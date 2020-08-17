تصغره بـ30 سنة .. طارق العريان يصدم طليقته أصالة نصري بالفتاة التي عشقها وسيتزوجها قريباً!

نشرت حسابات فنية صوراً لما وصفتها بـ”حبيبة” طارق العريان طليق الفنانة أصالة نصري.

ويقال إن عارضة الأزياء الأرمنية السورية نيكول سعفان هي حبيبة “العريان” الجديدة، وتصغره بـ30 سنةً.

بعد طلاقه من أصالة : تسريب صور لحبيبة طارق العريان وهي عارضة الازياء السورية نيكول سعفان الذي تصغره بـ 30 عاماً pic.twitter.com/adtC67R1Zt — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 17, 2020

وشوهدت نيكول، إلى جانب العريان في الساحل الشمالي في مصر، كما أنها بدأت تظهر معه لأكثر من مرة وتتواجد إلى جانبه في المناسبات والسهرات، فيما يتداول أنهما سيتزوجان قريباً .

واعلنت أصالة نصري في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة “أصالة”بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال هو “الخيانة”.

ونُشرت تقارير بأن أصالة علمت بخيانة زوجها لها، عبر تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، عثرت عليها بالصدفة و أن الفتاة سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها وتدعى “نيكول”.

وكتبت شام، في تعليق عند والدتها أصالة على حسابها بموقع “انستجرام” تواسيها فيه، “لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة!.. نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى”.

وأضافت شام فى تعليقها: “هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض والألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولي إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى”.