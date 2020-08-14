فهد الشليمي
فهد الشليمي
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المرتزق الكويتي فهد الشليمي الراضع من حليب عيال زايد في موقف مخزي بعد هذا الفيديو

كتب وطن
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نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يفضح تناقضات الكويتي أحد أبواق في تعليقه على اعلان بين واسرائيل.

ووصف “الشليمي” في وقت سابق العلاقة مع بـ”التنازل عن السيادة”، لكنّ رأيه تغيّر اليوم واعتبر أن التطبيع مع الذي فعلته الامارات فهو “قرار سيادي” .حسب وصفه 

وقال الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي، معلقاً على الفيديو: “أحد المرتزقة الذين يرضعون من الإمارات، كيف كان يتحدث عن السيادة عندما يتعلق الأمر بقطر، وكيف يصف تطبيع الإمارات مع إسرائيل”.

وأضاف الحرمي: “قبحكم الله أيها المرتزقة، لا كرامة ولا حياء وصحيح أنكم أموات غير أحياء”.

والخميس (13 آب/اغسطس)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.

ووصف محللون فلسطينيون التبريرات التي ساقتها الإمارات لإقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع إسرائيل، بأنها “عُذر أقبح من ذنب” و”دعاية ساذجة”، يُكذبها النص الرسمي للاتفاق.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، أبرزها “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره “طعنة” بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و”إضعاف” لموقفه.

كما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” واستدعت السفير الفلسطيني لدى الإمارات بشكلٍ فوريّ .

وشهدت مدن بالضفة الغربية المحتلة بعد صلاة الجمعة مظاهرات تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

وفي ، داس المصلون بعد صلاة الجمعة وأحرقوا صوراً لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي رفضاً لما قام به.

وأعلنت كل من مصر والبحرين سلطنة عُمان تأييدها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، فيما لم يصدر حتى الآن أيّ موقف رسمي من  التي تعتبر حليفاً للإمارات .

 

 

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