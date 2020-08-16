مغرد سعودي استشرى داء التياسة في اعضائه يتطاول على مفتي سلطنة عمان ويصفه بـ”الضال المضل”!

هاجم حساب سعودي يحظى بمتابعة كبيرة على تويتر، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، بسبب موقفه الأخير الرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وفتواه بتحريم التعامل معه ووجوب تحرير المسجد الأقصى وكامل الأرض المحيطة به.

المغرد السعودي الذي يحمل حسابه اسم “متعب الجلوي” ويتابعه أكثر من 138 ألف شخص، قال في تغريدته “الوقحة” متطاولا على الشيخ الخليلي: ” أحمد الخليلي ضال مضلّ وهو عضو الإتحاد العالمي للإخوان المفلسين كان لا يجرؤ أن ينبس ببنت شفة عن علاقة بلاده بإسرائيل أو علاقة تركيا او العلاقة الإسرائيلية القطرية التي كانت لا تبعد عن مقر الجزيرة سوى كيلو مترات عندما كان ينبح من منبرهم هو والقرضاوي على الشعوب”.

أحمد الخليلي ضال مضلّ وهو عضو الإتحاد العالمي للإخوان المفلسين كان لايجرؤ ان ينبس ببنت شفة عن علاقة بلاده بإسرائيل او علاقة تركيا او العلاقة الإسرائيلية القطرية التي كانت لاتبعد عن مقر الجزيرة سوى كيلو مترات عندما كان ينبح من منبرهم هو والقرضاوي على الشعوبhttps://t.co/ZGGT46iFqA pic.twitter.com/qCKv17IZsS — متعب الجلوي #2030 🇸🇦 (@MutebBinJalawi) August 15, 2020

ورد الكاتب العماني المعروف حمد بن سالم على المغرد السعودي وألجمه بالقول: ” والله الضال المضل أنت ومن على شاكلتك فتكفِّرون المسلمين وتوالون اليهود والنصارى وتفرّطون في مقدسات الإسلام”.

وتابع مدافعا عن مفتي السلطنة:”وتأتي لتتهم هذا المسلم التقي الورع بدر الدين سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بأنه ضال مضل يا ويلكم من عذاب عظيم على هذه الفرية يا عبيد إسرائيل”.

🌿والله الضال المضل أنت ومن على شاكلتك فتكفِّرون المسلمين وتوالون اليهود والنصارى وتفرّطون في مقدسات الإسلام، وتأتي لتتهم هذا المسلم التقي الورع بدر الدين سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بإنه ضال مضل يا ويلكم من عذاب عظيم على هذه الفرية يا عبيد إسرائيل🌿 https://t.co/PjKcFiFkwc — حمد بن سالم 🇴🇲 {نصير ٌللحق والعدل} (@HSalalawi) August 16, 2020

من جهته، ردّ حساب “الشاهين” العماني على المغرد السعودي المتطاول قائلاً:”لا نسمع أصواتكم النشاذة الا عندما يصدر من عمالقتنا بيان فيجعل أمثالك أقزاماً متناهين في الضآلة والصغر للدرجة التي أصبحنا فيها بحاجة لميكروسكوب الكتروني لقراءة تغريداتك وأمثالك،،،وكلب أجرب ليترجمها بعواء يستطيع مدربي الكلاب فهم مغزاه”.

وتابع: “لن ادافع عن مقام الشيخ أحمد فالشموس ليست بحاجة لأقمار،، خاصة ان اتت من كائنات هائمة مغيبة العقل وأخشى ان اقتبس لك ما قاله الشيخ أحمد فتدخل في الاسلام وتتحجب فتفسده علينا بعد فحصك والتيقن من استشراء داء التياسة في اعضاءك،، سأتركك لتنزوي خجلاً امام المقام العماني”.

لا نسمع أصواتكم النشاذة الا عندما يصدر من عمالقتنا بيان فيجعل أمثالك أقزاماً متناهين في الضآلة والصغر للدرجة التي أصبحنا فيها بحاجة لميكروسكوب الكتروني لقراءة تغريداتك وأمثالك،،،وكلب أجرب ليترجمها بعواء يسطيع مدربي الكلاب فهم مغزاه

لن ادافع عن مقام الشيخ أحمد فالشموس ليست بحاجة،، https://t.co/fQPvie6scV — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲 شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) August 15, 2020

لأقمار،، خاصة ان اتت من كائنات هائمة مغيبة العقل

وأخشى ان اقتبس لك ما قاله الشيخ أحمد فتدخل في الاسلام وتتحجب فتفسده علينا

بعد فحصك والتيقن من استشراء داء التياسة في اعضاءك،،

سأتركك لتنزوي خجلاً امام المقام العماني pic.twitter.com/Cs9MvZ1mgL — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲 شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) August 15, 2020

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أصدر ، السبت، بياناً قال فيه بحرمة السلام الدائم مع الاحتلال الإسرائيلي، وفرض ووجوب القتال من أجل تحرير المسجد الأقصى من اليهود، وتحرير ما حوله أيضاً، في موقف خالف موقف القيادة السياسية لسلطنة عمان، والتي باركت عبر لسان الناطق باسم خارجيتها الاتفاق التطبيعي الخياني الذي أبرمه محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي مع تل أبيب.