هل تزوج “اللورد أمين” هند القحطاني.. هاشتاج تصدر التريند السعودي في لحظات وهذه هي التفاصيل

أعلن أحد مشاهير سناب شات، والذي يُسمي نفسه بـ”اللورد امين”، عن ارتباطه فيما انتشرت انباء عن زواجه من الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني.

وقال “اللورد” في تغريدة رصدتها “وطن”، “الحمدلله الذي تتم بنعمه الصالحات، الزواج تم وبقي السيارة والمنزل”.

ورغم أن “اللورد” لم يذكر اسم العروس، إلا أن هاشتاج #اللورد_يتزوج_هند_القحطاني، أصبح التريند الأول في السعودية، مُدعين أنه ارتبط بنجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني.

#اللورد_يتزوج_هند_القحطاني

التفاصيل تجدونها هنا : 👇🏻👇🏻 والف الف مبروك يا اللورد منها المال والعيال والصحه لك والله يعينك pic.twitter.com/H5oU6NRDTQ — أفلام عالميه (@FLMwd) August 15, 2020

ويُلاحظ على الهاشتاغ أنّه على الرّغم من وقوعه في المرتبة الأولى بقائمة الترند في السعودية والمرتبة 34 عالمياً، إلا أن غالبية التغريدات عليه كانت فارغة، ولا علاقة لها بالعنوان، بل وقال بعض المغردين إنه مدفوع الثمن ولا حقيقة لصحة ما يتم تداوله فيها.

#اللورد_يتزوج_هند_القحطاني اربع تغريدات وترند سياسة تويتر زباله بوث و قحپه pic.twitter.com/R8lDCECKoi — IMMIGRANT (@waw466) August 15, 2020

#اللورد_يتزوج_هند_القحطاني يعععععععع ويقولون وش فيكم على تويتر … ٤ تغريدات وصار ترند … مدفوووووع — ⚜ (@L__88_) August 15, 2020

وعبر المغردون عن غضبهم من الهاشتاغات الفارغة، بينما سخر أحدهم من الخبر قائلاً: “الله يغني #هند_القحطاني بالحلال عن الحرام إذا صح خبر : #اللورد_يتزوج_هند_القحطاني عليه أن عمل التالي : • التوجه بها إلى مصحة لإخراجها من أزمتها النفسية .. • إلحاقها ببرنامج مكثف لتأهيلها أخلاقيًا • احتواء مشاعرها المتناثرة وسلوكياتها المنفتحة ليتمكن من العيش معها في أمان”.

الله يغني #هند_القحطاني بالحلال عن الحرام

إذا صح خبر : #اللورد_يتزوج_هند_القحطاني

عليه أن عمل التالي :

• التوجه بها إلى مصحة لإخراجها من أزمتها النفسية ..

• إلحاقها ببرنامج مكثف لتأهيلها أخلاقيًا

• احتواء مشاعرها المتناثرة وسلوكياتها المنفتحة ليتمكن من العيش معها في أمان pic.twitter.com/OhiVztEsrm — فايز العرابي الحارثي (@Fayz_Alooraby) August 15, 2020

مشاء الله كل شي بالهشتاق الى السالفه🙂😒 #اللورد_يتزوج_هند_القحطاني — jojo🕊 (@Fq0Qc3) August 15, 2020

ياخي لمتى ندخل اي هاشتاق نبي نشوف وش الموضوع ووش قصت الهاشتاق ونحصل تغريدات مالها علاقة بالموضوع وسوالف مالها علاقة وناس تشحذ ومقاطع غريبة ؟!!#اللورد_يتزوج_هند_القحطاني pic.twitter.com/LKmQQtQucP — ☆ FAHAD ☆ (@Q_6_X) August 15, 2020

وبتتبع حساب “اللورد” أمين، يتبين أن لديه أكثر من 140 ألف مُتابع، وهو سعودي يقيم في ألمانيا، لكن لا يوجد صور لشكله الحقيقي، وما تم تداوله من صور عبر الهاشتاج تعود للأردني أمين زوج الفاشينستا الكويتية خلود، خاصة أنه يُطلق على نفسه أيضاً لقب “لورد”.

ويبدو أن الخبر غير صحيح، فهند القحطاني لم تخرج بإعلان هذا الزواج، خاصة أن حياتها بتفاصيلها مكشوفة ومعروضة عبر السوشيال ميديا، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتصدر خبر زواجها “المزيف” التريند عبر “تويتر”.

وكانت هند القحطاني قد قالت في مقطع لها عبر “سناب شات” إنها لن تتزوج من رجل عربي نهائيًا، بل تفضل الأمريكي ليس لوسامته بل لأنه عليه أن يكون إنسانًا طيبًا وصاحب عمل ووظيفة ويعتمد على نفسه، مشيرًة إلى أن أغلب شباب العرب يريدون “خادمة”؛ إذ لا يعتمدون على أنفسهم بتاتا.

#هند_القحطاني هند تمتدح عبر سنابها الرجل الأمريكي واصفة إياه بتحمل المسؤولية والتي حسب قولها يفتقر إليها الرجل العربي. كما صرحت عن رغبتها بالزواج من أمريكي. pic.twitter.com/b3vTs2trbY — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 14, 2020

الجدير بالذكر أن هند القحطاني أُم لأربعة أطفال وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.

وأفاد مقربون من هند أنها كانت متشددة دينيا مستنكرين ما حل بها.

وتعتبر هند مهاجرة من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.