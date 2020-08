ظهرت مرتدية البكيني.. “شاهد” فتاة إسرائيلية ترسل “قُبلة ساخنة” لـ”ابن زايد” وتدعو الإماراتيين لزيارة تل أبيب!

وجهت فتاة إسرائيلية رسالة ترحيبية إلى الشعب الإماراتي، وذلك بعد التوصل لاتفاق العار التاريخي الذي باركه ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد مع إسرائيل في إطار تطبيع العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ووضعت الفتاة التي تعمدت الظهور بملابس البحر، علم إسرائيل بجانب علم دولة الإمارات، وظهرت على شاطئ البحر وقالت الفتاة بفيديو متداول رصدته “وطن” باللغة العربية: “سكان الإمارات نحن بانتظاركم في إسرائيل”.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ”تويتر” في تغريدة رصدتها (وطن)، “حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف ترامب في بيان أن “ممثلون من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن”.

وأوضح أن “بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط”.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020