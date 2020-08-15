“لا أريد ان افاجئك هذه اهتماماتنا”.. قرقاش لـ”موقع إسرائيلي”: مستعجلون في تطبيق عملية التطبيع معكم!

يبدو أن وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، ما صدق أن خرجت العلاقة الحميمية بين تل أبيب وأبوظبي للعلن، حتى لهث للحديث مع موقع اخباري إسرائيلي، قائلاً إن “الامارات مهتمة بتنفيذ عملية التطبيع مع إسرائيل بسرعة كبيرة”.

قرقاش الاماراتي الذي يصفه البعض بـ”ببغاء ابن زايد”، أوضح خلال مقابلة مع موقع “واللا” الاسرائيلي، أن الإمارات على ثقة تامة بأن خطة فرض السيادة الإسرائيلية على أراض الضفة الغربية لن يتم تنفيذها، وأكد أن السياح الإسرائيليين سيتمكنون في القريب من زيارة الإمارات.!

كما تحدث قرقاش عن العلاقات بين البلدين التي نضجت بهدوء وبطء، وعلى أثر الاتفاق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقل الموقع عن قرقاش قوله: “تقدمت العلاقات مع إسرائيل رويدا رويدا، اتذكر أنه كان هناك إحدى المرات جاء فيها لاعب تنس إسرائيلي للزيارة، وكان هناك قصة كاملة مع تأشيرة الدخول، لقد أدركنا أن عدم وجود علاقات هو أمر غير صحي، قبل عام أو اثنين فهمنا أنه يمكن عدم الاتفاق في القضايا السياسية، لكن يمكن التعاون في مجالات أخرى.”

وأشار قرقاش إلى أن التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات أو مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل ليس شيئا رمزيا، لافتا إلى أن بلاده تريد التقدم في هذا الأمر بسرعة.

وقال قرقاش: اعتقد أن الطواقم سوف تلتقي سريعا لمناقشة القضايا التي تهم الطرفين الإماراتي والإسرائيلي، نحن لا نتحدث عن عملية بطيئة وتدريجية، فكرتنا هي المضي قدما، أنا لن أفاجئك إذا قلت أن القضية التي تهمنا للغاية هي الزراعة، الأمن الغذائي، والأمن السيبراني، السياحة، التكنولوجيا، وأنا على ثقة بأن الإسرائيليين لديهم قائمة مماثلة أيضا، نحن نمثل أكبر اقتصادين في المنطقة.