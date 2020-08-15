ضحية جريمة قتل - صورة تعبيرية
ضحية جريمة قتل - صورة تعبيرية
حياتنا

تركت وراءها 6 أطفال .. زوج إعلامية سعودية معروفة “سكران” يقتلها بطريقةٍ بشعة!

كتب وطن
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قُتلت إعلامية سعودية معروفة على يد زوجها في هزّت منطقة شمال المملكة.

وبحسب ما ذكرت الأنباء ونشطاء فإنّ نائبة مدير التحرير في صحيفة تبوك الإلكترونية قتلت على يد زوجها بسبب خلافات بينهما.

وذكر نشطاء أن “العمراني” لديها 6 أطفال، مشيرين إلى انّ الزوج القاتل متعاطي للخمور للمخدرات.

وألقت الشرطة السعودية القبض على القاتل دون أن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر عن الجريمة ودوافعها.

ولا تزال الجريمة تلقى ردود فعل غاضبة وسط مطالب بمحاسبة الجاني فضلًا عن وضع تشريعات وقوانين تمنع وقوع جرائم مماثلة ضد النساء كتلك التي حدثت مع عزيزة.

 

 

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