تركت وراءها 6 أطفال .. زوج إعلامية سعودية معروفة “سكران” يقتلها بطريقةٍ بشعة!

قُتلت إعلامية سعودية معروفة على يد زوجها في جريمة هزّت منطقة تبوك شمال المملكة.

وبحسب ما ذكرت الأنباء ونشطاء فإنّ نائبة مدير التحرير في صحيفة تبوك الإلكترونية السعودية عزيزة العمراني قتلت على يد زوجها بسبب خلافات بينهما.

وذكر نشطاء أن “العمراني” لديها 6 أطفال، مشيرين إلى انّ الزوج القاتل متعاطي للخمور للمخدرات.

وألقت الشرطة السعودية القبض على القاتل دون أن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر عن الجريمة ودوافعها.

ولا تزال الجريمة تلقى ردود فعل غاضبة وسط مطالب بمحاسبة الجاني فضلًا عن وضع تشريعات وقوانين تمنع وقوع جرائم مماثلة ضد النساء كتلك التي حدثت مع عزيزة.

الفاجعة توقف الشعور وتفقدنا التعبير، ولكن عبارات الحب والثناء والدعوات الصادقة بالرحمة وجنة عرضها السماوات والأرض وهي تزين هاشتاق #عزيزه_العمراني في #تبوك تخفف المصاب فالناس شهود الله في أرضه أدعو الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يربط على قلوب أهلها ويرحم أطفالها الصغار — فهد الرشيدي (@tabuk_1) August 13, 2020

#عزيزه_العمراني الله يرحمك يارب … حفظاً لبقية نساء بلدي .. اذ زوجك هددك بالقتل او مدمن مخدرات ومزهق حياتك انفصلي عنه افضل من انك تضيعيها مع انسان يتعب روحك لاتقولي عيالي ، لان بالقانون يحقلك تاخذيهم وحقوقك الحين افضل من مبارح ، كوني قوية .. — سميه. (@9DEC_) August 13, 2020

آآآه من فواجع القدر كيف يتحول الحبيب الذي اخترته وأحلامي الجميلة أمامي إلى سفاح قاتل !!!هل هي ثقافة المجتمع البائسة من أوصلتنا إلى هذه النهايات ؟وثقافة الخوف من الانفصال ؟؟؟يا إلاهي تبًا للخيال إنه يؤرقني عندما اتخيلها بهدوءها وابتسامتها واخلاقها تصارع تلك الأحداث #عزيزه_العمراني — وفاء تبوك (@malkalblwy1425) August 12, 2020