آلاء النعمان
آلاء النعمان
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“شاهد” زوج السعودية الاء النعمان يثير الجدل بما فعله بغرفة نومهما بعد عودتها من السفر!

كتب وطن
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تصدرت مشهورة “سناب شات” ، ، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها طريقة استقبال زوجها لها، بعدما عادت من مدينة جدة.

 

ووثقت آلاء النعمان لحظة دخولها المنزل، لتتفاجأ أن زوجها حوله إلى ما يُشبه محل الزهور، وقد زين المدخل والدرج الداخلي للمنزل، وغرفة النوم والممرات بالورود، والعطور والشموع والهدايا، في مشهد شاعري أثار جدلاً بين الناشطين، الذين دشنوا هاشتاج #الاء_النعمان_وزوجها.

 

وعلقت ألاء النعمان على الفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “أقسم بالله خلاني أبكي من قلبي”، ووضعت خلفية موسيقية قصيدة “حين التقيتك عاد قلبي نابضاً، للشاعرة دارين شبير.

 

وبينما هنأها الأغلبية، هاجم آخرون ما تُصدره السوشيال ميديا من مظاهر كاذبة، فكتب مغرد: “عزيزتي الزوجة لا تصدقي الي متصور وتنكدي على زوجك وتحتقريه كوني عاقلة واعية تراه عالم افتراضي كله كذب في كذب لا تخربي حياتك وتكرهي زوجك ارجوك حياتكم فيها احلا من كذا ان شاءالله”.

 

واعترض آخر على تصوير الحياة الشخصية للزوجين وصولاً إلى غرفة النوم، وكتب: “مع اني اتابعها وفي حسابها طاقه ايجابيه بس ماحبيت حركتها دي .. احس الحياه الزوجيه لها خصوصياتها صوري الحديقه برا ok الصاله ممكن بس غيرها خط أحمر”.

 

وكتبت ريم: “هذا اللي طير عقول البنات وسبب مشاكل بين الازواج يتابعون ويقلدونهم وتزيد المصاريف والتكاليف وكله عشان تصوير فقط”.

 

ورأى آخر أن وضع الورود على السرير في غرفة النوم له دلالة جنسية، وكتب: “نفسي أعرف .. ليش ماحط الوود في المطبخ ؟؟ ليش لازم على السرير تكون نهايته ؟!! مشكلة الرومانسية عند مثل هذه العينات مرتبطة بالشهوة التي يتشارك فيها الانسان والحيوان !! سحقاً لمثل هذه الرومانسيات ومفاهيم الحب الشهوانية”.

 

وذاع صيت آلاء النعمان سابقاً حين أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عن تعدد الزوجات، وقالت إنها ترفض الفكرة تماماً، مُحرضةً النساء على رفض التعدد لأن الزوجة التي تُشاركها أخرى بزوجها، ستعيش نصف حياة فقط ونصف اهتمام.

 

وتعد ألاء النعمان، أحد أبرز الناشطات السعوديات على سناب شات خلال الفترة الأخيرة، وتعرض خلاله حياتها الأسرية مع زوجها وبناتها الثلاث توائم، وتعطي نصائح للنساء حول استقرارهم الأسري.

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