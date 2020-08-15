عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

أستاذ ورئيس قسم “التطبيل” في الإمارات.. هكذا برر عبدالخالق عبدالله “خيانة ابن زايد” بعد أن شتم المطبعين

كتب وطن
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حاول الأكاديمي الإماراتي “” مستشار ولي عهد أبوظبي ، تبرير ما قامت به بلاده من خيانة  ببيع للكيان الإسرائيلي من خلال عقد اتفاقية سلام مزعومة تم الإعلان عنها مساء الخميس، وهو نفسه سبق وأن سب المطبعين واعتبر أي تطبيع عربي أو خليجي مع الاحتلال خيانة.

 

ونشر “عبدالله” تغريدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) حاول فيها إظهار قرار الإمارات على أنه تصرف طبيعي، سبقها إليه دول أخرى مثل مصر والأردن.

 

 

وكتب ما نصه:” الإمارات أول دولة خليجية وثالثة دولة عربية وتاسع دولة إسلامية في مقدمتها تركيا والدولة 158 عالميًا من أصل 192 دولة تعترف بالعدو الاسرائيلي، والسؤال ليس كيف وصلت الإمارات للتطبيع بل كيف تصالحت 82% من اجمالي دول العالم مع إسرائيل رغم ما تمثله من احتلال لا يمكن التصالح معه أخلاقيا؟”

 

وتسبب حديث الأكاديمي الإماراتي بموجة من ردود الأفعال بين النشطاء والمغردين، والذين انتقدوا الهدف الأبعد من حديث الرجل، واعتبروا بأنه يحاول تسويغ ما قامت به بلاده من عملية سلام وتطبيع مع الكيان الصهيوني الجاثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلنوا مساء الخميس المنصرم اتفاقية سلام بين كل من الإمارات وإسرائيل، يتمخض عنها تعاون مشترك بين البلدين واستثمارات اقتصادية، وتعاون على المستوى الأمني والسياسي.

 

واعتبرت الفصائل الفلسطينية والقيادة الرسمية لمنظمة التحرير فعلة الإمارات بالخيانة التاريخية والبيع العلني للقدس والمسجد الأقصى ولتضحيات الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية التي صاغتها الشرعية الدولية.

 

 

 

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