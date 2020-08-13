حساب قطري أعلن عن التطبيع الرسمي بين الإمارات وإسرائيل قبل حدوثه يكشف عن خطوة خطيرة مقبلة لابن زايد

صدقت توقعات الحساب القطري الشهير الذي يحمل اسم “المتألق” والذي أخبر نهاية يوليو الماضي، أن التطبيع الرسمي بين الإمارات وإسرائيل سيعلن عنه قريبا، حيث أعلن اليوم، الخميس، بالفعل عن التطبيع رسميا بين الإمارات والاحتلال برعاية أمريكية.

الحساب القطري الشهير أعاد نشر توقعاته التي صدقت في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) محذرا في نفس الوقت من خطوة جديدة خطيرة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

قلتها ان #ابوظبي ستكشف عن علاقتها مع اسرائيل .. وأقولها اليوم بان

الوجود الاماراتي في #سقطره هو تواجد إسرائيلي تحت غطاء اماراتي . pic.twitter.com/lN9ZjJ7QUU — Qatari656565 المتالق (@qatari656565) August 13, 2020

وكتب ما نصه:”قلتها إن #ابوظبي ستكشف عن علاقتها مع اسرائيل، وأقولها اليوم بان الوجود الاماراتي في #سقطرى هو تواجد إسرائيلي تحت غطاء اماراتي.”

وجاء إعلان التطبيع رسميا في بيان مشترك أصدره بعد ظهر اليوم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت لجان المقاومة الفلسطينية إن الاتفاق يكشف حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني، معتبرة أنه طعنة غادرة ومسمومة في ظهر الأمة.

كما قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الاتفاق لا يخدم القضية الفلسطينية ويشجع الاحتلال على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهتها وصفت حركة الجهاد الإسلامي تطبيع الإمارات مع إسرائيل بأنه “استسلام وخنوع”، وشجبت بشدة هذا الاتفاق.

بدوره، قال القيادي بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عباس زكي إن الاتفاق يعتبر “تخليا من الإمارات عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية”.

من جانبها قالت الناشطة الفلسطينية حنان عشراوي إنه تمت مكافأة إسرائيل على عدم إفصاحها عما فعلته في فلسطين بشكل غير قانوني منذ بداية الاحتلال.