مفتي سلطنة عمان
مفتي سلطنة عمان
الهدهد

“#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني”.. مفتي السلطنة حديث العمانيين بعد بيانه الناري الذي لم يجامل فيه الحكومة

كتب وطن
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أشاد آلاف المغردين العمانيين ببيان الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، حول المسجد الأقصى وفلسطين والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي صدر تعقيباً على اتفاقية و”السلام” بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.

 

 

ودشّن  النشطاء العمانيون هاشتاغ “”  والذي تصدر في قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر السلطنة، بعد مئات التغريدات التي أطلقها العمانيون تأييداً لموقف الشيخ العماني، والذي قال بوجوب تحرير المسجد الأقصى وكل ما حوله، وأن ذلك هو دين وواجب في رقبة الأمة جميعاً، يلزمهم وفاؤه.

 

ومن التغريدات التي رصدتها وطن حول الوسم المتداول حديث المغرد “عادل اليافعي” والذي قال: “بيان تاريخي وليس بجديد لهذا الشيخ الجليل الذي لطالما صدح بالحق دون مجاملات وتلك الشعارات الرنانة الزائفة، حفظك فقد نطقت عن ما في صدورنا ولو عشنا الدهر كله لما اهتدينا لمثله”.

 

فيما قال مغرد آخر: “افتخروا المسلمين في زمن مضى بالملك فيصل بن عبد العزيز، والآن يفتخروا المسلمون بالعالم الجليل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أي فخراً لنا وللأمة الإسلامية، إنه فخر عظيم”.

 

وتابع: “علماء الدرهم والدينار أينكم، هذا الشيخ تاج فوق جماجمكم، #بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني”.

 

ويأتي هذا  الوسم الثاني بعد وسم “#عمانيون_ضد_التطبيع، والذي دشنه المغردون العمانيون تعبيراً منهم على وقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني ورفضهم التطبيع، وطالبوا الحكومة العمانية بالتراجع عن موقف دعم التطبيع مع إسرائيل، قبل حل القضية الفلسطينية.

 

 

وكان مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي قال في بيان صدر له اليوم السبت، بأن تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودين في رقبتها جميعاً، يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار، فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يدعوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي الله بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب”.

 

واعتبر موقف الشيخ العماني مناقضاً للموقف الرسمي لسلطنة عمان والذي عبّر عنه  الناطق باسم وزارة الخارجية العماني، الذي رحب بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

 

وكانت كل من الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل أعلنوا عن اتفاقية “سلام” وتطبيع علاقات تاريخية بين كل من أبو ظبي وتل أبيب، في واحدة من كبرى سقطات ولي عهد أبو ظبي التاريخية، والتي أدخلته بوابة الخيانة من أوسع أبوابها، بطعنة للقضية الفلسطينية التي هي قضية العرب والمسلمين جميعا.

 

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