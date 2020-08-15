هند القحطاني
هند القحطاني
حياتنا

هل تزوج “اللورد أمين” هند القحطاني.. هاشتاج تصدر التريند السعودي في لحظات وهذه هي التفاصيل

كتب وطن
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أعلن أحد مشاهير سناب شات، والذي يُسمي نفسه بـ”اللورد امين”، عن ارتباطه فيما انتشرت انباء عن زواجه من الناشطة المثيرة للجدل .

 

وقال “اللورد” في تغريدة رصدتها “وطن”، “الحمدلله الذي تتم بنعمه الصالحات، الزواج تم وبقي السيارة والمنزل”.

 

ورغم أن “اللورد” لم يذكر اسم العروس، إلا أن هاشتاج #اللورد_يتزوج_هند_القحطاني، أصبح التريند الأول في السعودية، مُدعين أنه ارتبط بنجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني.

 

ويُلاحظ على الهاشتاغ أنّه على الرّغم من وقوعه في المرتبة الأولى بقائمة الترند في السعودية والمرتبة 34 عالمياً، إلا أن غالبية التغريدات عليه كانت فارغة، ولا علاقة لها بالعنوان، بل وقال بعض المغردين إنه مدفوع الثمن ولا حقيقة لصحة ما يتم تداوله فيها.

 

وعبر المغردون عن غضبهم من الهاشتاغات الفارغة، بينما سخر أحدهم من الخبر قائلاً: “الله يغني #هند_القحطاني بالحلال عن الحرام إذا صح خبر : #اللورد_يتزوج_هند_القحطاني عليه أن عمل التالي : • التوجه بها إلى مصحة لإخراجها من أزمتها النفسية .. • إلحاقها ببرنامج مكثف لتأهيلها أخلاقيًا • احتواء مشاعرها المتناثرة وسلوكياتها المنفتحة ليتمكن من العيش معها في أمان”.

 

وبتتبع حساب “اللورد” أمين، يتبين أن لديه أكثر من 140 ألف مُتابع، وهو سعودي يقيم في ألمانيا، لكن لا يوجد صور لشكله الحقيقي، وما تم تداوله من صور عبر الهاشتاج تعود للأردني أمين زوج الفاشينستا الكويتية خلود، خاصة أنه يُطلق على نفسه أيضاً لقب “لورد”.

 

ويبدو أن الخبر غير صحيح، فهند القحطاني لم تخرج بإعلان هذا الزواج، خاصة أن حياتها بتفاصيلها مكشوفة ومعروضة عبر السوشيال ميديا، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتصدر خبر زواجها “المزيف” التريند عبر “تويتر”.

 

وكانت هند القحطاني قد قالت في مقطع لها عبر “سناب شات” إنها لن تتزوج من رجل عربي نهائيًا، بل تفضل الأمريكي ليس لوسامته بل لأنه عليه أن يكون إنسانًا طيبًا وصاحب عمل ووظيفة ويعتمد على نفسه، مشيرًة إلى أن أغلب شباب العرب يريدون “خادمة”؛ إذ لا يعتمدون على أنفسهم بتاتا.

 

الجدير بالذكر أن هند القحطاني أُم لأربعة أطفال وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.

 

وأفاد مقربون من هند أنها كانت متشددة دينيا مستنكرين ما حل بها.

 

وتعتبر هند مهاجرة من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.

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