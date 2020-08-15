هذا ما كان ينقص الكويت من الوافدين! .. مصري تعاطى المخدرات واقتحم مسجداً وتعرّى كاملاً!

انتهك وافد متعاطٍ للمخدرات مسجداً في منطقة صباح السالم بالكويت وخلع كامل ملابسه داخل المسجد.

واحتجز رجال الأمن الكويتي الوافد المتعاطي الذي أشار مغرّدون كويتيون إلى أنّه مصري، وأحيل إلى جهاز أمن الدولة.

بالأمس تم القبض على مصري متعاطي مخدرات وهو يقول : سيبوني عاوز أعيش واليوم تم القبض على مصري آخر يمشي عارياً في منطقة صباح السالم بعدما نزع ملابسه وتبين أنه متعاطي " شبو " هل تلوموننا عندما نطالب بترحيل المصاروة ؟ — مبارك البغيلي (@M__albugaily) August 15, 2020

ووفقاً لصحيفة “الراي” المحلية، فقد تم التأكد من عدم وجود دوافع دينية وراء فعلته، وأن ما أتى به كان جراء تعاطيه الممنوعات، أحيل إلى مخفر المنطقة، وتقرر التحفظ عليه على ذمة التحقيق.