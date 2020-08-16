“شاهد” ما فعله “مستهتر” عُماني في ظفار يفجر غضب العُمانيين ومطالبات بجعله “عبرة”

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقطع فيديو أثار غضبا واسعاً، يوثق ما فعله أحد الأشخاص بسيارة دفع رباعي “جيب” كان يقودها في إحدى المحافظات العمانية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” “تفحيط” الشاب العماني بسيارته فوق مساحات خضراء في محافظة ظفار العمانية، في حادثة أثارت غضب المعلقين والمتفاعلين، لما حمله الفيديو من عدم مسئولية من قبل السائق للسيارة، والذي يفسد مساحات خضراء بصورة مخالفة للقانون.

ونشرت صفحة “شبكة أخبار ظفار” عبر تويتر، مقطع الفيديو ذلك وعلقت عليه بالقول: “#فيديو: مفحط يقوم بإفساد المسطحات الخضراء بمحافظة #ظفار، الجدير بالذكر أن عقوبة هذه الجريمة، تصل للسجن والغرامة وفق قانون المرور”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع منتقدين ما قام به سائق السيارة في المقطع، ومطالبين من جهات الاختصاص في سلطنة عمان باتخاذ اللازم مع مثل هذا “المستهتر” على حد وصف أحدهم.

أتمنى تشديد العقوبة حتى يتوقفوا عن هذا، ويُجبر على الزرع اكثر من شهر . — Ahmed almahri (@almahri35) August 16, 2020

وفي ذلك قال أحد المغردين: ” نطالب جهة الاختصاص بإجراء اللازم مع مثل هذه التصرفات الهوجاء من الشباب المستهتر”.

نطالب جهة الاختصاص بإجراء اللازم مع مثل هذه التصرفات الهوجاء من الشباب المستهتر — Naif (@NAIFM1441) August 16, 2020

شرطتنا وين السطحه ارفعوها وللحجز بدون كلام — 🇴🇲❤واحد من الناس💚🇴🇲 (@wahd_mn_alnaaas) August 16, 2020

ويُشار إلى أن محافظة ظفار ضمن المحافظات العمانية التي تقع تحت الإغلاق والحظر للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي تسبب بحالة من الشلل في البلاد على غرار معظم بلدان العالم التي تأذت من الجائحة، والتي تكبدت خسائر ببلايين الدولارات بسبب توقف كل أشكال الحياة التجارية والاقتصادية وحركة النقل والمواصلات وغيرها.