“شاهد” عقدة قطر حاضرة في أبوظبي حتى في التطبيع.. وما قاله مسؤول إماراتي كبير “مُضحك”!

تسبب مسؤول إماراتي بارز في موجة جدل كبيرة وسخرية منه، بعد ظهوره على شاشة إسرائيلية يزعم فيها تأييد جميع الدول العربية لقرار تطبيع الإمارات مع الاحتلال ما عدا قطر.

رئيس لجنة الدفاع والداخلية في المجلس الاتحادي الإماراتي علي النعيمي، وخلال مقابلة مع قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، زعم أن جميع الدول العربية باركت اتفاق التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي عدا دولة قطر.

#شاهد ماذا يطلب #علي_النعيمي من الصهيوني #شمعون_آران

لا نريد اتفاقيات جافة على المستوى السياسي بل أن تشمل الشعوب وأن يكون تواصل ثقافي وتربوي!#صهينة_الشعوب هؤلاء الحمقى واجهة دنيئة أسقطت سمعة #الإمارات من قبل وزادت سقوطاً بعد التطبيع @Dralnoaimi @simonarann#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/0tgyzAxGYO — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) August 17, 2020

وجاء ذلك في حديث للمسؤول الإماراتي في معرض رده على سؤال من مراسل القناة شمعون آران حول “هل سيعمل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على إقناع الدول الخليجية والعربية بالتوصل إلى سلام شامل مع إسرائيل؟”.

وأجاب النعيمي: “كمتابع للمبادرة الإماراتية وجدت مباركة من جميع الدول العربية بلا استثناء عدا قطر”.

وأضاف: “الشعوب العربية سئمت من أن تعيش صراعات أسرى الماضي، وأسرى الأزمات”.

وتابع “النعيمي” مزاعمه بأن معارضي الاتفاق الإمارتي مع الاحتلال الإسرائيلي “لديهم خطاب إعلامي بأجندة إما تنظيم الإخوان المسلمين أو النظام الإيراني، أو قطر التي تجيش لخطاب كراهية وتحريض”.

وقال: “البقية ترحب بالاتفاق بترحيب تام، الدول العربية ستتبع الإمارات الواحدة تلو الأخرى”.

وسخ رالمغرد القطري الشهير “بوغانم” من تصريحات علي النعيمي بقوله:”رئيس لجنة الدفاع والداخليه الاماراتي علي النعيمي:جميع الدول العربية باركت اتفاق التطبيع مع اسرائيل الا قطر تصريح لقناه اسرائيليه .. يعني يالاسرائيليين .. عاقبوا القطريين ..”

رئيس لجنة الدفاع والداخليه الاماراتي

علي النعيمي ..

جميع الدول العربية باركت اتفاق التطبيع

مع اسرائيل .. الا .. قطر 😅

تصريح لقناه اسرائيليه

يعني يالاسرائيليين .. عاقبوا القطريين ..😅 — بوغانم (@abughanim73) August 17, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، توصل الإمارات والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع حيث اعتبرته القيادة الفلسطينية وفصائل بارزة مثل “حماس” و”فتح”، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.