“#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني”.. مفتي السلطنة حديث العمانيين بعد بيانه الناري الذي لم يجامل فيه الحكومة

أشاد آلاف المغردين العمانيين ببيان الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، حول المسجد الأقصى وفلسطين والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي صدر تعقيباً على اتفاقية التطبيع و”السلام” بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.

ودشّن النشطاء العمانيون هاشتاغ “#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني” والذي تصدر في قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر السلطنة، بعد مئات التغريدات التي أطلقها العمانيون تأييداً لموقف الشيخ العماني، والذي قال بوجوب تحرير المسجد الأقصى وكل ما حوله، وأن ذلك هو دين وواجب في رقبة الأمة جميعاً، يلزمهم وفاؤه.

بيان تاريخي وليس بجديد لهذا الشيخ الجليل الذي لطالما صدح بالحق دون مجاملات وتلك الشعارات الرنانه الزائفه حفظك فقد نطقت عن مافي صدورنا ولو عشنا الدهر كله لما أهتدينا لمثله #بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني pic.twitter.com/JOffXkvXcJ — عادل اليافعي (@adil_alyafai) August 15, 2020

نعم #بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني و قد أثلج صدورنا بهذا البيان، 🤍 pic.twitter.com/7YAtHGIt6W — ⚪ IDREES || إدريس (@e_ng34) August 15, 2020

هكذا عهدنا شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ الخليلي لا يخشى في الله لومة لائم،فقد أثلج صدورنا بهذا البيان. حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني pic.twitter.com/qSkzuK5GvF — سالم الداودي (@9zyvePYosTPCYgi) August 15, 2020

ومن التغريدات التي رصدتها وطن حول الوسم المتداول حديث المغرد “عادل اليافعي” والذي قال: “بيان تاريخي وليس بجديد لهذا الشيخ الجليل الذي لطالما صدح بالحق دون مجاملات وتلك الشعارات الرنانة الزائفة، حفظك فقد نطقت عن ما في صدورنا ولو عشنا الدهر كله لما اهتدينا لمثله”.

بيان تاريخي وليس بجديد لهذا الشيخ الجليل الذي لطالما صدح بالحق دون مجاملات وتلك الشعارات الرنانه الزائفه حفظك فقد نطقت عن مافي صدورنا ولو عشنا الدهر كله لما أهتدينا لمثله #بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني pic.twitter.com/JOffXkvXcJ — عادل اليافعي (@adil_alyafai) August 15, 2020

فيما قال مغرد آخر: “افتخروا المسلمين في زمن مضى بالملك فيصل بن عبد العزيز، والآن يفتخروا المسلمون بالعالم الجليل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أي فخراً لنا وللأمة الإسلامية، إنه فخر عظيم”.

افتخروا المسلمين في زمن مضى بالملك فيصل بن عبدالعزيز رحمة الله عليه

والان يفتخروا المسلمين بالعالم الجليل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

أي فخرا لنا وللأمه الاسلاميه انه فخرا عظيم

علماء الدرهم والدينار اينكم؟

هذا الشيخ تاج فوق جماجمكم#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني pic.twitter.com/kTZ53XefX9 — ¶©*جمال المحذوري*©¶ (@jamal22rashid) August 15, 2020

وتابع: “علماء الدرهم والدينار أينكم، هذا الشيخ تاج فوق جماجمكم، #بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني”.

من أجمل ما قيل في مدح العلامة الخليلي أبقاه الله : ظلموك إذ سموك بدرا سيدي

فالبدر يأفل نجمه ويغيب

وضياؤه من غيره مستوهب

ولأنت يا ذا المكرمات وهوب. الشاعر سليمان الحسني. #بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني pic.twitter.com/P6ZYzRmqJw — هيثم بن محسن الهنائي (@haytham937) August 15, 2020

ويأتي هذا الوسم الثاني بعد وسم “#عمانيون_ضد_التطبيع، والذي دشنه المغردون العمانيون تعبيراً منهم على وقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني ورفضهم التطبيع، وطالبوا الحكومة العمانية بالتراجع عن موقف دعم التطبيع مع إسرائيل، قبل حل القضية الفلسطينية.

إلى إخوتنا في #فلسطين اعلموا أن قطرة دم مجاهد منكم أطهر من كثير من الألسنة والأقلام، وأن حجرا من يد أحدكم في وجه صهيوني أعظم منزلة من نووي كثير من البلدان، واعلموا أن لكم إخوة في عمان يلهجون بالدعاء لكم بالنصر على كل ظالم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا #عُمانيون_ضد_التطبيع — الأزهر بن يوسف الراشدي 🇴🇲🇵🇸 (@AlazharAlrashdi) August 14, 2020

علموا اولادكم ان المحتل ايا كان هو عدو

علموا اولادكم ان فلسطين محتله وان القدس عاصمه مغتصبه #عُمانيون_ضد_التطبيع — ازهار الربيع (@WQaRLsZmyvlXtVJ) August 15, 2020

أهلنا في #سلطنة_عمان إنا في الله نحبكم..

شاهدوا أبناء السلطنة على هذا الوسم #عُمانيون_ضد_التطبيع، اللهم احفظهم وبارك خطواتهم ومواقفهم. — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) August 15, 2020

وكان مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي قال في بيان صدر له اليوم السبت، بأن تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودين في رقبتها جميعاً، يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار، فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يدعوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي الله بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب”.

(وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)

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ويعتقل كل عماني يبدي رغبته في السفر إلى الأراضي المقدسة!!#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني #خليجيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/MhXQBbQgFY — محمد بن نبهان الصلتي (@MohamedSalti) August 15, 2020

واعتبر موقف الشيخ العماني مناقضاً للموقف الرسمي لسلطنة عمان والذي عبّر عنه الناطق باسم وزارة الخارجية العماني، الذي رحب بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني درس من سماحته في قول كلمة الحق والتمسك بها مهما كانت مُرة. اللهم احفظه وبارك عافيته#خليجيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/FZy3wvt6pi — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) August 15, 2020

وكانت كل من الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل أعلنوا عن اتفاقية “سلام” وتطبيع علاقات تاريخية بين كل من أبو ظبي وتل أبيب، في واحدة من كبرى سقطات ولي عهد أبو ظبي التاريخية، والتي أدخلته بوابة الخيانة من أوسع أبوابها، بطعنة للقضية الفلسطينية التي هي قضية العرب والمسلمين جميعا.