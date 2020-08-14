“يا بلاش!” .. محمد بن راشد معروض للبيع بـ10 دولارات بعد هذه الصورة!!

عرض أحد الأشخاص حاكم دبي محمد بن راشد للبيع على موقع “إيباي” العالمي بمبلغ 10 دولارات فقط.

والصورة المرفقة في إعلان البيع تداولها بسخريةٍ واسعة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ قبل يومين .

وتُظهر الصورة محمد بن راشد وهو يسبح مُخرجاً رأسه من المياه، في صورةٍ حظيت بتعليقاتٍ ساخرة من المغردين .

واعتبر بعضهم انّ هذه نتيجة ما أوصلته إليه الأميرة هيا التي قادته للمحاكمة في المحاكم البريطانية .