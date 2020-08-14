محمد بن راشد
محمد بن راشد
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“يا بلاش!” .. محمد بن راشد معروض للبيع بـ10 دولارات بعد هذه الصورة!!

كتب وطن
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عرض أحد الأشخاص حاكم للبيع على موقع “إيباي” العالمي بمبلغ 10 دولارات فقط.

والصورة المرفقة في إعلان البيع تداولها بسخريةٍ واسعة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ قبل يومين .

وتُظهر الصورة محمد بن راشد وهو يسبح مُخرجاً رأسه من المياه، في صورةٍ حظيت بتعليقاتٍ ساخرة من المغردين .

واعتبر بعضهم انّ هذه نتيجة ما أوصلته إليه الأميرة هيا التي قادته للمحاكمة في المحاكم البريطانية .

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