“التاريخ لا يرحم” .. أكاديمي عُماني يرفض تطبيع الإمارات ويُذكّر بدور الموساد الإسرائيلي بقتل العمانيين في زنجبار

عبّر خالد بن محمد العبدلي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية في سلطنة عمان عن رفضه التطبيع بين الإمارات وإسرائيل .

وقال “العبدلي” في تغريدةٍ بـ”تويتر”: “حدثني التاريخ أن إسرائيل أرسلت قوارب حربية محملة بالأسلحة لأجل قتل العمانيين في زنجبار والجزيرة الخضراء والتخلص منهم فاقرأوا التاريخ إن شئتم”.

حدثني التاريخ أن إسرائيل أرسلت قوارب حربية محملة بالأسلحة لأجل قتل العمانيين في زنجبار والجزيرة الخضراء والتخلص منهم فاقرأوا التاريخ إن شئتم#التطبيع_خيانة #عُمانيون_ضد_التطبيع — خالد بن محمد العبدلي (@alabdlee399) August 14, 2020

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: “الموساد الإسرائيلي كان له دور كبير في الانقلاب الدموي في يناير ١٩٦٤ الذي راح ضحيته آلاف العمانيين والتاريخ لا يرحم”.

الموساد الإسرائيلي كان له دور كبير في الانقلاب الدموي في يناير ١٩٦٤ الذي راح ضحيته آلاف العمانيين والتاريخ لا يرحم#التطبيع_خيانة #عُمانيون_ضد_التطبيع #خليجيون_ضد_التطبيع — خالد بن محمد العبدلي (@alabdlee399) August 14, 2020

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية الجمعة عن تأييدها لقرار الإمارات التطبيع الكامل مع اسرائيل.

وعبّر مغرّدون عمانيون عن رفضهم التام للموقف العماني الرسمي بتأييد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

ودشّن عمانيون هاشتاغ “#عمانيون_ضد_التطبيع”، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحقّ الفلسطيني، ورفضهم التطبيع، وطالبوا حكومة السلطنة بالتراجع عن هذا الموقف ورفض التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.

وتعتبر سلطنة عُمان ثالث دولة عربية تُعلن تأييدها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بعد مصر والبحرين.