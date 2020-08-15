مفتي سلطنة عمان ينشر بياناً نارياً تزامناً مع التطبيع بين الإمارات وإسرائيل وتأييد حكومة بلاده اتفاق العار

أكّد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أنّ تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب”.

وقال مفتي السلطنة في بيانٍ نشره عبر حسابه الرسميّ في تويتر ورصدته “وطن”: “منذ قدر الله تعالة اسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى في رحلة مقدسة خارجة عن مقاييس البشر المعتادة وموصولة بما أبان الله له وأراه إياه من آياته في آفاق السماوات، أصبح المسجد الأقصى وجميع الأرض المقدسة التي هي مهد النبيين معلماً إسلامياً بارزاً يجب على المسلمين جميعاً أن يذبوا عنه ويحموه ويصونوه من ايدي العابثين بكل ما أوتوا من قوة”.

وتابع: ثم إن الله أكد هذا الواجب المقدس بتوجيه المسلمين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في أعظم عبادة تصل بينهم وبينه فكان قبلتهم في صلواتهم منذ هاجر النبي وكان في ذلك اختبار لإيمان من آمن منهم إن كان ثابتاً او مزعزعاً، “وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ”.

وأضاف: “وما أراد الله بذلك إلا أن يجمع لهذه الامة مواريث النبوات ومقدساتها جميعاً لتكون هي الأمين ةعليها والمسؤولة عنا، وأصبح بذلك المسجد الأقصى كالمسجد الحرام في مسؤولية الأمة عنه. وهذا يعني أن تحريره وتحرير جميع الأرض م حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة، ودَين في رقابها جميعاً يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يدعوا الأمر للقدر الإلهيّ، ليأتي الله بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب، كما كان ذلك في الزمن البعيد بعد احتلال دام أمداً م الدهر، وما ذلك على الله بعزيز، “وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ”.

إن تحرير #المسجد_الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب. pic.twitter.com/Bzql7cnNgk — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 15, 2020

وأشادَ مغرّدون عُمانيون ببيان الشيخ الخليلي، معتبرين أنّه قال كلمة الحقّ و”لا يخاف في الله لومة لائم”.

هكذا عهدنا سماحتكم، لا تخافون في الله لومة لائم، موقف ثابت لا يتزعزع من سماحة الشيخ أحمد الخليلي حفظه الله… (فليس لهم المساومة عليه بحال) تكفيهم هذي العبارة تقض مضاجعهم حفظك الله يا شيخنا الجليل… — Oman's Sultan Haitham (@xalmahas) August 15, 2020

المفتى الوحيد في الخليج يتكلم بدون اي ضغوطات سياسية

دليل أن الحكومة تقدر علماء الدين وتكفل حرية التعبير

بارك الله في السلطان هيثم بن طارق وسدد خطاة ويوفقة يارب العالمين 🤲 — م.عبدالله المعشني (@AbdullahSai2) August 15, 2020

موقف ثابت لا يتزعزع من سماحة الشيخ أحمد الخليلي حفظه الله — حمزة بن زاهر بن سليمان الشقصي الرستاقي (@xFy53OAnsRYtOEL) August 15, 2020

هكذا عهدنا سماحتكم، لا تخافون في الله لومة لائم، وكلمة الحق ديدنكم، وتقولون رأيكم بعيدا عن السياسة.

حفظكم الله وبارك فيكم — محمد بن نبهان الصلتي (@MohamedSalti) August 15, 2020

"وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال" .. بارك الله فيك سماحة الشيخ أحمد الخليلي، كما عهدناك رجلٌ ذو موقف، حفظك الله. — الشيبة خلفان (@5alfan1) August 15, 2020

حفظك الله ورعاك شيخنا الجليل

القضية الفلسطينية غير قابله للمساومه — الزِّنَاد العُماني (لقابوس الوفاء ولهيثم الولاء) (@Omani_Kin6R) August 15, 2020

ويأتي نشر هذا البيان من المفتي العام للسلطنة، بالتزامن مع إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية الجمعة عن تأييدها لقرار الإمارات التطبيع الكامل مع اسرائيل.

وعبّر مغرّدون عمانيون عن رفضهم التام للموقف العماني الرسمي بتأييد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

ودشّن عمانيون هاشتاغ “#عمانيون_ضد_التطبيع”، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحقّ الفلسطيني، ورفضهم التطبيع، وطالبوا حكومة السلطنة بالتراجع عن هذا الموقف ورفض التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.

وتعتبر سلطنة عُمان ثالث دولة عربية تُعلن تأييدها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بعد مصر والبحرين.