وافد مصري متعاطٍ ينتهك حرمة مسجد في صباح السالم بالكويت ويخلع ملابسه فيه
وافد مصري متعاطٍ ينتهك حرمة مسجد في صباح السالم بالكويت ويخلع ملابسه فيه
حياتنا

هذا ما كان ينقص الكويت من الوافدين! .. مصري تعاطى المخدرات واقتحم مسجداً وتعرّى كاملاً!

كتب وطن
0

انتهك وافد ٍ للمخدرات مسجداً في منطقة بالكويت وخلع كامل ملابسه داخل المسجد.

واحتجز رجال الأمن الكويتي الوافد المتعاطي الذي أشار مغرّدون كويتيون إلى أنّه مصري،  وأحيل إلى جهاز أمن الدولة.

ووفقاً لصحيفة “الراي” المحلية، فقد تم التأكد من عدم وجود دوافع دينية وراء فعلته، وأن ما أتى به كان جراء تعاطيه الممنوعات، أحيل إلى مخفر المنطقة، وتقرر التحفظ عليه على ذمة التحقيق.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“هل ننتظر مجانيين غزة أن يحرروا فلسطين؟”.. كاتب كويتي يلعق أقدام عيال…

الهدهد

“شاهد” كاتب كويتي “يجلد” ابن زايد في مؤتمر حاشد بالكويت ويوجه…

الهدهد

“شاهد” كويتي “شهم” ينفجر غضباً خلال صلاة الجمعة.. مسح الأرض…

الهدهد

“لا تتصورا التطبيع لبن وعسل”.. “شاهد” ما قاله عبدالله النفيسي…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.