أنور قرقاش
الهدهد

أنور قرقاش “ارتجف رعباً” من تصريحات روحاني وهذا ما قاله عن “اتفاق العار” والقرار السيادي

كتب وطن
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ارتجف وزير الدولة لشؤون الخارجية الاماراتي، أنور قرقاش، من تصريحات الرئيس الإيراني الذي هدد فيها بعد اتفاق الخيانة بين والامارات، محاولاً أن يلطف الاجواء بتغريدة على “تويتر”.

 

وقال قرقاش، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الاتفاق الذي توصلت إليه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها إلى إيران، مضيفاً: “لا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق”.

 

وأضاف قرقاش: “القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة قرقاش، متهمين الإمارات بخيانة الأمتين العربية والإسلامية.

 

الجدير ذكره، أن الإمارات استدعت أمس الأحد القائم بأعمال إيران في أبو ظبي، ردا على كلمة ألقاها الرئيس الإيراني حسن روحاني وصفتها وزارة الخارجية الإماراتية بأنها غير مقبولة.

 

وكان روحاني قد وصف في كلمته الاتفاق بأنه خيانة، مُهددا أبوظبي بمعاملة مختلفة حال فتحت الباب أمام إسرائيل لدخول منطقة الخليج.

 

وقال: “إننا نحذر الإمارات من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت، فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف، على حكام الإمارات أن يعرفوا أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا وعملا من أعمال الخيانة، ونأمل أن ينتبهوا وألا يستمروا بهذا المسار الخاطئ الذي بدأوه الخميس”.

 

وتابع: “في رأينا، هذا الفعل خاطئ، ومدان، ويمثل خيانة للشعب الفلسطيني وللمسلمين والقدس”.

 

 

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