محمد بن زايد
محمد بن زايد
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“هل تظن أنك أو أحد الينود البواسل تصنعون فرقاً”..  مغرد عُماني شهير يقص لسان حمد المزروعي بهذا التعليق الناري

كتب وطن
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تصدى المغرد العُماني الشهير “، للإماراتي البذيء ، معلماً إياه معنى الرجولة والعزة والكرامة، بعد تغريدة لـ”ببغاء” ولي عهد أبوظبي تغازل فيها بـ”مجندات الجيش الاسرائيلي”، عقب اتفاق العار والخيانة بين والامارات.

 

وقال المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”، معلقاً على صورة فتاة إسرائيلية: “تخيل مطلوب مني كـ عربي أقاتل هذي الإسرائيلية عشان محمود عباس وجماعته يعيشون بكرامة وعز خش أمك انته وجماعتك”.

 

وهنا انتفض الشاهين كالأسد الجسور مدافعاً عن الفلسطينيين في تعليق ناري رصدته “وطن”، قال فيه :”أطفال الحجارة علموا العالم كيف يعيشون بعز وكرامة أمام الرصاص والقذائف قبل مجيئكم وقبل الحضارة الكركمية بكثير، هل تظن أنك أو أحد الينود البواسل تصنعون فرقاً؟”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة معبرين عن سخريتهم من تغريدة المزروعي، مؤكدين أن الجيش الإماراتي لا قدرة له على مواجهة أضعف جيوش العالم.

 

الجدير ذكره أن وإسرائيل أعلنتا عن اتفاق سلام الخميس الماضي، وذلك بعد أن أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برفض شعبي عربي وفلسطيني، واعتبره الكثيرين طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدها وعدم تقديم أي حل لتلك القضية في المنظور القريب.

 

ولا زالت جامعة الدول العربية تلتزم الصمت تجاه الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي فيما عبرت عدد من الأنظمة العربية الممولة إماراتياً عن تأييدها لهذا الاتفاق، زاعمةً أنه يخدم الفلسطينيين في قضيتهم العادلة.

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