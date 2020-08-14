هذا هو السبب الحقيقي لوفاة الفنانة شويكار زوجة الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس

غيب الموت الفنانة المصرية شويكار الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وأصيبت شويكار بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى “الكاتب”، ثم تم نقلها إلى مستشفى “الصفا”، حيث وافتها المنية بداخله.بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية

ونعى بيان لنقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها على فيسبوك، الوفاة قائلا: “البقاء لله وفاة الفنانة الكبيرة شويكار. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬”.

فيما نقلت صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، عن إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية قوله: “جنازة الراحلة شويكار سوف تخرج من مستشفى الصفا الطبي بالقاهرة”.

وشويكار، مواليد 1938 محافظة الإسكندرية (شمال) كانت زوجة الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس، وشاركته في العديد من الأعمال المسرحية، ولقبت بـ”دلوعة” السينما المصرية.

وشويكار مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية.

ومن أشهر أعمالها المسرحية “حواء الساعة 12″، و”سيدتي الجميلة”، و”إنها حقا عائلة محترمة”، و”السكرتير الفني”، و”حالة حب”، وأنا فين وانت فين؟”، و”أنا وهو وهي”.

كما شاركت في العديد من الأفلام السينمائية منذ خمسينيات القرن الماضي، أبرزها “أخطر رجل في العالم” و”الزوجة رقم 13″، و”اعترافات زوج”، و”سفاح النساء”، و”شنبو في المصيدة”.