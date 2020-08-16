“بيعتي أولا”.. مجتهد يكشف مخطط ابن سلمان الجديد للضغط على أفراد العائلة الحاكمة للقبول به ملكا

كشف المغرد السعودي “مجتهد” الشهير بتسريباته على موقع التواصل تويتر، عن سر يجول في أروقة القصر الملكي والعائلة الحاكمة السعودية، وما يجري مع ولي العهد محمد بن سلمان في مواجهة الرافضين لتوليه ولاية أبيه.

وقال “مجتهد” ـ الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص ـ في تغريدة أثارت جدلاً واسعاً ورصدتها “وطن”، إن هناك مساومة بين ابن سلمان والولايات المتحدة، من أجل إجبار الرافضين في العائلة على بيعته ملكاً مقابل إعلان التطبيع.

بيعته ستأتي اولاً لأن التطبيع آتي لا محال فآل سعيهود هم رأس الحربة في التطبيع مع "عيال عمهم" — راس (@golvaxee) August 16, 2020

وتابع مجتهد موضحا أن هناك خلاف بين الطرفين بين ماذا يتم أولاً:”لكن بينهما خلاف أي الأمر يتم أولاً، الامريكان يقولون التطبيع أولاً، ابن سلمان يقول بيعتي أولاً”.

وتسبب حديث مجتهد بموجة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء، والذين تفاعلوا مع حديث الحساب الشهير، والذي ما انفك يتحصّل على أسرار من عمق الدائرة الضيقة حول ولي العهد السعودي.

لا ثقة بين الصهيوني و المتصهين و كأننا في حلبة المصالح و السلعة هي الأمة نبرأ إلى الله مما يفعل هؤلاء — قيامة أمة (@amarabaghdad) August 16, 2020

بيعته ستأتي اولاً لأن التطبيع آتي لا محال فآل سعيهود هم رأس الحربة في التطبيع مع "عيال عمهم" — راس (@golvaxee) August 16, 2020

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “بن سلمان عندما يتعلق الأمر بالكرسي يضع شروطه أولا ولا يتزحزح حتى يأخذ مراده، وعندما يتعلق الأمر بالشعب والأمن يقدم فورا ما يأمروه به، قالوا له أعطنا ٥٠٠ مليار دولار وسوف ندمر إيران فورا أعطاهم ووافق..! لا دمر إيران، ولا خدم بلده وشعبه ولا خدم قضايا أمته .. بل على العكس.”

بن سلمان عندما يتعلق الامر بالكرسي

يضع شروطه اولا ولا يتزحزح

حتى يأخذ مراده

وعندما يتعلق الامر بالشعب والامن

يقدم فورا ما يأمروه به

قالوا له اعطنا ٥٠٠ مليار دولار وسوف ندمر ايران فورا أعطاهم ووافق..!

لا دمر ايران …ولا خدم بلده وشعبه

ولا خدم قضايا أمته ..

بل على العكس..! — Dr.silver shadow (@Drsilver14) August 16, 2020

وتأتي تغريدة مجتهد بالتزامن مع حالة هرولة من قبل أنظمة الإمارات والسعودية نحو الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان آخر ملامح تلك الهرولة ما قام به ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد من خيانة علنية وتاريخية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، بإعلانه اتفاقية “سلام” مع الكيان الإسرائيلي، يليها تطبيع ثنائي بين البلدين.

وبحسب ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية فإنه من المرتقب أن تعلن السعودية والبحرين أيضاً عن نفس الاتفاقية، ولكن ابن زايد كان الأكثر جرأة على حد قولهم.

واعتبرت القيادة الفلسطينية ما قام به ولي عهد أبو ظبي، خيانة للدين وللمسجد الأقصى، ودماء المسلمين والعرب التي سالت من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بوطنه وأرضه ومقدساته.

وتوصلت الإمارات و(إسرائيل)، الخميس، إلى اتفاق لتطبيع كامل العلاقات بين البلدين، وذلك بمساعدة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي أعلن عن الاتفاق.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

وتسعى (إسرائيل) بشكل حثيث ومتصاعد إلى التطبيع مع الدول العربية وخاصة الخليجية منها دون النظر إلى حل أو مستقبل القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يأتي في وقت تراجع فيه الاهتمام العربي الرسمي بقضية العرب الأولى.