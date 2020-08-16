زين كرزون وشقيقتها هيا
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“كاسيات عاريات”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها تستعرضان أجسادهن بـ”البكيني” و”روب الاستحمام”!

كتب وطن
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أُثارت نجمة السوشيال ميديا الأردنية، ، جدلاً واسعاً بعدما نشرت صورتها بـ”” فقط.

 

وظهرت زين كرزون بالصورة التي نشرتها على “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي روب الاستحمام خارج الحمام، وبدون مكياج، واقتبست قصيدة من الشاعر نزار قباني للتعليق عليها فكتبت: “ذا مَرَّ يومٌ ولَم أتذكّرْ، بهِ أنْ أقولَ: صَباحُكِ سُكَّرْ

ورُحتُ أخطُّ كطفلٍ صِغيرٍ كَلاماً غَريباً عَلى وَجهِ دَفتَرْ

فلا تَضْجري مِن ذُهولي وصَمتي ولا تَحسبي أنَّ شَيئاً تغيَّرْ

فحينَ أنا لا أقولُ: أحبّ… فمعناهُ أني أحبّكِ أكثرْ”.

 

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إذا مَرَّ يومٌ ولَم أتذكّرْ، بهِ أنْ أقولَ: صَباحُكِ سُكَّرْ ورُحتُ أخطُّ كطفلٍ صِغيرٍ كَلاماً غَريباً عَلى وَجهِ دَفتَرْ فلا تَضْجري مِن ذُهولي وصَمتي ولا تَحسبي أنَّ شَيئاً تغيَّرْ فحينَ أنا لا أقولُ: أحبّ… فمعناهُ أني أحبّكِ أكثرْ #نزار_قباني ………. ….. #fashion #bloggerstyle #amman #palstine #love #eyemakeup #beauty #makeuplooks #explore #dubai #kuwait #glow #مكياج#photoshoot #palestine🇵🇸#اكسبلور_explore #الاردن #ماكياج #lifestyle #الامارات🇦🇪 #السعودية #قطر #مصر #explorepage #hairstyles #model#bloggerstyle#trending #smile #lifestyle

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وعلى غير العادة، حرصت زين على إغلاق التعليقات عن المُتابعين، منعاً للتعليقات المُسيئة، خاصة بعدما نشرت فيديو مع شقيقتها هيا، وهما ترتديان فساتين لا تصلح إلا للشاطئ، ما عرضهما لانتقادات وهجوم المتابعين الذين رأوا أن ملابسهما تٌشبه .

 

وظهرت زين وهيا بالفيديو بشعر مبلول، وملابس تكشف الجزء الأعلى من أجسادهما، ولم يقدما شيء بالفيديو سوى استعراض أجسادهما على أنغام موسيقى غربية، وهو ماعرضهما للهجوم.

 

وكانت زين كرزون قد عاشت أزمة منذ شهرين، عقب فسخ خطوبتها بعد أيام فقط عن الشاب الأردني عبدالله كنعان.

 

ونشرت زين كرزون آنذاك عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص بإنستغرام إعلان فسخ خطوبتها رسمياً.

 

وجاء في إعلان زين كرزون: “الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. تم فسخ خطوبتي على عبدالله كنعان.. وقدر الله وما شاء فعل”.

 

والمفاجأة أن إعلان زين كرزون عن فسخ خطوبتها عن عبدالله كنعان جاء تزامناً مع خبر اعتقاله بتهمة تعاطي المخدرات.

 

وذكرت مصادر محلية أنه تمت عملية ضبط عبدالله كنعان وكان بحوزته مواد مخدرة وبرفقته شخص آخر متهم أيضًا بتجارة المخدرات.

 

ويوم خطوبتها، انتشرت صور وفيديوهات لزين التي ادعت أنها جاءت فجأة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

 

وتناقل البعض أن خطيب زين كرزون رجل أعمال يمتلك نوادي رياضية في العاصمة عمّان.

 

لكنّ مصادر مقربة من عبدالله كنعان، قالت إنّه ليس رجل أعمال، ولا يمتلك أي ناد رياضي، ولم يكمل دراسته الجامعية تخصص “إدارة أعمال” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

 

 

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