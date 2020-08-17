الفاشينستا عهود العنزي في ورطة .. الأمن اقتحم الصالون الذي تعمل فيه لهذا السبب

اقتحم أفراد من نيابة الأموال العامة وأمن الدولة الكويتية مقر عمل وصالون الفاشينستا عهود العنزي وشقيقتها وجرى تفتيشه بمنطقة “شرق” في إطار قضية فضيحة “غسيل الاموال” المتورط بها مشاهير .

وكشف مصدر مطلع أن النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحرّيات إلى نحو 40 بلاغاً.

وقال المصدر إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً.وفق “القبس”

ووفق المصدر، فإن أبرز المُبلَّغ عنهم، عبدالله الجاسر «عبودكا»، عهود العنزي، سندس القطان.

يشار إلى أنّ النيابة العامة العامة الكويتية أصدرت سابقاً قراراً بتجميد أرصدة كل المتهمين ومنعهم من السفر، كما تناول القرار حجز جميع المراكب واليخوت التي يملكونها.