الفاشينستا عهود العنزي في ورطة .. الأمن اقتحم الصالون الذي تعمل فيه لهذا السبب
اقتحم أفراد من نيابة الأموال العامة وأمن الدولة الكويتية مقر عمل وصالون الفاشينستا عهود العنزي وشقيقتها وجرى تفتيشه بمنطقة “شرق” في إطار قضية فضيحة “غسيل الاموال” المتورط بها مشاهير .
وكشف مصدر مطلع أن النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحرّيات إلى نحو 40 بلاغاً.
وقال المصدر إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً.وفق “القبس”
ووفق المصدر، فإن أبرز المُبلَّغ عنهم، عبدالله الجاسر «عبودكا»، عهود العنزي، سندس القطان.
يشار إلى أنّ النيابة العامة العامة الكويتية أصدرت سابقاً قراراً بتجميد أرصدة كل المتهمين ومنعهم من السفر، كما تناول القرار حجز جميع المراكب واليخوت التي يملكونها.