“سألتني عن بشرتي الناعمة”.. هند القحطاني زارت الاماراتي المتشبه بالنساء بدر الخلف وهذا ما جرى بينهما!

أثار الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف سخرية المُتابعين بعد اعترافه أن نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، قامت بزيارته في المنام.

وروى بدر تفاصيل حلمه العجيب عبر “تويتر” في تغريدة رصدتها “وطن” قال فيها: “حلمت اليوم اني معزوم عند هند القحطاني، وقاعدين نتعشى انا وعيالها”.

وتابع بدر: “يما شقد كانت طيبه فالحلم وتسال عن احوالي، ماعرفها ولا اتابعها بس بعد الحلم اكتشفت انها انسانه خلوقه لا وبعد كانت تسالني شرايك ببشرتي، الحلم رهيب وربي”.

حلمت اليوم اني معزوم عند هند القحطاني،

وقاعدين نتعشى انا وعيالها،

يما شقد كانت طيبه فالحلم وتسال عن احوالي،

ماعرفها ولا اتابعها بس بعد الحلم اكتشفت انها انسانه خلوقه

لا وبعد كانت تسالني شرايك ببشرتي 😂✌️

الحلم رهيب وربي — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) August 13, 2020

وأثار حلم بدر بهند سخرية المُتابعين، ونصحه بعضهم بالارتباط سوياً خاصة أن هند مسترجلة، وهو متشبه بالنساء، بينما رجح آخرون أنه يكذب من أجل زيادة عدد مُتابعيه لا أكثر.

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اي وش صار بعده تزوجتو بالحلم ولا باقي تتعرفون pic.twitter.com/3DhiylMIz7 — دانه|كود الفهاوه (@dzxl_5) August 13, 2020

تزوجو مره لايقين على بعض — الخطابه ام سلطان (@v1bib) August 13, 2020

ترا حرام الكذب في الحلم pic.twitter.com/vFAm67HmZZ — 🤍 (@FUO00_) August 13, 2020

شكلك ما تدري وش ذنب اللي يكذب بالحلم صح؟ pic.twitter.com/4j0sWVKDlI — شُموخ إلـعنزيي (@Zq_mnj) August 13, 2020

الحلم خمس ثواني انت حلمت بعزيمه كامله pic.twitter.com/ITQdtg7STF — r (@re54_r) August 13, 2020

ويثير بدر خلف دائماً الجدل بفيديوهاته الراقصة، والتي كان أحدثها حين علم الفتيات كيف يغرين أزواجهن بالرقص، ونشر فيديو له أثناء رقصه وعلق: “كيف تخرفنين زوجك وتخلينه يحبك أكثر؟ تمارين بسيطة لإغراء الزوج”.

كيف تخرفنين زوجك وتخلينه يحبك أكثر؟

تمارين بسيطة لإغراء الزوج ❤️ pic.twitter.com/417LJpVc4G — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) August 6, 2020

وظهر بدر خلف أيضاً بفيديو لتعليم النساء تخصير بطونهن، وإبراز مؤخرتهن، برقصة محددة.

وظهر بدر وهو يرقص بحركات مُعينة لإبراز المؤخرة وتحريك الخصر، وعلق قائلاً: “تخصير الكرشة والخصر والمؤخرة، باقي 11 يوم للعيد الحقي واحرقي كرشتك الحلوة”.

تمارين جديدة لتخصير الكرشة والخصر والمؤخرة،

باقي ١١ يوم للعيد الحقي واحرقي كرشتك الحلوه،

💃💃💃 pic.twitter.com/aAsQKRYmMc — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 17, 2020

وكشف بدر في وقت سابق، أنه تعرض إلى موقف غريب، حين اعتقد سائق تاكسي أنه فتاة، وكتب بدر تفاصيل الموقف قائلاً: “توني راكب التكسي ولابس قناع ومغطي شنبي، الرجال قاعد يكلمني على اساس بنت وربي لو اشيل شنبي الا اطلع مز، استغفر الله بس قوموا تجهزوا للصلاة يلا قدامي”.

وأعلن بدر عن تعرضه إلى التحرش من قبل الشباب، ووجه نصيحته إلى الفتيات قائلاً: “بعض البنات اذا فقدت الامل من الرجيم تقول: ” اصلاً الرجال يحبون المربربه ” تطمني حبيبتي الرجال يحبون كل شي، حتى انا بشنبي ولحيتي يغازلوني استغفر الله بس”.

وكان بدر خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويُعرف عن نفسه بأنه مُدون جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.