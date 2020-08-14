فلسطين غاضبة من الخيانة الإماراتية والإرتماء في حضن إسرائيل .. هذا أول ردّ على “شيطان العرب”

عبّرت الرئاسة والفصائل الفلسطينية عن غضبهم وكامل رفضهم لاتفاق التطبيع الخياني بين الإمارات وإسرائيل الذي أعلن الخميس من البيت الأبيض.

وفي أول رد فعل على ما قامت به الإمارات، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، استدعاء السفير الفلسطيني لدى الامارات وبشكل فوري، بناءً على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

جاء ذلك بعد بيان للقيادة الفلسطينية أعلنت فيه رفضها واستنكارَها للاتفاق، معتبرة إياه نسفا للمبادرة العربية للسلام.

واعتبرت القيادة في بيان شديد اللهجة ما قامت به الإمارات “خيانة”، ووصفته بـ “المشين”، داعية إلى “عدم مقايضة” تعليق ضم غير شرعي للأراضي الفلسطينية بالتطبيع.

كما طالبت بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

واعتبرت القيادة الخطوة “نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967”.

ووصفت القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه “خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وطالبت القيادة الإمارات “بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين”، ورفضت “”مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض”.

وحذرت القيادة “الأشقاء من الرضوخ للضغوط الأمريكية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية”.

وقالت إنه “لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه”.

وأضافت إن منظمة التحرير الفلسطينية هي “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الإعلان الثلاثي الغاشم”.

ودعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان.

والخميس، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والإمارات العربية، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية وإسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث، ونشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وأشاد كل من الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالاتفاق، ووصفه كلّ منهما بأنه “تاريخي”.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية الاتفاق بأنه “طعنة” في خاصرة الشعب الفلسطيني، و”خيانة للقدس والأقصى”.