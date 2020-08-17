بعد بيان مفتي السلطنة.. اتصال مفاجئ من إسرائيل بـ”بن علوي” وهذا ما قاله الوزير العُماني “بوضوح”

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية اليوم، الاثنين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تلقي وزيرها يوسف بن علوي، مكالمة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي “جابي أشكنازي”، للتباحث في التطورات الأخيرة بالمنطقة، عقب إعلان الاتفاق الثنائي بين الكيان الإسرائيلي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبيان المفتي العماني أحمد بن حمد الخليلي بوجوب تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال.

وقالت الخارجية العمانية في سلسلة تغريدات لها حول الأمر، تابعتها “وطن”: “تلقى هذا اليوم #معالي_يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الاسرائيلي جابي اشكنازي. تم خلال الاتصال التطرق الى التطورات الاخيرة في المنطقة”.

تلقى هذا اليوم #معالي_يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الاسرائيلي جابي اشكنازي. تم خلال الاتصال التطرق الى التطورات الاخيرة في المنطقة. (٤/١) — وزارة الخارجية (@MofaOman) August 17, 2020

وتابعت الخارجية العمانية أن “بن علوي” أكد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي.

وتم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي. (٤/٢) — وزارة الخارجية (@MofaOman) August 17, 2020

ووفق بيان الخارجية العُمانية فإن الوزير يوسف بن علوي، تلقى أيضا مكالمة هاتفية من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، والذي عبّر فيه عن ارتياح السلطة الفلسطينية لموقف السلطنة الثابت وغير المتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما تلقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في وقت لاحق اتصالاً هاتفياً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أعرب فيه المسؤول الفلسطيني عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.(٤/٣) — وزارة الخارجية (@MofaOman) August 17, 2020

من جانبه أكد وزير خارجية السلطنة على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط”.

وبدوره أكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الاقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط. (٤/٤) — وزارة الخارجية (@MofaOman) August 17, 2020

وكان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، كشف موقفه في بيان رسمي له قبل عدة أيام من جريمة الخيانة التي قام بها محمد بن زايد ببيعه لفلسطين للكيان الإسرائيلي.

وشدد “الخليلي” في بيانه الذي لاقى إشادة عربية واسعة على ضرورة تحرير المسجد الأقصى المبارك مشددا على أنه واجب وفرض على كل مسلم، وأن السلام الدائم مع الاحتلال ليس من الدين.

وجاء بيان الشيخ الخليلي مخالفا لموقف بلاده الرسمي والذي عبر الناطق باسم الخارجية العمانية، والذي أثنى على الاتفاق التطبيعي الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل.