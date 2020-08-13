“طولي بالك انتي”.. “شاهد” ماذا فعلت إعلامية لبنانية شهيرة بـ”سمير جعجع” وجعلته يتصبب عرقاً

وضعت الإعلامية اللبنانية “ليال أبو موسى”، رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” في موقف محرج، خلال مؤتمر صحفي كان يجريه الأخير تعقيباً على الأحداث الحاصلة في لبنان عقب الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي الرابع من أغسطس / آب 2020.

وقالت الإعلامية اللبنانية خلال مداخلتها في المؤتمر الذي يجريه جعجع موجهة كلامها إليه: “أنا بدي أوصل صوت الشعب، اليوم لما كنت حضرتك تحط إيدك بإيد نبيه بري أو تحط إيدك بإيد الثنائي الشيعي، ولا وليد جنبلاط وكل السياسيين بلبنان، كنتم مع بعضكم تضحكوا، كان عم ينضحك على الشعب اللبناني”.

وتابعت: “اليوم الشعب اللبناني انقتل، وكان ممكن تكون حضرتك ضحية أو أنا ضحية أو أي أحد هون موجود، كيف الشعب والأهل اللي خسروا ولادهم بدهم يسمعوكم، على الأقل الاستقالة بتكونوا فيها بتعطونا دعم معنوي”.

وتسبب حديث الإعلامية اللبنانية ليال موسى إلى زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحالة تفاعل واسعة من قبل النشطاء والمغردين، والذين أثنوا على حديث الإعلامية اللبنانية، معتبرين بأنه يمثل موقف الكل اللبناني.

كل التحيه لليال ابو موسى قويه وقالت اللي بيتقال من كل الناس بس رد الحكيم لف ودار وما وصلنا لشي اذا استقالت الحكومه فهيدا بسبب ضغط الشعب مش بفضل اي حد من الزعما اللي فجأه صاروا يطلوا علينا — Nazmasri (@Nazmasri1) August 10, 2020

لو سمحتوا جميعكم زعماء الماضي انسحبوا من حياتنا ما فينا نتحمل بقى — Sarand (@NadaSarand) August 10, 2020

ايه صحيح 😂😂، بركي بعد بدنا ٣٠ سنة تانية حتى نبلش نفهم.

قديش صعب تقتع العبد انه بطل عبد.#كلن_يعني_كلن — Ibn El Balad (@balad_el) August 11, 2020

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت حادثة وصفت بالكارثية، بانفجار شحنة من مادة نترات الأمونيوم بلغ مقدارها 2750 طناً، كانت مخزنة في حاوية في مرفأ المدينة، لتتسبب بكارثة بكل المقاييس.

وتعيش البلاد حالة غضب عارمة ضد كل النظام السياسي المتواجد فيها، والذي يرى الشعب اللبناني بأنه هو من تسبب بوصول لبنان لهذا المستوى من التأخر والتراجع على المستويات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.

وشهدت العاصمة اللبنانية سلسلة تظاهرات انطلقت عقب الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 174 شخصاً، وتسبب بجرح أكثر من 6 آلاف، وتشريد ما يزيد عن ربع مليون إنسان، طالبت بإسقاط النظام السياسي، وكل المتحكمين في المشهد الحياتي للبنانيين.