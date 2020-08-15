“هل ننتظر مجانيين غزة أن يحرروا فلسطين؟”.. كاتب كويتي يلعق أقدام عيال زايد ويدعو الكويت للتطبيع مع إسرائيل!

دعا الكاتب الكويتي المتصهين ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجارالله، بلده أن تحذو حذو الإمارات وتُعلن التطبيع مع إسرائيل.

وقال الجارالله في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: ” رجال ياحكام الامارات عظيم يامحمد بن راشد عظيم محمد بن زايد والله أنتم رجال إتفاقكم مع إسرائيل هو المسار الصح إسرائيل من قيامها ونحن نقول سنرميها في البحر وهي التي رمتنا طلبت السلام معنا ورفضنا وطلبنا السلام معها ورفضت لأننا لسنا حكام شعوبنا السادات كان حكيم قال الحق الذي عشناه”.

رجال ياحكام الامارات عظيم يامحمد بن راشد عظيم محمد بن زايد والله أنتم رجال إتفاقكم مع إسرائيل هو المسار الصح إسرائيل من قيامها ونحن نقول سنرميها في البحر وهي التي رمتنا طلبت السلام معنا ورفضنا وطلبنا السلام معها ورفضت لأننا لسنا حكام شعوبنا السادات كان حكيم قال الحق الذي عشناه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 13, 2020

وتطاول الجارالله على الثورة الفلسطينية قائلاً: “مجانيين الثورة الفلسطينية والمتاجرين نسمع من الكثيرين منهم حديث الافك إسرائيل باقيه ونحن الزائلون إذا ما مارسنا التعنت إسرائيل قرار واحد ونحن إثنيين وعشرين قرار مع إيران وقرار مع الامريكان وقرار لا لون ولا طعم له الامارات عرفت الطريق الصح السلام مع إسرائيل قوه للعرب نحن الكسبانيين “.

مجانيين الثوره الفلسطينيه والمتاجرين نسمع من الكثيريين منهم حديث الافك إسرائيل باقيه ونحن الزائلون إذا مامارسنا التعنت إسرائيل قرار واحد ونحن إثنيين وعشرين قرار مع إيران وقرار مع الامريكان وقرار لالون ولاطعم له الامارات عرفت الطريق الصح السلام مع إسرائيل قوه للعرب نحن الكسبانيين — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 13, 2020

وتابع الجارالله تماديه في التطاول على الفلسطينيين قائلاً: “هل ننتظر حسن نصرالله أو مجانيين غزه أن يحرروا فلسطين إسرائيل هزمتنا في أربعه حروب مجانيين غزه لن يحرروا فلسطين وأغلب من يتشدقون بتحرير فلسطين ليسوا أوفيا مع من يقف معهم شاهدنا ذلك عندما غزا صدام حسين الكويت كل الذين كبرت كروشهم من أموال الكويت كانوا أول المؤيدين والمتعاونيين معه”.

هل ننتظر حسن نصرالله أو مجانيين غزه أن يحرروا فلسطين إسرائيل هزمتنا في أربعه حروب مجانيين غزه لن يحرروا فلسطين وأغلب من يتشدقون بتحرير فلسطين ليسوا أوفيا مع من يقف معهم شاهدنا ذالك عندما غزا صدام حسين الكويت كل الذين كبرت كروشهم من أموال الكويت كانوا أول المؤيدين والمتعاونيين معه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 13, 2020

ورأى الجارالله أن السلام مع إسرائيل مكسب للعرب، مضيفاً: “هذا ما أدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الامارات برجالها الشجعان منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربي وإسرائيل عشرة مليون العرب هم المستفيدون والعالم مقبل علي متغيرات”.

السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ماأدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات وهو ماأدركته قطر والاردن وعمان وهو ماأدركته الامارات برجالها الشجعان منطقه الشرق الاوسط ستكون إسرائيل فيها محاطه بأربعمائه مليون عربي وإسرائيل عشره مليون العرب هم المستفيدون والعالم مقبل علي متغيرات — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 13, 2020

وعاد الجارالله لاتهام الفلسطينيين بالإتجار بقضيتهم، مدعياً أن المعاهدة بين الامارات وإسرائيل ستقضي على هذه المتاجرة.

إتفاق الامارات إسرائيل هو إتفاق سيقضي علي المتاجره بالقضيه الفلسطينيه من بعض أبنائها الذي إمتلأت بطونهم من أموال الذين يستخدمونهم كعملاء للمتاجره بهذه القضيه التي ضيعها أهلها الذين أصبحوا جبهات شتات تتحزب لمن يدفع أكثر فيه مليون فلسطيني يحملون الجنسيه الاسرائيليه سعداء هناك — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 13, 2020

وتابع الجارلله: “الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية وصف اتفاق الامارات إسرائيل بأنه خيانة للقدس والمسجد الأقصى هذه الفزاعة لم تعد تجدي ولن تحرك ساكن إنها إسطوانة مشروخة وللبيت رب يحميه أربع حروب خضناها بتأثير شعارات فارغه أطلقها من امتلأت جيوبهم من أموال التجسس علي جيوش العرب التي هزمت وهربت”.

الناطق الرسمي بإسم الرئاسه الفلسطينيه وصف إتفاق الامارات إسرائيل بأنه خيانه للقدس والمسجد الاقصي هذه الفزاعه لم تعد تجدي ولن تحرك ساكن إنها إسطوانه مشروخه وللبيت رب يحميه أربع حروب خضناها بتأثير شعارات فارغه أطلقها من إمتلأت جيوبهم من أموال التجسس علي جيوش العرب التي هزمت وهربت — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 13, 2020

ووجه الجارلله دعوة صريحة لبلاده وللسعودية، بالتطبيع مع إٍسرائيل قائلاً: “حان وقت التطبيع مع إسرائيل يا كويت قلنا أننا سنكون آخر المطبعيين مع إسرائيل وها نحن الان آخر المطبعين والمطلوب من السعودية والكويت أن تتخلي عن المتاجرين بقضية فلسطين من أهلها ممن إعتادوا بيع شهادات الوطنية الزائفة الفلسطينيون وصفوا المجرم سليماني الذي أراد هدم الكعبة بأنه شهيد”.

حان وقت التطبيع مع إسرائيل ياكويت قلنا أننا سنكون آخر المطبعيين مع إسرائيل وها نحن الان آخر المطبعين والمطلوب من السعوديه والكويت أن تتخلي عن المتاجرين بقضيه فلسطين من أهلها ممن إعتادوا بيع شهادات الوطنيه الزائفه الفلسطينيون وصفوا المجرم سليماني الذي أراد هدم الكعبه بأنه شهيد — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 14, 2020

وتمادى الجارالله في بجاحته قائلاً: “انا كويتي بل انا خليجي وأطالب التطبيع مع إسرائيل وأنا الكسبان السلام مع إسرائيل لصالحنا ونحن المستفيدين إسرائيل لا يوقف تمصلحها وتمددها في العالم العربي إلا السلام معها والكثرة تغلب الشجاعة كل الحسابات تقول الامارات هي من كسب الجولة وربح الرهان نحن أربعمائه مليون وهم عشره مليون”.

انا كويتي بل انا خليجي وأطالب التطبيع مع إسرائيل وأنا الكسبان السلام مع إسرائيل لصالحنا ونحن المستفيدين إسرائيل لايوقف تمصلحها وتمددها في العالم العربي إلا السلام معها والكثره تغلب الشجاعه كل الحسابات تقول الامارات هي من كسب الجوله وربح الرهان نحن أربعمائه مليون وهم عشره مليون — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 14, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي يُغازل فيها الجارلله إسرائيل ويلعق أقدام الإمارات على حساب الفلسطينيين، فقد شن سابقاً هجوما عنيفا على فلسطين والشعب الفلسطيني تزامنا مع مؤتمر البحرين الممهد لما يعرف بـ”صفقة القرن” في المنامة.

“وزعم الجارالله حينها أن الفلسطينيين ضيعوا فرص كثيرة حيث رفضوا إستقبال وفد الأمم المتحدة 1947ورفضوا التقسيم وخونوا قاده العالم العربي الذين نصحوهم ورفضوا مبادرة مصر بعد هزيمه 67 ورفضوا اجتماع ميناء هاوس بعد اتفاق كامب ديفد.

فرص كبيره ضيعها الفلسطينيون 1947 رفضوا إستقبال وفد الامم المتحده ورفضوا التقسيم وخونوا قاده العالم العربي الذين نصحوهم ورفضوا مبادره مصر بعد هزيمه 67 ورفضوا إجتماع ميناء هاوس بعد إتفاق كامب ديفد وجلسوا يبتزون قاده وشعوب العالم العربي يريدونهم أن يحرروا لهم فلسطين وهم نيام — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 26, 2019

وفي سفالة منقطعة النظير واصل الكاتب الكويتي المتصهين هجومه على الفلسطينيين:”مايقارب الثمانيين عشنا مع القضية الفلسطينية بابتزاز منقطع النظير يريدون منا أن نحررها لهم وهم في بيوتهم أو يضاجعون نسائهم وعندما نناقشهم في المنطق نتهم أننا عملاء الصهيونية وخونة”

مايقارب الثمانيين عشنا مع الكضيه الفلسطينيه بإبتزاز منقطع النظير يريدون منا أن نحررها لهم وهم في بيوتهم اويضاجعون نسائهم وعندما نناقشهم في المنطق نتهم أننا عملاء الصهيونيه وخونه مالذي يحدث فيه مليون فلسطيني داخل إسرائيل جرب تقول لهم تعالوا حاربوامعنا لن يتركوا إسرائيل — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 26, 2019

واتهم “الجارالله” متبجحا الفلسطينيين بأنهم باعوا أرضهم، وقال إن الذي باع فلسطين أهلها ولسنا نحن، بعد إعلان الدولة الاسرائيلية العالم العربي تم تدميره بداية من مصر بسبب دعاوى سياسية كاذبة.

وتابع مزاعمه:”الاف ممن تصدروا القضية الفلسطينية أثروا وتراهم في كازينوهات القمار وصورهم تتصدر صحافة العالم وما أشطرهم بشتم قاده العرب الزعيم”

الذي باع فلسطين أهلها ولسنا نحن بعد إعلان الدوله الاسرائيليه العالم العربي تم تدميره بدايه من مصر بسبب دعاوي سياسيه كاذبه الاف ممن تصدروا الكضيه الفلسطينيه أثروا وتراهم في كازينوهات القمار وصورهم تتصدر صحافه العالم وما أشطرهم بشتم قاده العرب الزعيم االسادات قتلوه ببذاءه لسان — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 26, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.