره وسرقه ممتلكاته ومقدساته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس حكومة الاحتلال بينيامين نتنياهو، أعلنوا مساء الخميس المنصرم 13 من أغسطس 2020، توقيع اتفاقية سلام بين كل من الإمارات والكيان الإسرائيلي، يتخللها تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.