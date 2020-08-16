“هل تظن أنك أو أحد الينود البواسل تصنعون فرقاً”.. مغرد عُماني شهير يقص لسان حمد المزروعي بهذا التعليق الناري

تصدى المغرد العُماني الشهير “الشاهين، للإماراتي البذيء حمد المزروعي، معلماً إياه معنى الرجولة والعزة والكرامة، بعد تغريدة لـ”ببغاء” ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تغازل فيها بـ”مجندات الجيش الاسرائيلي”، عقب اتفاق العار والخيانة بين إسرائيل والامارات.

وقال المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”، معلقاً على صورة فتاة إسرائيلية: “تخيل مطلوب مني كـ عربي أقاتل هذي الإسرائيلية عشان محمود عباس وجماعته يعيشون بكرامة وعز خش أمك انته وجماعتك”.

تخيل مطلوب مني كـ عربي اقاتل هذي الاسرائلية عشان محمود عباس وجماعته يعيشون بكرامه وعز خش امك انته وجماعتك 😂 … pic.twitter.com/p4gCReB33O — حمد المزروعي (@uae_3G) August 15, 2020

وهنا انتفض الشاهين كالأسد الجسور مدافعاً عن الفلسطينيين في تعليق ناري رصدته “وطن”، قال فيه :”أطفال الحجارة علموا العالم كيف يعيشون بعز وكرامة أمام الرصاص والقذائف قبل مجيئكم وقبل الحضارة الكركمية بكثير، هل تظن أنك أو أحد الينود البواسل تصنعون فرقاً؟”.

أطفال الحجارة علموا العالم كيف يعيشون بعز وكرامة امام امام الرصاص والقذائف قبل مجيئكم وقبل الحضارة الكركمية بكثير… هل تظن انك او احد الينود البواسل تصنعون فرقاً ؟ صباح الخير فلسطين الحرة

وصباح الخير جميعاً https://t.co/B3YTWapSRH — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲 شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) August 16, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة معبرين عن سخريتهم من تغريدة المزروعي، مؤكدين أن الجيش الإماراتي لا قدرة له على مواجهة أضعف جيوش العالم.

هؤلاء هم الينود البواسل الذين اوقفوا عملية ضم الاراضي الفلسطينية الى الكيان الصهيوني

وهم هؤلاء من يعول عليهم تحرير الجزر الاماراتية من ايران pic.twitter.com/EdNgbcn5Ql — الحسام اليماني (@ymn4all) August 16, 2020

نزين ليش ما يجيبوا في المقابل فلسطينية حلو ونفس الشي يقولوا نقاتل فدا هذي…. — الشبح (@3C6QZodXewfxCV2) August 16, 2020

متى العرب تستفيق؟

ومتى تعرف بأن اليهود لا تأخذ منهم لا عهد ولا ميثاق؟..

اليهود خانو الرسول محمد عليه السلام من قبل…

فمن انتم حتى يخلصو لكم؟؟ — ابو محمد الفارسي (@636gmail) August 16, 2020

صباح الكبتشينوو المكتشف قبل ٥٠٠ سنة ☕️ — Anonymous 110 (@Anonymous11015) August 16, 2020

انا ما تضحكني غير الينود😂😂😂 — جواهر محمد🇴🇲 (@77_jwr) August 16, 2020

الجدير ذكره أن الإمارات وإسرائيل أعلنتا عن اتفاق سلام الخميس الماضي، وذلك بعد أن أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برفض شعبي عربي وفلسطيني، واعتبره الكثيرين طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدها وعدم تقديم أي حل لتلك القضية في المنظور القريب.

ولا زالت جامعة الدول العربية تلتزم الصمت تجاه الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي فيما عبرت عدد من الأنظمة العربية الممولة إماراتياً عن تأييدها لهذا الاتفاق، زاعمةً أنه يخدم الفلسطينيين في قضيتهم العادلة.