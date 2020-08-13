بدا منهكاً ولا يستطيع التركيز.. “شاهد” الملك سلمان يطير إلى “نيوم” للاستجمام وترك الجمل بما حمل لـ”ولي عهده”

في ظل الأنباء التي يجري تداولها عن تدهور الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المكان الذي يتواجد فيه للاستشفاء في الوقت الحالي.

وقالت الوكالة الرسمية، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر العاصمة السعودية “الرياض” ووصل إلى مدينة نيوم أمس الأربعاء، مشيرةً إلى أنه يقضي فترة من الراحة والاستجمام في المدينة.

وحسب صور لوصول الملك سلمان للمدينة، رصدتها “وطن” فقد بدت عليه ملامح الإعياء الشديد، الأمر الذي يؤكد تدهور حالته الصحية ومعاناته من أوجاع وأمراض شديدة خلال الفترة الماضية.

ومدينة نيوم هي مشروع لنجله ولي العهد محمد بن سلمان، والتي تأتي ضمن خطة 2030، والتي هجر بسببها عدد من القبائل السعودية من المنطقة وراح ضحية التهجير عبد الرحيم الحويطي بعد قتله على يد قوات الأمن السعودي.

ما هي مدينة نيوم؟

نيوم مطلة على ساحل البحر الأحمر، أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، فضلاً عن ربط الموقع أيضاً بين ثلاث قارات، آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70 بالمائة من سكّان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات، بحسب ما ذكره موقع المشروع.

وأعلن محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2017 عن إطلاق مشروع “نيوم،” شمال غرب السعودية، والذي يُعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

ويُعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءاً من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.

وأعلن القائمون على المدين أن نيوم ستقدم خمس مميزات للأفراد تتمثل بـ”معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، وتخطيط عمراني متطور، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية تقنية في الصحة، والتعليم، والنقل، والترفيه، بالإضافة إلى فرص عديدة للنمو والتوظيف”.

وفي وقت سابق، قال الديوان الملكي السعودي بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى عملية جراحية عاجلة وذلك بعد يومين من دخوله المستشفى بعد مروره بعارض صحي مفاجئ.

وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الملك سلمان، أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح.

وأضافت الوكالة نقلاً عن الديوان الملكي أن العاهل السعودي “سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية”.