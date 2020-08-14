“دمه صهيوني أكثر من الصهاينة” .. مغرّد إماراتي يعتذر لأشقائه الإسرائيليين ويتوسل أن يقبلوا اعتذاره!

اعتذر مغرّد إماراتي لمن أسماهم “اشقاءه الإسرائيليين” عن أي اساءة بدرت منه بحقهم في السابق، وذلك في اعقاب الاعلان الرسمي عن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل .

ووصف المغرد الإماراتي “محمد بن علي بن حمد” الإسرائليين بـ”حمل وديع” .

وقال: “اعتذر لأشقائي الاسرائيليين عن اي اساءة قد بدرت مني في السابق لاني كنت لا اعرف من هو العدو ومن هو الصديق وعندما جربت (بعض العربان) تأكدت انكم حمل وديع مقارنة بهم”.بحسب ما جاء في تغريدته

اعتذر لأشقائي الاسرائيليين عن اي اساءة قد بدرت مني في السابق لاني كنت لا اعرف من هو العدو ومن هو الصديق وعندما جربت (بعض العربان) تأكدت انكم حمل وديع مقارنتاً بهم

אני מתנצל בפני אחיי הישראלים על כל עבירה שעשיתי בעבר, כי לא ידעתי מיהו האויב ומי החבר.#Israel #الامارات_رساله_سلام — 💎محمد بن علي بن حمد🇦🇪🇮🇱 (@AD_2_) August 14, 2020

والخميس (13 آب/اغسطس)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.