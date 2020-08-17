“شاهد” زوج السعودية الاء النعمان يثير الجدل بما فعله بغرفة نومهما بعد عودتها من السفر!

تصدرت مشهورة “سناب شات” السعودية، آلاء النعمان، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها طريقة استقبال زوجها لها، بعدما عادت من مدينة جدة.

ووثقت آلاء النعمان لحظة دخولها المنزل، لتتفاجأ أن زوجها حوله إلى ما يُشبه محل الزهور، وقد زين المدخل والدرج الداخلي للمنزل، وغرفة النوم والممرات بالورود، والعطور والشموع والهدايا، في مشهد شاعري أثار جدلاً بين الناشطين، الذين دشنوا هاشتاج #الاء_النعمان_وزوجها.

وعلقت ألاء النعمان على الفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “أقسم بالله خلاني أبكي من قلبي”، ووضعت خلفية موسيقية قصيدة “حين التقيتك عاد قلبي نابضاً، للشاعرة دارين شبير.

#الاء_النعمان_وزوجها سيدة تعود من السفر لتجد زوجها قد قام بتنسيق المنزل بالورود والهدايا. pic.twitter.com/5KdzW4WzJu — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 16, 2020

وبينما هنأها الأغلبية، هاجم آخرون ما تُصدره السوشيال ميديا من مظاهر كاذبة، فكتب مغرد: “عزيزتي الزوجة لا تصدقي الي متصور وتنكدي على زوجك وتحتقريه كوني عاقلة واعية تراه عالم افتراضي كله كذب في كذب لا تخربي حياتك وتكرهي زوجك ارجوك حياتكم فيها احلا من كذا ان شاءالله”.

#الاء_النعمان_وزوجها

عزيزتي الزوجة

لا تصدقي الي متصور

وتنكدي على زوجك وتحتقريه

كوني عاقلة واعية

تراه عالم افتراضي كله كذب في كذب

لا تخربي حياتك وتكرهي زوجك

ارجوك

حياتكم فيها احلا من كذا ان شاءالله pic.twitter.com/PHwSvfRjDC — فتـى من ارض الاسود (@ehsas1925) August 16, 2020

واعترض آخر على تصوير الحياة الشخصية للزوجين وصولاً إلى غرفة النوم، وكتب: “مع اني اتابعها وفي حسابها طاقه ايجابيه بس ماحبيت حركتها دي .. احس الحياه الزوجيه لها خصوصياتها صوري الحديقه برا ok الصاله ممكن بس غيرها خط أحمر”.

مع اني اتابعها وفي حسابها طاقه ايجابيه بس ماحبيت حركتها دي ..

احس الحياه الزوجيه لها خصوصياتها صوري الحديقه برا ok الصاله ممكن بس غيرها خط أحمر🤬😊 #الاء_النعمان_وزوجها pic.twitter.com/LvJkkjN8W1 — وميض💫 (@DANA52525) August 16, 2020

وكتبت ريم: “هذا اللي طير عقول البنات وسبب مشاكل بين الازواج يتابعون ويقلدونهم وتزيد المصاريف والتكاليف وكله عشان تصوير فقط”.

هذا اللي طير عقول البنات وسبب مشاكل بين الازواج يتابعون ويقلدونهم وتزيد المصاريف والتكاليف وكله عشان تصوير فقط — ريم (@almutairi_0011) August 16, 2020

ورأى آخر أن وضع الورود على السرير في غرفة النوم له دلالة جنسية، وكتب: “نفسي أعرف .. ليش ماحط الوود في المطبخ ؟؟ ليش لازم على السرير تكون نهايته ؟!! مشكلة الرومانسية عند مثل هذه العينات مرتبطة بالشهوة التي يتشارك فيها الانسان والحيوان !! سحقاً لمثل هذه الرومانسيات ومفاهيم الحب الشهوانية”.

نفسي أعرف .. ليش ماحط الوود في المطبخ ؟؟

ليش لازم على السرير تكون نهايته ؟!!

مشكلة الرومانسية عند مثل هذه العينات مرتبطة بالشهوة التي يتشارك فيها الانسان والحيوان !!

سحقاً لمثل هذه الرومانسيات ومفاهيم الحب الشهوانية .. 💔 — 🅰️LHARBI (@ksa_info1) August 16, 2020

وذاع صيت آلاء النعمان سابقاً حين أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عن تعدد الزوجات، وقالت إنها ترفض الفكرة تماماً، مُحرضةً النساء على رفض التعدد لأن الزوجة التي تُشاركها أخرى بزوجها، ستعيش نصف حياة فقط ونصف اهتمام.

وتعد ألاء النعمان، أحد أبرز الناشطات السعوديات على سناب شات خلال الفترة الأخيرة، وتعرض خلاله حياتها الأسرية مع زوجها وبناتها الثلاث توائم، وتعطي نصائح للنساء حول استقرارهم الأسري.