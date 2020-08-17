أنور قرقاش “ارتجف رعباً” من تصريحات روحاني وهذا ما قاله عن “اتفاق العار” والقرار السيادي

ارتجف وزير الدولة لشؤون الخارجية الاماراتي، أنور قرقاش، من تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي هدد فيها الامارات بعد اتفاق الخيانة بين إسرائيل والامارات، محاولاً أن يلطف الاجواء بتغريدة على “تويتر”.

وقال قرقاش، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها إلى إيران، مضيفاً: “لا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق”.

وأضاف قرقاش: “القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا”.

معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق.

القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 17, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة قرقاش، متهمين الإمارات بخيانة الأمتين العربية والإسلامية.

تجاوزت الإمارات الشعارات العاطفية والمتاجرة الزائفة من باعة القضية وذوي التوجهات والآراء المزدوجة، حتى السلطة الفلسطينية ما زالت تتاجر بنفس الأساليب التي عفى عليها الزمن رغم أن الموضوع لا يعنيها وبدلا من شكر الامارات خونت وتوعدت بدلا من الحفاظ على ما تبقى لها من رصيد لقضية عادلة. — . (@oneworld4ever) August 17, 2020

دكتور انور انا من المحبي للامارات واهلها الطيبين..وارجو ان تتأمل هذه الآيات من القرآن الكريم و شكرا لسعت صدرك pic.twitter.com/7gbYnVdRgh — علي الكرخي رسام كاريكاتير (@Mih7B3NiewnwVJc) August 17, 2020

قراركم سيعجل بزوال دولتكم الكرتونية — Derhem Alomaisi (@DAlomaisi) August 17, 2020

لا داعي التبرير لإيران 🇮🇷

صدقني صياغة تبريرك يعبر عن مصدر خوف، لذلك أنصح أن تقول "هذا قرار سيادي دون ان تاتي على ذكر إيران" بيكون افضل🤞🏼

بامكانك القول "ليس موجه ضد اي دولة ويخدم السلام" (مثلا)

نصيحة من قلبي 🇸🇦

لا تظهر

لخصمك

الضعف

مهما

عظمت

قوته💐

—————

نحن معكم دائمًا ❤️ — Ali Al Suroor |🇸🇦| علي آل سرور (@AliAlSuroor) August 17, 2020

اسطوانه قديمه العداء، بينكم وبين ايران

وايران واسراىيل

كلكم محور شر، هدفه محاربه الاسلام وابناءه

ولن تستطيعوا النيل من ذلك شئ

يريدون ليطفئو نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون — تعز ياروح الروح 🇾🇪 (@12dwe) August 17, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات استدعت أمس الأحد القائم بأعمال إيران في أبو ظبي، ردا على كلمة ألقاها الرئيس الإيراني حسن روحاني وصفتها وزارة الخارجية الإماراتية بأنها غير مقبولة.

وكان روحاني قد وصف في كلمته الاتفاق بأنه خيانة، مُهددا أبوظبي بمعاملة مختلفة حال فتحت الباب أمام إسرائيل لدخول منطقة الخليج.

وقال: “إننا نحذر الإمارات من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت، فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف، على حكام الإمارات أن يعرفوا أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا وعملا من أعمال الخيانة، ونأمل أن ينتبهوا وألا يستمروا بهذا المسار الخاطئ الذي بدأوه الخميس”.

وتابع: “في رأينا، هذا الفعل خاطئ، ومدان، ويمثل خيانة للشعب الفلسطيني وللمسلمين والقدس”.