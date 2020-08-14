المرتزق الكويتي فهد الشليمي الراضع من حليب عيال زايد في موقف مخزي بعد هذا الفيديو

نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يفضح تناقضات الكويتي فهد الشليمي أحد أبواق الامارات في تعليقه على اعلان التطبيع بين الإمارات واسرائيل.

ووصف “الشليمي” في وقت سابق العلاقة مع اسرائيل بـ”التنازل عن السيادة”، لكنّ رأيه تغيّر اليوم واعتبر أن التطبيع مع اسرائيل الذي فعلته الامارات فهو “قرار سيادي” .حسب وصفه

وقال الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي، معلقاً على الفيديو: “أحد المرتزقة الذين يرضعون من الإمارات، كيف كان يتحدث عن السيادة عندما يتعلق الأمر بقطر، وكيف يصف تطبيع الإمارات مع إسرائيل”.

وأضاف الحرمي: “قبحكم الله أيها المرتزقة، لا كرامة ولا حياء وصحيح أنكم أموات غير أحياء”.

أحد المرتزقة الذين " يرضعون " من #الامارات .. كيف كان يتحدث عن السيادة عندما يتعلق الأمر ب #قطر .. وكيف يصف #تطبيع_الامارت_مع_اسرائيل ..؟

قبحكم الله أيها المرتزقة .. لا كرامة ولا حياء ..

صحيح أنكم أموات غير أحياء ..#التطبيع_خيانة #اتفاق_العار pic.twitter.com/yOXYcnLWGn — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 14, 2020

والخميس (13 آب/اغسطس)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وادّعى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أنّ خطوته للتطبيع جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.