خالد الزعتر
خالد الزعتر
الهدهد

كاتب سعودي خصصه الديوان لشيطنة عُمان ينتقد الفساد بالكويت متناسيا اختفاء تريليون دولار بعهد ابن سلمان

كتب وطن
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عاد الكاتب السعودي الذي تخصصه أجهزة ابن سلمان المخابراتية للتطاول على سلطنة عمان وشيطنتها، لإثارة الجدل من جديد عبر انتقاده الفساد الذي كشف عنه مؤخرا في بينما صمت عن حجم الفساد في المملكة.

 

“الزعتر” وفي تغريدة له رصدته “وطن” تحمل نبرة الشماتة، اتهم الكويت بالغرق في الفساد، مستشهدا بقضية التحويلات الطبية للخارج للمواطنين الكويتيين.

 

وقال الزعتر في تغريدته: “يبدو أن الفساد في #الكويت أخذ في التصاعد تخيل فقط أن الكويت أنفقت 3.5 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 فقط على معالجة مواطنيها في الخارج ، ليتبيّن في العديد من هذه الحالات أنهم ادّعوا المرض للذهاب في رحلات سياحية”.

 

وقوبلت تغريدة الكاتب السعودي المحسوب على نظام ابن سلمان بهجوم عني فمن قبل المغردين، الذين نصحوه بالتركيز على الفساد في أولا مستنكرين تدخله الفج بالشأن الكويتي.

 

 

 

ويستمر الكاتب السعودي خالد الزعتر وغيره من الكتاب والذباب الالكتروني الموجه من قبل المخابرات السعودية، بكيل الشتائم والاتهامات وشيطنة مواقف البلدان الأخرى، لصالح مواقف بلاده، وزعيمه ، الذي يبسط تركيزاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها بنفسه أولاً بأول.

 

وعرف عن “الزعتر” مواقفه الهجومية ضد سلطنة عمان في الفترة الأخيرة، وها هو الآن يتحول بوصلته تجاه دولة الكويت، وربما في أي وقت ستراه يهاجم أي بلد آخر حسبما تأتيه التعليمات من مشغليه.

 

وكان المغرد الشهير بتسريباته السياسة على تويتر “مجتهد” فجر مفاجأة من العيار الثقيل، تخص تطورات قضية مستشار ابن نايف السابق سعد الجبري وخصومته مع ولي العهد محمد بن سلمان الذي حاول اغتياله أكثر من مرة نظرا لأنه يملك أسرارا خطيرة تهدد مستقبل الأمير الصغير.

 

وأوضح “مجتهد” في تغريدة على حسابه بتويتر ـ والذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص ـ أن ابن سلمان قرر تصعيد الحرب الإعلامية مع الجبري.

 

وكشف بحسب ما رصدته (وطن) أن ولي العهد السعودي استضاف صحفيين من “وول ستريت” ليطلعهم على ملفات فساد الجبري، وهو لا يدري أنهم وهم يطلعون على ملفات الجبري بحثوا عن فساده هو، حسب وصفه.

 

واختتم “مجتهد” بالقول:” واكتشفوا أن تريليون دولار اختفى في عهده، وهم مترددون هل ينشروا الملفين في مقال واحد او يقسموهما على مقالين”

 

ويعد لجوء الدكتور سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف إلى القضاء الأميركي رافعا دعوى ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعدد من كبار مساعديه يتهمهم فيها بمحاولة اغتياله، بمثابة حلقة جديدة في صراع ممتد منذ سنوات بين بن نايف وبن سلمان داخل واشنطن.

 

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