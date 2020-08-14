هل سيبقى عبدالله بن زايد “رجلاً” ولا يحذف هذه التغريدة التي تفضح حقيقة عيال زايد المطبعين؟!

بالتزامن مع إعلان الإمارات التطبيع الكامل مع إسرائيل بالرعاية الأمريكية، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد والتي هاجم فيها إسرائيل قبل ست سنوات.

وفي حينه، قال بن زايد في تغريدة له على تويتر: “إسرائيل تقتل الأطفال”، حيث نشر الجملة بعد لغات بينها العبرية، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة التغريد على نفس الجملة مستعيناً بصور أطفال قتلتهم إسرائيل في حرب غزة عام 2014.

Israel kills children



ישראל הורגת ילדים



اسرائيل تقتل الاطفال#ICC4Israel

ريتويت وانسخها وغرد بها من حسابك pic.twitter.com/Zq6kj6Hj5A — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 27, 2014

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة متسائلين عن إقدام بن زايد على حذفها بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

#العيال_طبعت

هل سيحذف عبدالله بن زايد هذه التغريدة بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات مع قتلة الأطفال على حد وصفه؟ #التطبيع_خيانة https://t.co/vMXxcws3Dl — د. محمد الصغير (@drassagheer) August 14, 2020

عبدالله بن زايد قالها قبل التطبيع:

اسرائيل تقتل الاطفال

ونحن نقول محمد بن زائد قتل فلسطين كلها pic.twitter.com/Q2ifxngHbx — أحمد مسلم جعبوب (@jaboobahmed3) August 14, 2020

الفرق بين عبدالله بن زايد في 2014 و2020…!!!



من تشتري وزير خارجية من باب الغزل…!!!



باب الشرجي+سوگ الغزل= باب الغزل 😅 pic.twitter.com/GCdL973UeA — مختار (@Mukhtarasf) August 14, 2020

باعتراف عبدالله بن زايد… الإمارات طبَّعت مع قاتلة الأطفال #إسرائيل. https://t.co/czj5Gtps42 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 14, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد تراجعاً في الموقف الإماراتي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية وتحديداً وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، الذي أقدم على نفس الفعل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد أن وصفه بقاتل الأطفال وعادت دولته للتعاون معه.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.

ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه.

كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ .

والإمارات باتت أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن.

هذا وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي سيتوجه قريبا إلى الإمارات للتباحث في تفاصيل اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

في حيثن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ وفداً إسرائيليا رفيع يتوجه الأسبوع المقبل إلى الإمارات في إطار اتفاق تطبيع العلاقات معها.

من جانبها، كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الإمارات مرتين في إطار المحادثات السرية التي سبقت الإعلان عن تطبيع العلاقات.