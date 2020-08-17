مداهمة صالون عهود العنزي في قضية فضيحة غسيل الاموال
مداهمة صالون عهود العنزي في قضية فضيحة غسيل الاموال
حياتنا

الفاشينستا عهود العنزي في ورطة .. الأمن اقتحم الصالون الذي تعمل فيه لهذا السبب

كتب وطن
0

اقتحم أفراد من نيابة الأموال العامة وأمن الدولة الكويتية مقر عمل وصالون الفاشينستا وشقيقتها وجرى تفتيشه بمنطقة “شرق” في إطار قضية فضيحة “” المتورط بها مشاهير .

وكشف مصدر مطلع  أن النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحرّيات إلى نحو 40 بلاغاً.

وقال المصدر  إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً.وفق “القبس”

ووفق المصدر، فإن أبرز المُبلَّغ عنهم، «»، عهود العنزي، .

يشار إلى أنّ النيابة العامة العامة الكويتية أصدرت سابقاً قراراً بتجميد أرصدة كل المتهمين ومنعهم من السفر، كما تناول القرار حجز جميع المراكب واليخوت التي يملكونها.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“لا يوجد لديهم منشار او هيئة كبار الكهنة”.. إعلامي أردني يضع تركي الحمد…

حياتنا

هذا مصير الوافد المصري “الحشّاش” الذي اقتحم مسجداً في الكويت وتعرّى…

حياتنا

“تعالجنا غصبن عنك”.. كويتي سكران يقتحم مع صديقه السعودي مستشفى العدان…

الهدهد

كاتب سعودي خصصه الديوان لشيطنة عُمان ينتقد الفساد بالكويت متناسيا اختفاء تريليون…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.