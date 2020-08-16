ظفار
Videoحياتنا

“شاهد” ما فعله “مستهتر” عُماني في ظفار يفجر غضب العُمانيين ومطالبات بجعله “عبرة”

كتب وطن
0

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقطع فيديو أثار غضبا واسعاً، يوثق ما فعله أحد الأشخاص بسيارة دفع رباعي “جيب” كان يقودها في إحدى المحافظات العمانية.

 

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” “تفحيط” الشاب العماني بسيارته فوق مساحات خضراء في محافظة العمانية، في حادثة أثارت غضب المعلقين والمتفاعلين، لما حمله الفيديو من عدم مسئولية من قبل السائق للسيارة، والذي يفسد مساحات خضراء بصورة مخالفة للقانون.

 

 

ونشرت صفحة “شبكة أخبار ظفار” عبر تويتر، مقطع الفيديو ذلك وعلقت عليه بالقول: “#فيديو: مفحط يقوم بإفساد المسطحات الخضراء بمحافظة #ظفار، الجدير بالذكر أن عقوبة هذه الجريمة، تصل للسجن والغرامة وفق قانون المرور”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع منتقدين ما قام به سائق السيارة في المقطع، ومطالبين من جهات الاختصاص في سلطنة عمان باتخاذ اللازم مع مثل هذا “المستهتر” على حد وصف أحدهم.

 

 

وفي ذلك قال أحد المغردين: ” نطالب جهة الاختصاص بإجراء اللازم مع مثل هذه التصرفات الهوجاء من الشباب المستهتر”.

 

 

ويُشار إلى أن محافظة ظفار ضمن المحافظات العمانية التي تقع تحت الإغلاق والحظر للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي تسبب بحالة من الشلل في البلاد على غرار معظم بلدان العالم التي تأذت من الجائحة، والتي تكبدت خسائر ببلايين الدولارات بسبب توقف كل أشكال الحياة التجارية والاقتصادية وحركة النقل والمواصلات وغيرها.

قد يعجبك ايضا
تقارير

ترامب ونتنياهو يجريان اتصالات بسلطنة عُمان لضمها إلى قائمة التطبيع.. التفاصيل كشفتها…

الهدهد

هكذا فشلت وعادوا بخفي حنين.. السعودية والإمارات نفذتا خطة شيطنة خبيثة ضد سلطنة عُمان…

الهدهد

“#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني”.. مفتي السلطنة حديث العمانيين بعد بيانه…

الهدهد

“التاريخ لا يرحم” .. أكاديمي عُماني يرفض تطبيع الإمارات ويُذكّر بدور…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.