“دمه صهيوني أكثر من الصهاينة” .. مغرّد إماراتي يعتذر لأشقائه الإسرائيليين ويتوسل أن يقبلوا اعتذاره!
اعتذر مغرّد إماراتي لمن أسماهم “اشقاءه الإسرائيليين” عن أي اساءة بدرت منه بحقهم في السابق، وذلك في اعقاب الاعلان الرسمي عن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل .
ووصف المغرد الإماراتي “محمد بن علي بن حمد” الإسرائليين بـ”حمل وديع” .
وقال: “اعتذر لأشقائي الاسرائيليين عن اي اساءة قد بدرت مني في السابق لاني كنت لا اعرف من هو العدو ومن هو الصديق وعندما جربت (بعض العربان) تأكدت انكم حمل وديع مقارنة بهم”.بحسب ما جاء في تغريدته
اعتذر لأشقائي الاسرائيليين عن اي اساءة قد بدرت مني في السابق لاني كنت لا اعرف من هو العدو ومن هو الصديق وعندما جربت (بعض العربان) تأكدت انكم حمل وديع مقارنتاً بهم
אני מתנצל בפני אחיי הישראלים על כל עבירה שעשיתי בעבר, כי לא ידעתי מיהו האויב ומי החבר.#Israel #الامارات_رساله_سلام
— 💎محمد بن علي بن حمد🇦🇪🇮🇱 (@AD_2_) August 14, 2020
والخميس (13 آب/اغسطس)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.
وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.
ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق.
وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه.
كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ .
وشهدت مدن بالضفة الغربية المحتلة بعد صلاة الجمعة مظاهرات تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.
وفي المسجد الأقصى، داس المصلون بعد صلاة الجمعة وأحرقوا صوراً لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي رفضاً لما قام به.