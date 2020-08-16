الشيخ أحمد الخليلي
الشيخ أحمد الخليلي
الهدهد

مغرد سعودي استشرى داء التياسة في اعضائه يتطاول على مفتي سلطنة عمان ويصفه بـ”الضال المضل”!

كتب وطن
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هاجم يحظى بمتابعة كبيرة على تويتر، ، بسبب موقفه الأخير الرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وفتواه بتحريم التعامل معه ووجوب تحرير المسجد الأقصى وكامل الأرض المحيطة به.

المغرد السعودي الذي يحمل حسابه اسم “متعب الجلوي” ويتابعه أكثر من 138 ألف شخص، قال في تغريدته “الوقحة” متطاولا على الشيخ الخليلي: ” أحمد الخليلي ضال مضلّ وهو عضو الإتحاد العالمي للإخوان المفلسين كان لا يجرؤ أن ينبس ببنت شفة عن علاقة بلاده بإسرائيل أو علاقة تركيا او العلاقة الإسرائيلية القطرية التي كانت لا تبعد عن مقر الجزيرة سوى كيلو مترات عندما كان ينبح من منبرهم هو والقرضاوي على الشعوب”.

ورد الكاتب العماني المعروف حمد بن سالم على المغرد السعودي وألجمه بالقول: ” والله الضال المضل أنت ومن على شاكلتك فتكفِّرون المسلمين وتوالون اليهود والنصارى وتفرّطون في مقدسات الإسلام”.

وتابع مدافعا عن مفتي السلطنة:”وتأتي لتتهم هذا المسلم التقي الورع بدر الدين سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بأنه ضال مضل يا ويلكم من عذاب عظيم على هذه الفرية يا عبيد ”.

من جهته، ردّ حساب “الشاهين” العماني على المغرد السعودي المتطاول قائلاً:”لا نسمع أصواتكم النشاذة الا عندما يصدر من عمالقتنا بيان فيجعل أمثالك أقزاماً متناهين في الضآلة والصغر للدرجة التي أصبحنا فيها بحاجة لميكروسكوب الكتروني لقراءة تغريداتك وأمثالك،،،وكلب أجرب ليترجمها بعواء يستطيع مدربي الكلاب فهم مغزاه”.

وتابع: “لن ادافع عن مقام الشيخ أحمد فالشموس ليست بحاجة لأقمار،، خاصة ان اتت من كائنات هائمة مغيبة العقل وأخشى ان اقتبس لك ما قاله الشيخ أحمد فتدخل في الاسلام وتتحجب فتفسده علينا بعد فحصك والتيقن من استشراء داء التياسة في اعضاءك،، سأتركك لتنزوي خجلاً امام المقام العماني”.

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أصدر ، السبت، بياناً قال فيه بحرمة السلام الدائم مع الاحتلال الإسرائيلي، وفرض ووجوب القتال من أجل تحرير المسجد الأقصى من اليهود، وتحرير ما حوله أيضاً، في موقف خالف موقف القيادة السياسية لسلطنة عمان، والتي باركت عبر لسان الناطق باسم خارجيتها الاتفاق التطبيعي الخياني الذي أبرمه ولي عهد أبو ظبي مع تل أبيب.

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