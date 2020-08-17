يوسف بن علوي
يوسف بن علوي
الهدهد

بعد بيان مفتي السلطنة.. اتصال مفاجئ من إسرائيل بـ”بن علوي” وهذا ما قاله الوزير العُماني “بوضوح”

كتب وطن
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أعلنت وزارة الخارجية العُمانية اليوم، الاثنين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تلقي وزيرها ، مكالمة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي “جابي أشكنازي”، للتباحث في التطورات الأخيرة بالمنطقة، عقب إعلان الاتفاق الثنائي بين الكيان الإسرائيلي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبيان المفتي العماني بوجوب تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال.

 

وقالت في سلسلة تغريدات لها حول الأمر، تابعتها “وطن”: “تلقى هذا اليوم #معالي_يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الاسرائيلي جابي اشكنازي. تم خلال الاتصال التطرق الى التطورات الاخيرة في المنطقة”.

 

وتابعت الخارجية العمانية أن “بن علوي” أكد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي.

 

ووفق بيان الخارجية العُمانية فإن الوزير يوسف بن علوي، تلقى أيضا مكالمة هاتفية من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، والذي عبّر فيه عن ارتياح السلطة الفلسطينية لموقف السلطنة الثابت وغير المتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

 

من جانبه أكد وزير خارجية السلطنة على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط”.

 

وكان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، كشف موقفه في بيان رسمي له قبل عدة أيام من جريمة الخيانة التي قام بها ببيعه لفلسطين للكيان الإسرائيلي.

 

وشدد “الخليلي” في بيانه الذي لاقى إشادة عربية واسعة على ضرورة تحرير المسجد الأقصى المبارك مشددا على أنه واجب وفرض على كل مسلم، وأن السلام الدائم مع الاحتلال ليس من الدين.

 

وجاء بيان الشيخ الخليلي مخالفا لموقف بلاده الرسمي والذي عبر الناطق باسم الخارجية العمانية، والذي أثنى على الاتفاق التطبيعي الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

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