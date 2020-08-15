ظهرت مرتدية البكيني.. “شاهد” فتاة إسرائيلية ترسل “قُبلة ساخنة” لـ”ابن زايد” وتدعو الإماراتيين لزيارة تل أبيب!

وجهت فتاة إسرائيلية رسالة ترحيبية إلى الشعب الإماراتي، وذلك بعد التوصل لاتفاق العار التاريخي الذي باركه ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد مع إسرائيل في إطار تطبيع العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ووضعت الفتاة التي تعمدت الظهور بملابس البحر، علم إسرائيل بجانب علم دولة الإمارات، وظهرت على شاطئ البحر وقالت الفتاة بفيديو متداول رصدته “وطن” باللغة العربية: “سكان الإمارات نحن بانتظاركم في إسرائيل”.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ”تويتر” في تغريدة رصدتها (وطن)، “حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف ترامب في بيان أن “ممثلون من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن”.

وأوضح أن “بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط”.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

وأكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، أنه تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال اتصال هاتفي مع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

#محمد_بن_زايد: في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي #ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي #نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم #إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت #الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية. #الامارات_رساله_سلام#وام pic.twitter.com/l1szcAdLha — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 13, 2020

وأضاف ابن زايد أن “الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية”.

وبحسب “رويترز”، جرى الاتفاق لتطبيع العلاقات بمساعدة ترامب، ووافقت إسرائيل بمقتضاه على تعليق خطوة الضم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مسؤولين بارزين في البيت الأبيض.

ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه.

كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ .

وشهدت مدن بالضفة الغربية المحتلة بعد صلاة الجمعة مظاهرات تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.