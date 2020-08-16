كاتب كويتي “ابن أصول” يستنفر الإمارات بما قرره بعد هذه التغريدة التي ستفتح باب خطير على ابن زايد

أعلن الباحث والكاتب الكويتي المعروف عبدالله السلوم، عن مقاطعته دولة الإمارات العربية المتحدة وسحب كتبه من مكاتب دبي، بعد قيامها بعقد اتفاقية تطبيع ثنائي و “سلام” مع الكيان الإسرائيلي، وإعلانها ذلك يوم الخميس الماضي.

وقال الكاتب الكويتي في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن” بأنه قرر مقاطعة دولة الإمارات العربية المتحدة، تضامناً مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وكتب ما نصّه: “للأسف.. أعلن مقاطعتي التجارية للإمارات العربية المتحدة، ويجيء في هذه الرسالة، مراعاة لهم ولي، طلب سحب كتبي من مطابع «جملون» في دبي، على الرغم من اجتهادهم وتميزهم في عملهم، فلم أرى منهم إلا الإحسان. وذلك إحقاقا للحق، ومراعاة لموقفي وموقف وطني الكويت تجاه القضية الفلسطينية”.

وتسببت تغريدة الكاتب الكويتي بموجة من ردود الأفعال من قبل المغردين والنشطاء والذين أثنوا على تصرفه وامتدحوا موقفه الوطني المخلص للقضية الفلسطينية ولإرادة شعبه الكويتي.

حفظك الله

من المتربصين لمثل هذة التغريدات الحرة — Awham Alzman (@AwhamAlzman) August 16, 2020

قد يراه البعض شيء بسيط ولا يؤثر .. ولكن اضعف الإيمان ان يكون لدينا مبدأ يفتقده الكثير للأسف .. خطوة موفقة 👍🏻 — مشاعل آل ثاني 🕊 (@AlthaniMam) August 15, 2020

وفي ذلك قال أحد المعلقين قوله تعالى: “لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم “.

( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) — hamid aa777 (@hamidon77) August 16, 2020

ويأتي هذا الموقف من قبل الكاتب الكويتي تباعاً بعد عدة قرارات اتخذتها شخصيات ومؤسسات عربية مختلفة بمقاطعة دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب ما قام به ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد من خيانة تاريخية لقضية فلسطين الأولى، والتي تعتبر ضمير الوطن العربي ومحور استقراره.

وكان محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أعلن عن اتفاقية سلام وتطبيع العلاقات الثنائية بين بلاده والكيان الإسرائيلي، في واقعة تاريخية سجّلت للرجل، ولكن في خانة الخونة، ومن باعوا ضمائرهم للباطل، من أجل البقاء.