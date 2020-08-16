“كاسيات عاريات”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها تستعرضان أجسادهن بـ”البكيني” و”روب الاستحمام”!

أُثارت نجمة السوشيال ميديا الأردنية، زين كرزون، جدلاً واسعاً بعدما نشرت صورتها بـ”روب الحمام” فقط.

وظهرت زين كرزون بالصورة التي نشرتها على “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي روب الاستحمام خارج الحمام، وبدون مكياج، واقتبست قصيدة من الشاعر نزار قباني للتعليق عليها فكتبت: “ذا مَرَّ يومٌ ولَم أتذكّرْ، بهِ أنْ أقولَ: صَباحُكِ سُكَّرْ

ورُحتُ أخطُّ كطفلٍ صِغيرٍ كَلاماً غَريباً عَلى وَجهِ دَفتَرْ

فلا تَضْجري مِن ذُهولي وصَمتي ولا تَحسبي أنَّ شَيئاً تغيَّرْ

فحينَ أنا لا أقولُ: أحبّ… فمعناهُ أني أحبّكِ أكثرْ”.

وعلى غير العادة، حرصت زين على إغلاق التعليقات عن المُتابعين، منعاً للتعليقات المُسيئة، خاصة بعدما نشرت فيديو مع شقيقتها هيا، وهما ترتديان فساتين لا تصلح إلا للشاطئ، ما عرضهما لانتقادات وهجوم المتابعين الذين رأوا أن ملابسهما تٌشبه البكيني.

وظهرت زين وهيا بالفيديو بشعر مبلول، وملابس تكشف الجزء الأعلى من أجسادهما، ولم يقدما شيء بالفيديو سوى استعراض أجسادهما على أنغام موسيقى غربية، وهو ماعرضهما للهجوم.

اللي لابسه موف منقط حبيتها pic.twitter.com/RnagPjSqIG — . (@faesal64285) August 14, 2020

كاسيات عاريات — بن ناصر (@its_me_222) August 14, 2020

ريحة زيت زيتون 😤🤪 — 🌹🌹🌹 (@911Muneef) August 14, 2020

وكانت زين كرزون قد عاشت أزمة منذ شهرين، عقب فسخ خطوبتها بعد أيام فقط عن الشاب الأردني عبدالله كنعان.

ونشرت زين كرزون آنذاك عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص بإنستغرام إعلان فسخ خطوبتها رسمياً.

وجاء في إعلان زين كرزون: “الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. تم فسخ خطوبتي على عبدالله كنعان.. وقدر الله وما شاء فعل”.

والمفاجأة أن إعلان زين كرزون عن فسخ خطوبتها عن عبدالله كنعان جاء تزامناً مع خبر اعتقاله بتهمة تعاطي المخدرات.

وذكرت مصادر محلية أنه تمت عملية ضبط عبدالله كنعان وكان بحوزته مواد مخدرة وبرفقته شخص آخر متهم أيضًا بتجارة المخدرات.

ويوم خطوبتها، انتشرت صور وفيديوهات لزين التي ادعت أنها جاءت فجأة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

زين كرزون خطبت 🙂

وفي حفلة وناس وعجقة

طب ما تفتحو صالات بما إنه في تجمع pic.twitter.com/44D6ls66kK — Eman Khaled 🇯🇴⚖️(Lawyer) (@Emankhal1999) June 24, 2020

وتناقل البعض أن خطيب زين كرزون رجل أعمال يمتلك نوادي رياضية في العاصمة عمّان.

لكنّ مصادر مقربة من عبدالله كنعان، قالت إنّه ليس رجل أعمال، ولا يمتلك أي ناد رياضي، ولم يكمل دراسته الجامعية تخصص “إدارة أعمال” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.