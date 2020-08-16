محمد عساف في ورطة كبيرة.. مطالبات شعبية فلسطينية بإلغاء حفله في دبي بعد أن باع “عيال زايد” فلسطين!

طالبت السكرتاريا العامة المركزية في إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد” الفنان الفلسطيني محمد عساف، بإعادة النظر بقرار المشاركة في حفل فني على مسرح دبي أوبرا يوم 20 آب.

وقال الاتحاد في بيان نشرته عبر “فيسبوك” ورصدته “وطن”: “ندعو محمد عساف إلى إعادة النظر في المشاركة بالحفل، لكي يكون قراره منسجماً مع الموقف الوطني السياسي والشعبي الفلسطيني الرافض للاتفاق الاسرائيلي الاماراتي الذي أعلن عنه، والذي شكل طعنة في ظهر وخاصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية”.

ويرى الاتحاد بأن عساف سفير للوطن والشعب، وأن مواقفه يجب أن تنسجم مع الموقف الشعبي، خاصة أنه خرج من صفوف اللاجئين في قطاع غزة.

وشددت السكرتاريا على أن مواجهة التطبيع لا تقتصر على السياسة فقط، بل يجب أخذ العديد من الخطوات التطبيعية الثقافية والرياضية والفنية، والتي يتمثل في مقاطعة الإمارات على هذه الأصعدة جميعاً.

سكرتاريا إتحاد الشباب " أشد" تطالب الفنان الفلسطيني محمد عساف إعادة النظر بقراره المشاركة في حفل أوبرا دبيدعت… Gepostet von ‎إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني / الصفحة المركزية‎ am Freitag, 14. August 2020

وبالعودة إلى موقع شركة الإنتاج التي يتبع عساف لها، نجد أن حفل عساف في دبي، لا يزال قائماً ولم يتم إلغاءه، كما أن محبوب العرب يلتزم الصمت حول إعلان الإمارات إتفاقية السلام مع إسرائيل، وكانت آخر تغريداته ومنشوراته عبر “الفيسبوك” حول زواجه فقط.

حبايبي في كل مكان …حبيت احكيلكم شكرا شكرا على تهانيكم الجميلة بمناسبة زواجي…و يا رب يسعدكم جميعا و يعطيكم الصحة و الهنا.

و بحب أشدّد إنه زوجتي ما عندها أي حساب على سوشيال ميديا. كل الموجود حاليا مش حقيقي.

بحبكم و بشكركم 💐❤️ pic.twitter.com/Nm8Gcp4LTh — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) August 12, 2020

وكان عساف، قد نقل مقر إقامته إلى الإمارات فور فوزه بلقب “محبوب العرب” عام 2013، وتحديداً إلى إمارة دبي، وذلك بناءً على نصيحة المسؤولين بشبكة MBC، حيث تتكفل الشبكة بجميع تكاليف الانتقال، وكذلك المنزل والإقامة.

وجاء هذا القرار نظراً لتردي الأوضاع الأمينة في خان يونس حيث يعيش عساف، الفلسطيني الجنسية، كما أن مشواره الفني كان سيتعطل نظراً لصعوبة الانتقال بسبب الحواجز التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلنوا مساء الخميس المنصرم اتفاقية سلام بين كل من الإمارات وإسرائيل، يتمخض عنها تعاون مشترك بين البلدين واستثمارات اقتصادية، وتعاون على المستوى الأمني والسياسي.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية والقيادة الرسمية لمنظمة التحرير فعلة الإمارات بالخيانة التاريخية والبيع العلني للقدس والمسجد الأقصى ولتضحيات الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية التي صاغتها الشرعية الدولية.