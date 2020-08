أبرزهم “مستشار ابن زايد السري”.. كواليس “خيانة القرن” الإماراتية التي “طبخها” 5 أشخاص على دماء الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية أن كواليس اتفاق التطبيع الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل مساء الخميس الماضي 13 أغسطس 2020، تم العمل عليها لسنوات تخللها زيارتان لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإمارات بشكل سري خلال العامين الماضيين، وكذلك اتصالات وزيارات سرية على مستويات رفيعة، قام بها جهاز الموساد، فضلا عن مشاركة عدة أشخاص من أبو ظبي وتل أبيب وواشنطن في هندسة هذا الاتفاق.

ووفق تقرير مطول لموقع “عربي بوست” فإن 5 أشخاص كانوا هم القائمين على رعاية هذا الاتفاق والوقوف على تفاصيله، وكان منهم:

السفير الإماراتي يوسف العتيبة

مما لا شك فيه بأن دور السفير الإماراتي في واشنطن “يوسف العتيبة” كان أساسياً في هندسة الاتفاق مع إسرائيل، كما قالت وسائل إعلام عبرية.

وكان “العتيبة” قد نشر مقالاً باللغة العبرية في يونيو الماضي بصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كأول مسئول عربي يفعل ذلك، بتبشير بالتطبيع الإماراتي مع الكيان الإسرائيلي.

